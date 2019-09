Menos gasto en viajes, ocio y moda, pero más en belleza y en el cuidado de la salud Comunicae

lunes, 23 de septiembre de 2019, 17:19 h (CET) Según el estudio realizado por Bnext, el primer Marketplace de productos financieros, aseguradores y relacionados con viajes de España, el gasto en el cuidado de la salud (17,45%) y los tratamientos de belleza (12,44%) aumenta durante el mes de septiembre Después de las vacaciones llega septiembre y con él, su temida cuesta. Tras los excesos del verano en viajes u ocio, llega el momento de volver a ahorrar para hacer frente a los gastos habituales del resto del año, pero ¿cuáles son los que más aumentan durante este mes? Y, ¿los que más descienden? Según el informe, “Los gastos de la cuesta de Septiembre”, elaborado por Bnext, el primer Marketplace de productos financieros, aseguradores y relacionados con viajes, en septiembre han aumentado los gastos relacionados con el cuidado de la salud, hasta en un 17,45%, y hasta un 12,44% en el caso de los tratamientos de belleza en comparación con el mes de agosto. Sin embargo, en el lado opuesto se sitúan la partida de viajes con un descenso, en comparación con el mes anterior, de casi un 25%.

Por edades, los jóvenes entre 18 y 24 años son los que más han incrementado la partida destinada al cuidado de la salud hasta en un 54,45%, Los hombres de este rango de edad son los que más destinan a ello con más del 56%, seguido de las mujeres entre 35 y 44 años, con un aumento superior al 55%.

En lo referente a los tratamientos de belleza, los jóvenes entre 18 y 24 años vuelven a ser los que más dinero destinan, aumentando el gasto hasta en un 55,7%. En el lado opuesto se sitúan los mayores de 55 años que han reducido su presupuesto destinado a estos tratamientos hasta en un 24,35%.

Menos gasto en viajes y ocio y más en cultura

Tras el periodo vacacional por excelencia, los meses de julio y agosto, el dinero destinado a viajar se ha visto reducido drásticamente. Por edades, los mayores de 55 años y los jóvenes entre 25 y 34 años son los que más han recortado su gasto, en concreto en un 26,45% y un 25,29% respectivamente.

Otro de los gastos que ha visto disminuir su partida es la de Ocio, en más de un 4%, llegando incluso a un descenso del 9,56% entre los 35 y 44 años. En el lado opuesto se sitúan los jóvenes de entre 18 y 24 años y los mayores de 55 años que incrementan ese presupuesto en más de un 17% en ambos casos.

Sin embargo, el mes de septiembre no significa únicamente volver a la rutina. El gasto en Cultura se incrementa casi un 13%, siendo los mayores de 35 años los que más dinero destinan a ello mientras que los jóvenes entre 25 y 34 años son quienes menos optan por ello con un descenso de casi un 20% en el gasto.

Tijeretazo a la compra de ropa y a la comida a domicilio

A la hora de reducir gastos, una de las partidas que más lo ha hecho es el de comida a domicilio. De modo generalizado, ha descendido casi un 20% el gasto, dándose la paradoja de que más edad, menos gasto. Así mientras que el gasto entre los jóvenes entre 25 y 34 años ha descendido cerca del 18%, en el caso de los mayores de 55, lo ha hecho en un 22,25%.

Los recortes en los gastos de septiembre también afectan a la compra de ropa. En general, el gasto desciende más del 7%. Por edades, los mayores de 55 años son los que más han recortado (-20,74%) mientras que los jóvenes entre 18 y 24 años, por el contrario, prefieren renovar su armario y aumentan su presupuesto en moda en casi un 17%.

