El jurado de los premios Smarties 2019 de MMA Spain anuncia los nominados de esta tercera edición

martes, 24 de septiembre de 2019, 13:07 h (CET) Únicos premios a nivel mundial dedicados exclusivamente al marketing móvil. Su objetivo es premiar la innovación, la creatividad y el éxito del trabajo desarrollado en el mundo de la movilidad MMA Spain da a conocer las marcas y agencias nominadas de la III Edición en España de los Premios Internacionales de MMA, Smarties 2019, los únicos a nivel mundial dedicados exclusivamente al marketing móvil, que rinde homenaje a la innovación, la creatividad y el éxito del trabajo desarrollado en el mundo de la movilidad.

Destinados a los profesionales de marketing, agencias y anunciantes, los premios Smarties de MMA reconocen las mejores campañas y acciones de marketing, en las que el móvil es el protagonista, y que han estado activas en el mercado entre junio de 2018 y Junio de 2019, habiendo logrado un desempeño destacado en los siguientes aspectos: estrategia, ejecución, creatividad y resultados.

El Jurado de esta tercera edición compuesto por Blanca Pérez-Sauquillo, SubDirectora Adjunta de Marketing de TurEspaña; Iván Burgos; Connected Car Manager de Porsche; Javier Pérez Parra, Director de Publicidad de La Razón; Mariano Casares, Director de Publicidad e Imagen de Bankia; Miguel Madrid, Chief Digital Officer del Grupo de Comunicación Henneo; Paloma Cabrera, Directora de Marketing y Comunicación de Accenture; Raúl Álvarez Barrera, Senior Director Global Digital Experience de Radisson Hotel Group y Sergio Palomino, CEO y Chief Creative Officer de la agencia de Publicidad Manifiesto ha seleccionado para la “shortlist” las siguientes marcas y agencias dentro de los bloques de Marketing, Medios y Tecnología.

Bloque de Marketing

Categorías: Brand Awareness; Lead Generation/Direct Response/Conversions, Product/Services Launch; Promotion

Rexona / Mindshare / mSix

Cabify / Mindshare / mSix

KIA / Havas Media Spain

Kiddles Club / Telecoming

Zurich / Accenture

Shackleton Bloque de Medios

Categorías: Cross Media

BBVA / Mindshare

Universal Pictures / mSix / Mindshare Bloque de Tecnología

Categorías: Innovation; Location Based Services & Targeting; Mobile Audio; IoT Products in the Market.

McDonald’s / OMD Spain

El País / Shackleton

Coca Cola / Andtonic / Carat Ceremonia de entrega de premios

La entrega de premios se llevará a cabo en Madrid el 13 de noviembre. El lugar de la ceremonia se informará en breve.

Toda la información sobre los premios se encuentra en los portales de MMA Global y MMA Spain.

MMA Global - https://www.mmaglobal.com/smarties2019

MMA Spain - https://mmaspain.com/premios-smarties2019/

Acerca de MMA Spain

La Asociación de Marketing Móvil (MMA) es la principal asociación global sin ánimo de lucro, que representa a todos los agentes de la cadena de valor de comercialización móvil.

Cuenta con más de 800 socios a nivel mundial y con presencia en 21 países. En España, su actividad se centra en eliminar los obstáculos al desarrollo de la movilidad en los diferentes mercados y establecer pautas para los medios móviles y buenas prácticas para un crecimiento sostenible y para el uso del canal móvil, así como ser un espacio de interacción y divulgación entre todos los que componen el ecosistema empresarial español. MMA Spain cuenta con más de 100 asociados en España.

Más información: www.mmaspain.com - www.mmaglobal.com

Síguenos en twitter: @mma_spain

