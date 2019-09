El seminario "Quiero ser empresa saludable ¿Por dónde empiezo?" se realizará en Madrid y en Barcelona Comunicae

martes, 24 de septiembre de 2019, 14:43 h (CET) Este otoño acogerá dos eventos muy importantes para el sector de los Recursos Humanos y la Prevención de Riesgos Laborales. Se trata de los seminarios que llevarán por nombre ‘Quiero ser empresa saludable ¿Por dónde empiezo?’ que tendrán lugar en Madrid (22 de octubre) y Barcelona (5 de noviembre) Estos seminarios, de carácter gratuito, pretenden dar pautas e impulsar a las empresas a integrar políticas de bienestar en sus organizaciones. Para ello, los seminarios congregarán a diferentes expertos en el ámbito del bienestar laboral, la Seguridad y Salud y los Recursos Humanos que expondrán diferentes casos de éxito y tendencias de mercado.

Los dos seminarios contarán con la presencia, entre otros de los responsables de SST del Servicio de Prevención Mancomunado de CBRE, Helena Muñoz, o la Directora de Recursos Humanos de Loewe, Carmen Salamero. Otras empresas que también estarán presentes exponiendo prácticas y abriendo debate son Reale Seguros, Rolls Royce, Grupo Secuoya o Elix Polymers.

Los seminarios están organizados por el Happy & Healthy Institute, organización que investiga, difunde y promueve la cultura del bienestar y de la felicidad mediante la toma de conciencia por parte de las organizaciones de su poder transformador y de su impacto en la sociedad. El éxito de los seminarios organizados hasta ahora por Happy & Healthy Institute es que no se tratan de cursos teóricos, es un plan de acción. Algunas de las cuestiones que se reforzarán durante el curso Qué argumentos hay que seguir para convencer a la organización, los errores a evitar, los pasos a dar, cómo darle continuidad una vez implantado o la gestión del cambio y las expectativas.

Una de las cuestiones más relevantes a la hora de implantar un plan de bienestar es la necesidad de basarlo en un diagnóstico. No se trata de realizar acciones aisladas o inconexas sino de darle un sentido a todo aquello que se realice porque existan unos objetivos claros. De hecho, el diagnóstico debe aportar conclusiones objetivas, representativas e inequívocas sobre el estado inicial de la empresa, pues sobre ellas estableceremos los planes de mejora y representará el parámetro con el que se compararan todas las acciones para poder evidenciar los resultados del plan.

