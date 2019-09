Louis Vuitton y Riot Games acuerdan una colaboración pionera para el Mundial de League of Legends de 2019 Comunicae

lunes, 23 de septiembre de 2019, 14:02 h (CET) Louis Vuitton firmará el baúl para la Copa del Invocador de los Worlds de Riot Games Louis Vuitton y Riot Games, empresas unidas por los valores de la innovación y la originalidad, se complacen en anunciar una colaboración histórica entre la icónica marca francesa y la organización estadounidense de esports, creadora de League of Legends.

Desde su lanzamiento en 2009, League of Legends, un juego multijugador online, se ha convertido en un fenómeno global, en el juego para PC más jugado en el mundo y un factor clave del crecimiento explosivo de los esports. Cada año, Riot Games organiza el Mundial de League of Legends, con los mejores jugadores y equipos del mundo. El torneo de este año empezará el 2 de octubre en Berlín, con la fase de apertura y de grupos, continuará en Madrid con los cuartos de final y las semifinales, a partir del 26 de octubre y culminará con la final en París el 10 de noviembre.

De cara a este evento, Louis Vuitton está colaborando con Riot Games en la creación de un baúl para la Copa del Invocador, el premio más prestigioso de los esports, que se otorgará a los campeones del mundo. Este baúl único y fabricado a la medida del trofeo es el primero de este estilo que se realiza para un campeonato de esports. El baúl reflejará el tradicional saber-hacer de Louis Vuitton junto con elementos súper rompedores y altamente tecnológicos, inspirados en el universo de League of Legends.

Además, Louis Vuitton y Riot Games también anunciarán pronto una colección cápsula de ropa y marroquinería, así como aspectos de campeón únicos y otros elementos digitales de League of Legends, todos diseñados por Nicolas Ghesquière, Director Artístico de las colecciones de mujer de Louis Vuitton.

Naz Aletaha, Directora de Patrocinios del equipo global de esports de Riot Games, afirmó que "nos honra contar con Louis Vuitton como colaborador oficial. Sus diseños llevarán el aspecto, la experiencia y el prestigio de nuestro evento de League of Legends más importante a otro nivel. Es una colaboración histórica que representa el impacto de Riot Games y League of Legends en la industria durante nueve temporadas de esports. Queremos darle la bienvenida a la marca LV a nuestro deporte, y nos hace mucha ilusión poder compartir el verdadero alcance de la colaboración en los próximos meses, especialmente el 10 de noviembre, cuando se entregue la Copa del Invocador en París".

"El Campeonato del Mundo de League of Legends no es solo el momento culmen del torneo, sino una celebración donde el mundo de los deportes y del entretenimiento se unen para rendir homenaje a nuevas leyendas. Louis Vuitton lleva años asociándose a los deportes y trofeos más prestigiosos del mundo, y ahora lo hace con la Summoner’s Cup en este evento tan icónico, del que estamos encantado de formar parte." – afirma Michael Burke, Presidente y CEO de Louis Vuitton.

