El concurso «Puertas de Miedo» de Halloween desafía la creatividad en las aulas de España

martes, 24 de septiembre de 2019, 11:23 h (CET) El e-commerce de disfraces Let’s Go Fiesta lanza por segundo año consecutivo el concurso creativo en redes sociales de diseño de puertas de Halloween, dirigido a colegios y escuelas de España. Las inscripciones tendrán lugar del 24 de septiembre al 18 octubre y el ganador será seleccionado por un jurado de microinfluencers del mundo creativo el 21 de octubre Let’s Go Fiesta abre la convocatoria de la segunda edición del concurso “Puertas de Miedo” en la red social Instagram, una iniciativa para fomentar la creatividad en las aulas, el trabajo en equipo e impulsar la competitividad en clave positiva entre los colegios de España.

Las inscripciones tendrán lugar del 24 de Septiembre al 18 de Octubre a través de un formulario online y los ganadores se anunciarán el día 21 de Octubre, tras ser elegidos por un jurado compuesto por microinfluencers e instagramers del mundo creativo.

Puertas de Miedo fomenta la creatividad para que la celebración de Halloween sea más que una fiesta de disfraces en las aulas

Let’s Go Fiesta es un e-commerce y blog de disfraces y accesorios de fiesta. Su misión de inspirar y fomentar la creatividad a través del mundo del disfraz a los más jóvenes le distingue de otros operadores del mismo sector compuesto por múltiples empresas tanto offline como online.

Aprovechando la celebración de Halloween en la mayoría de los colegios, la competición nace en 2018 para que la fiesta no sea una simple conmemoración en las aulas, sino para que también los alumnos puedan dar rienda suelta a sus habilidades artísticas.

El concurso consiste en la realización de un diseño grupal de una puerta de Halloween, que posteriormente se materializa decorando la puerta del aula de los alumnos.

Está permitido el uso de todo tipo de materiales, nuevos o reutilizados, además de diferentes técnicas de pintura y composición como el collage.

En la edición pasada, los participantes utilizaron desde bolsas de plástico, madera, papel, vendas, ropa y otros elementos propios de Halloween como telarañas decorativas, escobas o bichos para componer sus creaciones.

El criterio para seleccionar a los ganadores, con un filtro previo de finalistas a través de votos en la red social, es la originalidad del diseño y las técnicas utilizadas para llevarlo a cabo.

En 2018 se alzaron victoriosos “El Zombi Aurelio” de 5º A y B del CEIP Miguel de Cervantes en Tres Cantos (Madrid), por la variedad de materiales combinados inteligentemente, las técnicas utilizadas, los relieves y el efecto collage.

Por su parte, la “Tumba de José María Infantes” del Aula Específica de Educación Especial de I.E.S de José María Infantes en Utrera (Sevilla) fue seleccionada por el detalle y mimo dedicados en recrear una tumba terrorífica, con el uso de la hojarasca que le da un toque realmente tétrico y decadente.

Finalmente, la creación “Perdidos en el Cementerio” de la Escuela de Arte de Benidorm (Alicante) sobresalió por la originalidad de cada uno de los personajes de su peculiar cementerio.

En la edición de este año pueden participar alumnos de las categorías de guardería e infantil y primaria y secundaria, además de escuelas de arte o academias de idiomas.

Todos los detalles sobre las bases del concurso se pueden consultar en el blog de Let’s Go Fiesta.

Las redes sociales como medio de difusión de los diseños presentados por los alumnos

«Puertas de Miedo» tiene un gran componente social, ya que se lleva a cabo a través de la red Instagram, con el objetivo de dar la mayor difusión de la iniciativa, además de conectar a los participantes.

Por otro lado, este año el jurado se compone de instagramers y microinfluencers creativos de diferentes ámbitos como el diseño, ilustración o la animación como @nicepartyblog, @pinatasqueilusionan, @the_flying_papaya y @animantas.

El concurso también ayuda a impulsar la creación de un proyecto que ilusiona, que requiere el trabajo en equipo y que implica desde el alumnado y el profesorado hasta los familiares.

El coordinador de ciclo de primaria del CEIP As Covas en Pontevedra, Víctor Lorán, afirma: “Fue una actividad llevada a cabo durante el mes de octubre. Empezó con la invitación por parte del tutor, una asamblea para decidir participar y la lectura de las bases. Realizamos carteles para difundir por el centro y expusimos por grupos al resto del alumnado del centro nuestras ideas, los cuales votaron por la que más le gustaba. Por eso decidimos realizar a nuestra vampiresa, con ideas de otros grupos. Medimos la puerta y elaboramos el presupuesto. Finalmente en 5 talleres plásticos llevamos a cabo la idea.”

La puerta de sus alumnos de 3º de primaria “La vampiresa del horror” fue una de las finalistas de su categoría en 2018.

La mayor recompensa de los ganadores de «Puertas de Miedo» es sobrepasar el reto creativo, pero también recibirán una espectacular cesta de accesorios y decoración de Halloween de Let’s Go Fiesta con diademas, telarañas, calabazas, esqueletos y “animatronics” que animarán la celebración de esta fiesta anglosajona tan instaurada en los colegios españoles.

Más información sobre Let’s Go Fiesta (propiedad de Party City Import Export S.L.)

En LetsGoFiesta.com creemos firmemente en que las alegrías y los acontecimientos en la vida, sean grandes o pequeños, son motivo de celebración y festejo.

Con esta creencia, nace LetsgoFiesta.com en 2016, e-commerce y blog de disfraces, accesorios y decoración de fiesta.

Nos gusta motivar a la creatividad, dando ideas de cómo crear disfraces o aprovechar actividades con manualidades para crear accesorios o decoración de fiesta, convirtiéndose en nuestra misión para inspirar a los más jóvenes.

