Ideas para organizar una boda low cost según Musical Mastia Comunicae

martes, 24 de septiembre de 2019, 10:27 h (CET) Tendencias en Internet sobre bodas low cost: decoración, música y fotografía En internet se pueden encontrar blogs de bodas con trucos, sugerencias, ideas de decoración, detalles, servicios de fotógrafos especializados en bodas, grabación con drones, trucos, ofertas de servicios de peluquería y maquillaje, viajes de novios, hoteles y destinos más solicitados por los novios, etc.

Desde Musical Mastia, empresa especializada en música para bodas, recomiendan varios blogs de bodas donde encontrar las últimas tendencias en cuanto a decoración, arreglo floral, vestidos de novia, alianzas, menús de restaurantes, detalles de boda, invitaciones de boda, decoración con luces, entretenimiento, música en directo para la ceremonia, grupo de música para la barra libre, fuente de chocolate, fotomatón, fotógrafo para bodas… y una larga lista de opciones originales para hacer de la boda un día perfecto.

Estas son algunas de las recomendaciones:

Bridal Guide: es un blog que empezó siendo una revista que se hizo popular a nivel internacional. Hoy día este blog es un punto de información para todas las novias, ya que ahí se encuentra de todo para organizar y planificar una boda. Lo más importante es elegir buenos profesionales para el gran día.

Rock My Wedding: es un blog con un curso para novias que se van a casar. Para la gente a la que le guste el romanticismo, le gustará este blog donde hay ideas únicas para una boda y esa inspiración que se necesita como punto de partida para organizar el evento.

La Champanera: es una de las primeras egobloggers de España. La palabra egoblogger es la combinación de Ego + Blog y viene a describir la combinación de las palabras obsesión y ego con el talento y con el objetivo de ayudar a las novias. "Las tendencias para bodas cambian cada año, si queremos seguir siendo referentes en el sector tenemos que estar actualizados", señala Alberto Larios, socio fundador de Musical Mastia. “Para que la boda sea perfecta, aparte de la decoración, es fundamental la música, que sea adecuada en cada momento” puntualiza.

A menudo nos centramos en el sentido de la vista y descuidamos el sentido del oído. La música en una boda supone un 50% para que sea un éxito rotundo. Especialmente la música en directo está ganando terreno a la decoración ya que una música apropiada en cada momento hace que se cree un ambiente especial y mágico.

Estas son algunas de las últimas tendencias en estilos y grupos de música para bodas:

Música swing: Predominan la trompeta, el saxo, la percusión y el piano rojo

Música indie: especial para el cocktel. La guitarra y versiones y covers de cantantes o cantautores.

Grupo Pop: se vuelve a incorporar para la barra libre, aunque también son tendencia el grupo rock e incluso la charanga u orquesta tradicional, más conocida como la orquesta del pueblo o la verbena. Puede parecer fácil organizar un evento como una boda, pero no siempre lo es. Para los decididos que opten por organizar este evento ellos mismos, suerte y...mucha paciencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.