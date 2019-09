Delaviuda Alimentación, primera empresa del sector del dulce en España en obtener el sello efr en conciliación Comunicae

lunes, 23 de septiembre de 2019, 12:31 h (CET) El certificado efr reconoce la gestión y las medidas de conciliación implantadas en la compañía en favor del bienestar y equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, así como en beneficio de la igualdad de oportunidades Delaviuda Alimentación, perteneciente a Delaviuda Confectionery Group, es la primera empresa del sector del dulce en España en obtener el certificado efr, concedido por la Fundación Másfamila y apoyado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Este certificado reconoce la gestión y las medidas de conciliación implantadas en la compañía y recogidas en su Plan de Conciliación, en favor del bienestar y equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, así como en favor de la igualdad de oportunidades entre sus profesionales.

La concesión de este distintivo, que clasifica a Delaviuda Alimentación como una empresa Comprometida C+, supone un reconocimiento al esfuerzo y trabajo realizado en beneficio de la conciliación, materia considerada por la compañía como una de las palancas del cambio en la transformación cultural y de negocio en la que se encuentra el Grupo en estos momentos.

La apuesta por la conciliación de la compañía se encuentra enmarcada dentro del Proyecto Confía, que impulsa y lidera la Dirección General de Personas, y está enfocado a conocer las necesidades e intereses reales de las personas de la organización con el fin de mejorar su vida personal y profesional, potenciando su compromiso con los objetivos de la compañía para conseguir el mejor entorno de trabajo posible.

Para la obtención de este certificado, Delaviuda Alimentación ha superado exitosamente una auditoría externa de tres días de duración, en la que se ha evaluado el grado de implantación del Modelo efr dentro de la compañía. Este modelo trabaja sobre cinco pilares de actuación: Calidad en el empleo, Igualdad de Oportunidades, Flexibilidad espacio-temporal, Desarrollo personal y profesional y Apoyo a la familia.

Entre las consideraciones de la evaluación del Plan de Conciliación, se han destacado las 31 medidas de conciliación existentes, las políticas y procesos de la compañía en materia de gestión de personas, el compromiso de la organización y dirección con este modelo, así como el grado de satisfacción y percepción que tienen las personas de la organización en materia de conciliación.

Para llevar a cabo las 31 medidas que contempla el Plan, , Delaviuda ha designado un equipo de trabajo formado por profesionales de las áreas de Personas y de Responsabilidad Social, que, bajo la dirección de Isabel Sánchez (Directora General Corporativa, de Personas y Comunicación y Directora efr), se encargarán de dar seguimiento a este proyecto.

Según Isabel Sánchez, “este distintivo es un reconocimiento a los esfuerzos llevados a cabo por la compañía en su apuesta por la conciliación y el equilibrio de la vida personal y profesional de nuestras personas. Un compromiso basa­do en una relación de confianza, esfuerzo y responsabilidad, con el fin de favorecer la calidad de vida de nuestros profesionales, a la vez que mejoramos los resultados de la compañía””.

Por su parte, Rafael Fuertes, Director General de Fundación Másfamilia, ha resaltado “el enorme valor que supone que una organización apueste por las personas en su ámbito más personal y familiar para incidir en una mejora clara de la competitividad y de sostenibilidad “.

Acerca de Delaviuda Confectionery Group

Creada a principios del siglo XX en la localidad de Sonseca (Toledo), Delaviuda CG es hoy la compañía líder en el sector del turrón, mazapán, barritas y otros productos de confitería, que comercializa con las marcas Delaviuda y El Almendro.

Hoy en día, con la tercera y cuarta generación de la familia involucrada en el gobierno y gestión del Grupo, Delaviuda CG continúa teniendo una visión clara enfocada en seguir fortaleciendo sus 3 retos estratégicos: La internacionalización, la desestacionalización y la reinvención de la Navidad del siglo XXI (innovación).

Sobre el certificado efr

El certificado efr, desarrollado por Fundación Másfamilia, es una herramienta de gestión única en el mundo que aporta una metodología sencilla y eficaz para posibilitar los procesos de conciliación en las empresas. Así mismo, también fomenta el apoyo en la igualdad de oportunidades y la inclusión de los más desfavorecidos, tomando como base la legislación vigente y vinculante y la negociación colectiva, de forma que las empresas efr realizan una autorregulación voluntaria en la materia. Ya son más de 700 compañías certificadas en más de 20 países.

