Se arrodilló, disparó… Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

miércoles, 25 de septiembre de 2019, 11:49 h (CET) Se había equivocado de hombre,

no era él

el que debía enviar

a un mundo mejor

disparándole

aquella noche...



Esa chica lloró y lloró.

Un error irreparable.

Lo hecho por él

no fuera tan grave.

Se confundió.

¿Cómo le pudo pasar?.



Más, alguna vez tenia que ser.



Fue a la Iglesia de su pueblo,

la imagen de Jesús reinaba

en medio del altar

tristemente en un crucifijo,

recordando una muerte,

que a mi juicio,

no ha debido tener.



Ella se lo contó todo a Jesús,

pistola en mano.

Pidió perdón.

Aquel hombre al que mató,

no era el la había engañado

y todo le robó.

No era el que había cometido

aquella imperdonable falta.



De repente una luz

lo invade todo,

y Jesús baja las escaleras

del altar

y se le acerca.



-No llores chica, le dice.

Fue un error,

ya todo pasó.

Ella no podía creerlo,

pero seguía llorando,

le pidió su bendición

y...

se arrodilló y disparó.



Fue muy fuerte ese disparo,

su cuerpo al suelo ha caído.

Jesús dijo que su alma

estaría en el Paraíso.



Para él, a quien pido por la salud y buena estrella de los míos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.