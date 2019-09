La emergencia climática y el negocio sostenible, ejes de la conversación de Sustainable Brands Madrid 2019 Comunicae

martes, 24 de septiembre de 2019, 13:44 h (CET) El programa final contará con más de 30 ponentes internacionales y nacionales de primer nivel que hablarán de cómo aplicar la innovación disruptiva al crecimiento sostenible del negocio y cómo buscar soluciones urgentes y eficaces para acelerar los cambios que necesitamos como Humanidad. El encuentro, referente internacional en materia de sostenibilidad, celebra su quinta edición en España, que tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre en Madrid La emergencia climática y el cuarto aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están marcando la actualidad global en septiembre. Nueva York ha acogido la Cumbre sobre la Acción Climática junto a la Cumbre de la Juventud sobre el Clima para recordarnos que es necesario actuar con urgencia para revertir el cambio climático. Además, el 25 de septiembre se cumple el cuarto aniversario de los ODS, una agenda común del desarrollo sostenible que se debería cumplir en 2030.

Los grandes desafíos económicos, sociales y medioambientales a los que se enfrenta la sociedad actual requieren grandes dosis de innovación disruptiva que permita abordarlos de una manera revolucionaria y transformadora, capaz de dirigir el Planeta hacia un futuro más sostenible. Promover esa innovación disruptiva es el objetivo principal de Sustainable Brands® Madrid 2019, el encuentro internacional de referencia en Europa en materia de desarrollo sostenible, que se celebrará los días 17 y 18 de octubre en Madrid, que contará con un programa que incluye más de 20 ponencias, tres workshops y tres mesas de diálogo con más de 30 ponentes internacionales y nacionales de primer nivel.

La quinta edición de Sustainable Brands® en España, impulsada por la consultora Quiero, que trabaja en la ecuación de negocio, sostenibilidad y marca, se articula bajo el lema ‘Moonshots for humankind: Creating mind-sets to rock de change’ (‘Moonshots para la humanidad: Creando un cambio de mentalidad para afrontar el cambio’). Durante estas dos jornadas, el protagonista será el pensamiento ‘Moonshot’, basado en ideas radicales para generar cambios disruptivos que permitan alcanzar desafíos impensables en un primer momento (como la llegada del hombre a la Luna) con un impacto transformador en la sociedad.

'Nos estamos quedando sin tiempo para acelerar los cambios económicos, sociales y medioambientales que necesitamos para garantizar el futuro de nuestro Planeta, y las empresas y las marcas juegan un papel muy relevante en esta carrera que ya ha comenzado su cuenta atrás. Por eso, queremos que esta edición sirva para extraer las ideas disruptivas o ‘Moonshots’ que nos permitan alcanzar esa importante meta', explica Sandra Pina, socia de Quiero y directora de Sustainable Brands® Madrid 2019.

La conferencia inaugural prestará especial atención a la emergencia climática. Así, Andrew Medhrust, voluntario a tiempo completo para Extinction Rebellion UK, y Pinar Yoldas, artista transdisciplinar, analizarán las consecuencias de la crisis medioambiental y el poco tiempo que tenemos para actuar. Por su parte, Jim Adams, ex jefe de Tecnología de la NASA, dará las claves sobre cómo impulsar, 50 años después de la llegada del hombre a la Luna, el ‘Moonshot’ para frenar el cambio climático. Por su parte, Marck Buckley, defensor de los ODS de la ONU, dará si visión de la necesidad de incorporar la Agenda 2030 en las estrategias de las compañías y de los gobiernos.

‘Moonshot Thinking’

Cómo generar innovación disruptiva para crecer de forma sostenible, aplicando el Moonshot Thinking y la colaboración, serán algunas de las temáticas que tratarán los ponentes, quienes también expondrán sus propios casos y desarrollo de Moonshots personales. Además, se contará con diferentes bloques temáticos centrados en el desarrollo de la innovación disruptiva y en promover cambios sistémicos:

El poder del ‘Moonshot thinking’ : introducción a este pensamiento para desaprender lo aprendido y generar nuevos aprendizajes a nivel de transformación profesional y personal.

‘Moonshot thinking’ introducción a este pensamiento para desaprender lo aprendido y generar nuevos aprendizajes a nivel de transformación profesional y personal. Mentalidad ‘Moonshot’: cómo pasar del proyecto a la mentalidad ‘Moonshot’, buscando inspiración para impulsarlo y generar cambios culturales a nivel organizativo y en todas las áreas de las compañías o a nivel personal para mejorar el propósito de vida.

‘Moonshot’: cómo pasar del proyecto a la mentalidad ‘Moonshot’, buscando inspiración para impulsarlo y generar cambios culturales a nivel organizativo y en todas las áreas de las compañías o a nivel personal para mejorar el propósito de vida. ‘Moonshots’ colaborativos: diferentes empresas, ONG y organizaciones presentarán sus experiencias de cómo han conseguido multiplicar su impacto a través de la colaboración mediante transformaciones disruptivas e interdisciplinares en la sociedad. Entre los ponentes confirmados hasta la fecha destacan Seth Goldman, presidente ejecutivo de la Junta de Beyond Meat; Jonathan Yohannan, vicepresidente senior de Comunicaciones Integradas de KIND Snacks; Enrique Montañés, vicepresidente de Chep Europa, Irene Milleiro, directora global de Campañas en Change.org; Pedro Tarak, cofundador de Sistema B o Bas Van Abel, fundador y miembro no ejecutivo de la Junta Directiva de Fairphone.

También participarán Niall Dunne, CEO de Polymateria; Jack Sim, fundador de World Toilet Asociation y Bop Hub, Harald Neidhardt, CEO de Futur/io – Instituto Europeo de Tecnologías Exponenciales y Futuros Deseables; Friederike Riemer, co-creadora de Future Scientist de Futur/io; Kate Purmal, autora del “Efecro Moonshot”; Amy Smith, directora de Donaciones de TOMS; Leonard Bukenya, socio de Aim for the Moon; Jon Khoo, gerente regional de Sostenibilidad (UKIME & Nordics) de Interface y Victor E. Friedberg, co-fundador de S2G Ventures.

Sustainable Brands® Madrid 2019 cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Madrid y con el patrocinio de Brambles-Chep, Coca-Cola España, Grupo Calvo, Grupo Red Eléctrica, Heineken y L´Oreal España.

B Lab Europe, Carbon Trust y el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid son socios del encuentro, y como colaboradores están la Asociación de Marketing de España, DIRSE, Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership, Forética, Fundación Biodiversidad e Impact Hub Madrid. Los medios colaboradores de esta edición son Atresmedia, Ciudad Sostenible, Corresponsables, Diario Responsable, Ethic, Soziable, Marketing Directo y Real Leaders.

Entradas

Ya están disponibles las entradas para asistir a todas las conferencias de Sustainable Brands® Madrid 2019, que se celebrará en el Edificio Centro Centro, espacio de producción artística y cultural ubicado en el Palacio de Cibeles de Madrid. Existe una tarifa especial del 40% (270 euros) para colectivos especiales como ONG, estudiantes y desempleados. Y una promoción especial para entradas corporativas por 450 euros (1 entrada válida para 4 personas de una corporación con presencia no simultánea en el evento).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Broomch Massage: El plan con el que despedir el verano por todo lo alto El material escolar supone el gasto más importante para el 40% de los españoles El seminario "Quiero ser empresa saludable ¿Por dónde empiezo?" se realizará en Madrid y en Barcelona Solán de Cabras y PHotoEspaña anuncian la ganadora del concurso #NaturalezaSolán NEUTRINO® inside: la próxima revolución en movilidad eléctrica