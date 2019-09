Conociendo a … Marcos Cartagena

Marcos Cartagena es escritor, conferenciante, emprendedor y cofundador de la agencia descubriendojapon.com, especializada en organizar viajes, que permiten conectar con la verdadera esencia del país del sol naciente.

En la actualidad, gracias a su estrecha relación con la cultura nipona, difunde las enseñanzas más valiosas, aprendidas durante su larga estancia y convivencia con una familia japonesa y su formación en la universidad de Doshisha, en Kioto, donde realizó un programa intensivo de japonés, combinado con asignaturas de economía.



Autor de “El Sistema Hanasaki”, (Plataforma Editorial-2019), basado en 9 pilares para una vida centenaria con sentido.



Entrevista



Su sueño de viajar y estudiar en Japón se materializó diez años después, ¿De qué modo alimentó ese sueño hasta verlo cumplido, evitando que quedase solo un capricho pasajero?

Yo creo que los sueños, o esas cosas que quieres hacer en la vida, no los puedes alimentar con nada. Es decir, no puedes alimentar un sueño, porque es algo que te sale de dentro, ya que es algo que en realidad quieres hacer, poniendo muchas ganas.



Lo que sí puedes hacer es potenciar ese querer, para que sea algo grande. Para mí lo mejor es provocarte la ilusión, pensar en ello, imaginarte haciéndolo, ver las cosas positivas que puedes obtener de ello, de tal forma que el deseo por conseguirlo se haga más grande y al final te mantenga en el camino.



Tengo claro que, si no tienes una determinación inquebrantable por hacer algo, lo vas a abandonar y si tienen que pasar diez años para convertirlo en realidad, con mucho más motivo, al segundo o tercer año te vas a quedar por el camino, pero si estás ilusionándote e imaginándote lo que vas a obtener, al final te mantienes en la acción.



Marcos, ¿Está de acuerdo en definir la figura del emprendedor como un activista en busca de un mundo mejor?, ¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre un emprendedor y un empresario?

Realmente la principal diferencia entre un emprendedor y un empresario radica en el espacio temporal en el que “hagas la foto”, es decir, mientras el emprendedor podríamos decir que está empezando, el empresario está consolidado. Si bien, el emprendedor aún no tiene un negocio montado y quiere montarlo, el empresario ya está funcionando.



Personalmente, me gusta más poner foco en otra característica, la del propósito. En este sentido distinguiría entre emprendedor o empresario que tienen un propósito y emprendedor o empresario que va a resultados.



Los hay que solo van buscando un resultado, en forma de dinero, prestigio, fama, o cualquier otra cosa y los hay que tienen el propósito de ver cumplida una misión y se centran en el camino.



Ahora se asocia más al emprendedor con el propósito, porque cuando tienes ilusión por lograr algo, no sueles prestar tanta atención a las dificultades, pero en realidad también puedes ser un emprendedor sin propósito. De hecho, yo lo hice en mis inicios. Antes de comenzar con el tema de los viajes, tuve un proyecto de importación y exportación, en el que a pesar de no sentirme pleno, quería hacer algo grande, un negocio que me reportase pingües beneficios y esa creo que fue la causa principal de “quemarme” en el camino.



Cuando comienzas pensando que tienes la idea de un gran negocio, van a surgir muchos inconvenientes, muchos obstáculos, que no habías previsto y cuando no tienes esa motivación extra, más allá de los resultados, es muy probable que te consumas, porque con cada obstáculo, te viene a la cabeza la pregunta, ¿Vale la pena sacrificar parte de mi vida personal y mi tiempo por esto?



Un concepto del budismo y las artes marciales es conocido como Shoshinsha, o mente de principiante y vacía, para la llegada de nuevas ideas. Cómo practicante de Karate, ¿Qué ventajas le aporta, la aplicación de este concepto?

Ese es un concepto japonés muy poco conocido. Al final Shoshinsha es aquella persona que se considera eterno aprendiz. Para mí, esa es la mentalidad adecuada para nunca dejar de mejorar, porque cuando en realidad consideras que sabes, quiere decir que ya te has conformado con aquello que dices saber.



A mí, lo que me sigue sorprendiendo de los profesores de artes marciales japoneses es, que a pesar de que tengan ochenta y pico de años y sean noveno o décimo dan, del arte marcial que practiquen, continúan considerándose shoshinsha y aunque aparentemente lo saben todo, y son grandes maestros, cuando les preguntas, suelen decir “Aún me queda camino por recorrer”.



Esta actitud de considerarte un eterno aprendiz, y estar siempre con esas ganar de aprender cualquier cosa y de cualquier persona, es fruto de la humildad.



Marcos, apuesta por el potencial de la polivalencia y la adquisición de habilidades en diferentes campos, basándose en el pilar del Kaizen, como constante evolución. En su caso, ¿Cuáles son las habilidades por las que está interesado cultivar?





Apuesto por convertirnos en personas polivalentes, pero entendiendo que ser polivalente no quiere decir aprender cosas nuevas sin parar, sin centrarte en ninguna en particular.



Lo importante es ser experto en una disciplina y ser en otras muchas cosas, menos bueno, pero capaz de sacarle partido a cada una de ellas.



En mi caso, me he centrado en aprender habilidades a las que hasta ahora les he sacado mucho rédito, aunque en apariencia sean insignificantes, como por ejemplo las relacionadas con la cultura japonesa, como pueden ser el arte de hacer origamis, o el arte de la caligrafía japonesa. Por ejemplo, a la hora de hacer las dedicatorias de mi libro escribo el nombre de la en persona en japonés con un pincel y tinta negra de agua. Esto me diferencia del resto gracias a que adquirí esta habilidad.



También he aprendido algo de cocina, una habilidad muy útil que te permite ser capaz de hacer cualquier cosita invirtiendo poco tiempo.



A las artes marciales les he dedicado mucho tiempo porque a aparte de ser un deporte, te dan la capacidad de defenderte a ti mismo y hacer lo propio con las personas a las que quieres.



He adquirido también habilidades musicales, que considero muy interesantes. Toco la guitarra española, de forma autodidacta gracias a tutoriales, y sin ser un guitarrista profesional, le puedo sacar partido.



Incluso en el trabajo, dominar pequeñas habilidades como pueden ser los paquetes informáticos, o manejar edición de vídeos, son recursos que te ahorran tiempo.



Otro concepto japonés, conocido como Shokunin, describe el arte de buscar la perfección con la práctica continua. ¿Considera la búsqueda continua de la perfección, una ventaja, o un lastre para avanzar?

En mi opinión, la perfección es necesaria, pero como todo en la vida, debe haber un punto de equilibrio. Todo lo que a priori puede ser bueno, se convierte en malo si se desequilibra.



Si en la búsqueda de la perfección, te obsesionas con ella, llegará un punto en el que te bloquearás, no avanzarás y eso te impedirá hacer todas las cosas que podrías hacer.



Si no queremos hacer de la perfección un lastre, es mejor hacer la siguiente reflexión: He llegado al 80 % y para el 20 % restante, posiblemente sea necesario el mismo trabajo y tiempo, que me ha llevado hasta donde estoy ahora, ¿Merece la pena, esta inversión?, ¿Es rentable hacer ese esfuerzo?



Conviene calibrar y no llevar la perfección al extremo, porque es muy probable que llegue un momento a partir del cual, el perfeccionista sea el único que se percate de las mejoras que vas haciendo.



Marcos, la naturaleza es uno de los pilares de los que se compone “El Sistema Hanasaki” para gozar de una vida centenaria, ¿Cómo se alimenta de su energía en Alicante?

De Alicante, lo que más echo en falta es que no sea una ciudad con más naturaleza, como puede ser Kioto, que está rodeada de montañas, o como el norte de España, que me encanta.



No obstante, siempre hay rincones donde puedes rodearte de ella, como por ejemplo la playa, que aunque no es un elemento de naturaleza, es un elemento natural donde también es posible conectar con la esencia.

Enfrente de mi casa hay un gran parque con dos lagos al que suelo ir a dar largos paseos, a jugar con mi hijo o sentarme en el césped.



Siempre que puedo suelo escaparme a la montaña, que en la provincia de Alicante también la hay en la zona de Alcoy o la Font Roja. También suelo primar mis viajes más por el entorno natural, que por los monumentos y cosas así que pueda ver.



Yokoi Kenji, ponente reconocido mundialmente, de padre japonés y madre colombiana, al que menciona en “El Sistema Hanasaki”, afirma que tarde o temprano, la disciplina vencerá a la inteligencia. ¿Es la disciplina férrea, la base del progreso y la prosperidad de la sociedad japonesa?

Sin duda alguna, la disciplina ha sido la que convirtió a Japón en la segunda potencia mundial tras quedar devastado en la Segunda Guerra Mundial.



Pero como te comentaba anteriormente, hay que tener en cuenta que es importante llegar a un punto de equilibrio. No cabe duda de que es bueno ser disciplinado, decir voy a hacer esto y hacerlo, pagando así el precio que cuesta, y para eso hace falta disciplina, porque habrá momentos en los que simplemente no te apetezca.



En mi opinión, ahora los japoneses están en un punto en el que como no aprendan a soltar un poco esa disciplina, les ocasionará la pérdida de aquello que han logrado y en este sentido, Yokoi Kenji una de las cosas que trata es de que los colombianos sean mucho más disciplinados y por el contrario los japoneses, lo sean menos. El equilibrio nuevamente es la clave.



Recientemente ha cambiado su imagen de marca corporativa, hacia una más acorde con la esencia Hanasaki, ¿Qué importancia le otorga al desarrollo de una marca personal diferencial, reconocida y en sintonía con sus valores?

Para mí, desarrollar una marca personal es fundamental por una sencilla razón. La marca personal es comunicar lo que eres, para que las personas perciban realmente lo que eres y no otra cosa.



Si no tienes una marca personal definida, la gente puede hacer interpretaciones que pueden llevar a equívoco.



Si por el contrario tienes una buena marca personal, la gente sabrá cuál es tu esencia y percibirá coherencia en poco tiempo. Lo verá en tus publicaciones, en tu imagen corporativa, en cómo te vistes. De este modo sabrán de forma rápida como eres, y lo más importante, qué puedes aportar.



Los que sintonicen contigo, permanecerán a tu lado y aquellos que no sintonicen contigo, se alejarán. Por eso es importante crear una marca personal que te represente y que sea coherente, porque al final la verdad tarde o temprano sale a la luz.



En “El Sistema Hanasaki”, hace alusión a Sergio Fernández, prologuista de su libro, y a la frase “Un hombre solo posee aquello que un naufragio no puede llevarse”. ¿De qué modo se puede revertir la situación de acumular objetos materiales, por experiencias?

En el mundo occidental en el que vivimos, hemos disfrutado de una época de desarrollo industrial muy grande que nos ha llevado a centrarnos mucho en la parte material de la vida, llegando a un punto en que son tantas las cosas que poseemos, que no sabemos ni lo que tenemos.



A veces, gestionar todo nuestro patrimonio nos lleva a consumir una gran parte de nuestro valioso tiempo. Gastamos horas recolocando, ordenando o archivando, lo cual evita que podamos centremos en lo que es verdaderamente importante para nosotros.



En este sentido, siempre abogo por que si te vas a dar el capricho de comprar algo, compra un servicio en lugar de comprar un producto, a no ser que verdaderamente sea necesario. Me considero minimalista, pero no férreo. Trato de tener solo aquello que me resulta útil, me hace la vida mejor y me gusta.



Cuando para mi cumpleaños, por ejemplo, me preguntan, ¿Qué quieres que te regale?, siempre digo, regálame experiencias, como pueden ser una noche en un hotel, o la posibilidad de conducir un coche que nunca he conducido.



Esa frase es muy potente, porque un naufragio te puede despojar de todas tus pertenencias, incluso de la ropa y dejarte desnudo, pero nunca puede quitarte tus experiencias acumuladas, ni tus recuerdos, ni tus aprendizajes. Siempre es mejor coleccionar este tipo de cosas intangibles y considerar las posesiones materiales como un alquiler, porque en realidad, todas ellas se quedarán aquí cuando ya no estemos.



Junto a uno de sus hermanos, es cofundador de Descubriendo Japón, ¿Qué considera que aportan como factor diferencial, con una agencia de Viajes al uso?, ¿Hacen algún tipo de selección previa, a la hora de formar los grupos a los que acompañan a descubrir Japón?

Pensamos que el valor diferencial que damos son nuestros viajes artesanos o con alma.



Japón para nosotros es nuestro Ikigai, nuestra razón de vivir, y mostrarlo a otras personas es lo que nos hace sentir bien y con lo que nos sintonizamos.



Nuestros viajes están pensados para que el viajero pueda conectar realmente con la esencia del país y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad.



Huimos de los viajes empaquetados, enlatados e impersonales y apostamos más por grupos pequeños, para tener la sensación de que viajan con un grupo de amigos y no en plan manada de turistas. También van con un guía que habla japonés y ha vivido en el país y sobre todo es un apasionado de su cultura. Por último, los llevamos a visitar lugares menos turísticos, donde los grandes grupos nunca llegan, y donde todavía perdura la verdadera alma del país que aún no ha pervertido el turismo en masa.



Nosotros, no realizamos ninguna selección, de quién puede o no venir. Afortunadamente, tenemos una buena marca empresarial y la selección se hace sola. Los viajeros perciben que no somos los de siempre, que ofrecemos algo más artesano y personal y nos eligen ellos a nosotros, no nosotros a ellos.



La cantante sevillana, Pastora Soler, en la canción “La Mala costumbre”, hace hincapié en que una mala costumbre suele ser no apreciar lo que verdaderamente importa. Para Marcos, ¿Qué o quién considera lo más importante?

Para mí, hay dos cosas que protejo y de las que trato de disfrutar lo máximo posible. La primera, con casi toda seguridad es la misma que para todo el mundo, es mi familia y mis amigos. Estar con ellos, acumular recuerdos y experiencias juntos.



La segunda es mi propósito de vida, mi misión. Aquella que me he auto encomendado.



Mi voluntad es dejar un mundo mejor que el que encontré al nacer, para que cuando esté en mi lecho de muerte, sienta que al menos hay un legado que he dejado.



Estas dos cosas, son las que protejo para no desviarme nunca del camino y ahora mismo, aparte de mostrar Japón con la agencia de viajes, también con el libro y todas las conferencias y entrevistas que hago, trato de aportar las enseñanzas más valiosas que la cultura japonesa nos ofrece.



“El Sistema Hanasaki”, vio la luz en formato libro en febrero de 2019, ¿Está satisfecho con el feedback recibido hasta ahora?

Verás, cuando un escritor da por terminado un libro, cree que ha hecho un buen trabajo, porque si no, no acabaría publicándolo. Sin embargo, hasta que el público lo lee y te da su feedback, no sabes realmente si la percepción que tú tienes coincide con la de los demás.



Después de estos siete meses, estoy convencido de que “El Sistema Hanasaki” es un buen libro, porque la respuesta que he recibido es muy positiva con numerosos mensajes de agradecimiento por parte de los lectores. El libro ha alcanzado su cuarta edición y ha superado la media de venta de libros en España. Todo el cariño recibido, ha compensado con creces el esfuerzo de escribirlo.



Más personal



En “El Sistema Hanasaki”, confiesa que hace varios años, dejó de leer novelas, para sustituirlas por libros de desarrollo personal, ¿Qué autores son los que sacian su sed por la mejora continua?

Tengo varios autores de referencia que me encantan. Te diré algunos:

- Sergio Fernández, porque aparte de ser el prologuista de mi libro, a mí personalmente me ha aportado mucho. Tiene mucho que contar y cómo lo cuenta, me parece genial.

-Álex Rovira, es una persona que solo escucharla hablar, es puro sentido común. Es pura esencia y sabiduría. Sus fábulas y sus libros como “La brújula interior” o “El libro de la buena suerte”, me han ayudado mucho.

- Mónica Esgueva, que habla sobre temas de mindfulness y meditación, la veo una persona sensata y que contrasta lo que escribe con estudios científicos. Toca temas espirituales, pero trata de que se sustenten en cosas sólidas y demostrables.

- Borja Vilaseca, es un conferenciante muy reconocido en España, y que tiene grandes cosas que contar y aportar. Es una de esas personas que siempre que escuchas o lees, te da mucho que pensar.

- Anxo Pérez, autor de “Los 88 peldaños del Éxito”, también me encanta. Sobre todo, cómo consigue hacer que las cosas complicadas, parezcan sencillas.

- Mario Alonso Puig, me parece una persona muy sensata, contrastada y admirable. Su libro “Reinventarse” es simplemente genial.



Para algunas personas, dedicar un tiempo diario para hacer ejercicio, es de vital importancia, ¿Es este su caso?

Reconozco que no hago ejercicio todos los días, pero sí al menos tres o cuatro veces a la semana. En mi caso voy a un gimnasio, donde suelo hacer trabajo aeróbico y muscular. También trato de seguir practicando artes marciales, quedando con amigos para entrenar en un parque. También juego al pádel.



En definitiva, trato de mantener cierta actividad en deportes, como yo digo saludables, que te ayuden a estar mejor en lugar de que no se conviertan en una fuente de desgaste.



Los periodos vacacionales, son claves para el progreso, ¿Cuáles son sus vacaciones ideales?

En mi caso, unas vacaciones ideales son aquellas en las que esté en un entorno de naturaleza. Para mí, los grandes monumentos son las cascadas, los barrancos, los lagos o las montañas, donde admirarlos y contemplarlos son una experiencia fuera de lo común.



Por supuesto también me gusta contemplar capitales antiguas con mucho valor cultural, pero sin duda unas vacaciones ideales son irme a una cabaña, cerca de un lago y recorrer una zona de bosque, o una playa paradisiaca.



Tanto el manga, como el anime son dos de las formas artísticas más conocidas de Japón, ¿Siente especial atracción por este tipo de expresión artística?

Curiosamente el manga fue lo que acabó llevándome a Japón. Una historia que algún día te contaré. El manga es una forma de conocer la sociedad japonesa porque en el manga está plasmada mucha de la esencia que luego percibes cuando llegas a Japón.



Un ejemplo de esas actitudes de los japoneses la puedes encontrar en un manga que recomiendo en el libro. Se llama “Naruto” y entre otras cosas, refleja esa constante voluntad de los japoneses de dar siempre el 100 % en todo lo que hacen, o lo que ellos denominan como “ganbaru”.



Por ejemplo, cuando van a un examen, no suelen desear suerte, sino que dicen ¡Ganbatte!, que viene a ser, da lo mejor que tienes dentro. Si lo haces, para ellos el resultado solo puede ser bueno.



En la gastronomía japonesa, el arroz blanco es el alimento empleado como acompañamiento del plato principal. No obstante, como oriundo de la Comunidad Valenciana, ¿El arroz lo prefiere en la paella o en el Sushi?

La comida japonesa me encanta y cuando voy a Japón, intento impregnarme lo máximo posible de su cultura y sus costumbres y solo como la comida japonesa.



Pero, también te digo que, la gastronomía española no la cambio por nada y una buena paella, no se puede comparar con el arroz blanco japones.



El Sushi me gusta mucho, me encanta, pero si tengo que elegir, me quedo con una buena paella.