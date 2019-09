Elena Faba, presidenta del Consejo Asesor del CEF en Barcelona Comunicae

martes, 24 de septiembre de 2019, 10:59 h (CET) Es presidenta del Círculo de Mujeres de Negocios y exdiputada en el Congreso La dirección del Grupo Educativo CEF.- UDIMA ha nombrado presidenta del Consejo Asesor del CEF.- Centro de Estudios Financieros en Barcelona a Elena Faba, cuya misión principal será liderar las relaciones estratégicas y representación corporativa de la escuela de negocios, así como mejorar su posicionamiento, notoriedad y capacidad de influencia en la región.

Elena Faba, licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona (UB), con más de 25 años en el sector TIC, es experta en innovación, liderazgo en la comunicación, estrategia y transformación digital. Igualmente es, desde hace 15 años, presidenta del Círculo de Mujeres de Negocios, institución que agrupa a más de 4.500 directivas, empresarias y profesionales.

Así mismo, desempeñó sus funciones como diputada en el Congreso de los Diputados en la última legislatura, donde ha ejercicio responsabilidades como vicepresidenta segunda de la Comisión del Pacto de Toledo, portavoz en áreas como Empleo y Seguridad Social; Industria, Energía y Turismo; y portavoz adjunta en Asuntos Exteriores; Unión Europea, e Infancia y Adolescencia.

Es Cofundadora en 2005 del Cluster per Innovació a Catalunya (posteriormente integrado en la Fundación BCN Digital). Fue miembro de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información de la Cámara de Comercio de Barcelona, y miembro de la Comisión Innovación y Marketing de la Asociación Española de Directivos (AED).

Al frente del Consejo Asesor del CEF.- en Barcelona, Elena Faba se propone reforzar las relaciones de la institución educativa en el ámbito empresarial e institucional catalán. Así, se fija como actuaciones preferentes “plantear iniciativas innovadoras, desplegarlas para ayudar a incrementar la rentabilidad y desarrollo de negocio del grupo educativo”, desde la premisa de que, “ante un mundo en constante movimiento, tenemos que permanecer atentos a esos cambios, adelantarnos a ellos para, de esta manera, avanzar todos a la misma velocidad”.

El CEF.- Centro de Estudios Financieros inició su actividad en 1977 en Madrid, aunque no es hasta 1985 cuando abre su sede en Barcelona. Desde entonces, ha formado a altos funcionarios de la administración pública (más de 26.000 alumnos han aprobado su oposición preparándose en el CEF.-), así como a los profesionales de todas las áreas de la empresa gracias a sus másteres, cursos y seminarios.

La calidad de su cuadro docente, la Bolsa de Trabajo y su propia editorial técnica hacen de la escuela un centro de formación de referencia. Más allá de las Oposiciones, el CEF.- también ofrece un amplio catálogo de Másteres y Cursos especializados en todas las áreas de la empresa, que cuentan con reconocimiento universitario a través de la Universidad UDIMA, institución oficial que fundó en 2008.

La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, es la tercera universidad a distancia de España y la primera cuyo capital es 100% privado, donde se imparten 18 Grados Oficiales, 35 Másteres Oficiales, un programa de Doctorado y más de 200 Títulos Propios e Idiomas. Por sus aulas virtuales pasan más de 10.000 alumnos cada año.

Sobre el Grupo Educativo CEF.- UDIMA

Desde 1977, son ya más de 500.000 los alumnos que han recibido formación en el grupo educativo formado por el CEF.- Centro de Estudios Financierosy la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. El CEF.- se distingue por liderar la preparación para Oposiciones. No en vano, más de 26.000 alumnos han aprobado la oposición que preparaban en el CEF.- y han pasado a formar parte de los altos cuerpos de las Administraciones Públicas. Más allá de las Oposiciones, el CEF.- también ofrece un amplio catálogo de Másteres y Cursos especializados en todas las áreas de la empresa.

Por su parte, la Universidad UDIMA es una universidad oficial, cuya actividad comenzó en 2008. Es la tercera universidad a distancia de España y la primera cuyo capital es 100% privado, donde se imparten 18 Grados Oficiales, 35 Másteres Oficiales, un programa de Doctorado, más de 200 Títulos Propios e Idiomas. Su Campus Universitario se encuentra en la localidad madrileña de Collado Villalba. Por sus aulas virtuales pasan más de 10.000 alumnos cada año.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.