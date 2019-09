Cuatro millones de personas salen a las calles durante la huelga mundial por el clima Estudiantes de todo el mundo participaron en una huelga por el clima inspirada por la activista sueca de 16 años Greta Thunberg Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 24 de septiembre de 2019, 12:17 h (CET) Cuatro millones de personas se volcaron a las calles de todo el mundo el viernes en el mayor día de acción centrado en la crisis climática que se haya visto.



Estudiantes de todo el mundo participaron en una huelga por el clima inspirada por la activista sueca de 16 años Greta Thunberg, que comenzó su huelga escolar semanal por el clima frente al Parlamento sueco hace poco más de un año.



Esto fue lo que dijo Greta Thunberg en la Ciudad de Nueva York el viernes.



Greta Thunberg expresó: “Estaremos a la altura del reto. Haremos que los principales responsables de esta crisis rindan cuentas por sus acciones y que los líderes mundiales actúen. Podemos hacerlo y lo haremos. Y si pertenecen a ese pequeño grupo de personas que se sienten amenazadas por nosotros, entonces tenemos muy malas noticias para ustedes, porque esto es solo el principio. Se avecina un cambio, les guste o no”.

Mientras tanto, la ONU publicó un nuevo alarmante informe que advierte que el período de cinco años de 2014 a 2019 fue el más caluroso registrado, marcado por la aceleración en el aumento del nivel del mar y el incremento de las emisiones de carbono. La Organización Meteorológica Mundial publicó el informe antes de la Cumbre sobre Acción Climática de las Naciones Unidas, que comienza este lunes en la Ciudad de Nueva York.



El presidente estadounidense, Donald Trump, no participará en la esperada reunión internacional.



Fuente: Democracy Now Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.