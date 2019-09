Formación Venus Concept en Ibiza con la Dra. Paloma Borregón, la Dra. Ana Molina y la Dra. María Bufí Comunicae

lunes, 23 de septiembre de 2019, 12:50 h (CET) Esta semana se encuentran en la clínica Eiviluxury de Ibiza, un centro especializado y referente en Medicina y Cirugía Estética, en el que se ofrecen los mejores tratamientos y soluciones integrales en remodelación y rejuvenecimiento con Venus Legacy Durante los días 19 y 20 de septiembre han llevado a cabo una formación de los dispositivos Venus Versa y Venus Viva con las Doctoras Paloma Borregón, Ana Molia y María Bufí.

Luz pulsada intensa

Los cabezales de IPL utilizan tecnología innovadora y precisa, que garantizan una aplicación perfecta optimizando los pulsos de amplio espectro sobre los cromóforos diana de la piel, que lo absorben y lo transforman en calor terapéutico. Se indica en los siguientes procesos:

Rejuvenecimiento: estimula la producción de colágeno de forma gradual, pudiéndose tratar múltiples zonas del cuerpo, como cara, escote, cuello, manos, patas de gallo etc.

Manchas: con la estimulación de colágeno se logran eliminar las marcas producidas por el sol y el paso del tiempo.

Depilación: se elimina el pelo en un rango amplio de fototipos

Acné: trata el acné en sus distintos grados

Couperosis, rosácea, puntos rubí etc. Se tratan lesiones vasculares faciales y corporales.

Tecnología (MP)2:

Combinación única de radiofrecuencia (RF) multipolar y campos electromagnéticos pulsados (PEMF) que permite reducir arrugas, líneas de expresión, reafirmar la piel, reducir la celulitis, eliminar la grasa de los glúteos y acabar con la flacidez.

Radiofrecuencia NanoFraccional™ de Venus Viva™:

Se trata de la mejor tecnología para tratar las líneas de expresión, las arrugas y la piel flácida. Gracias a un algoritmo y una tecnología de selección de patrón únicos, permiten al operador generar patrones personalizados para maximizar la flexibilidad y el control durante el tratamiento.

También se utiliza para tratar estrías (blancas y rojas), cicatrices y marcas de acné. Venus Viva™ es seguro para todo tipo de piel y funciona con tecnología revolucionaria de Radio Frecuencia Nano Fraccional™ (RF) y SmartScan™.

