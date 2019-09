Los Premios Latino 2019 llenaron el Auditorio Felipe VI de Estepona

El Auditorio Felipe VI de Estepona completó su aforo para la gran noche de los Premios Latino 2019, un evento que pretende promover a la industria iberoamericana del cine y de la música premiando a aquéllos profesionales que cuentan con tal vocación, apoyando la cultura cine-musical y trabajando día a día para que los amantes del cine y de la música, puedan disfrutar de todo este talento que rompe fronteras. La organización corre a cargo de la Fundación Gala, presidida por María Cansino, que destacó en sus palabras “como la cultura es libertad”.



En esta cuarta edición estuvieron presentes el consejero de de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, a título personal( sus hijos estaban entre los premiados) y el vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, Juan Carlos Maldonado. Rostros conocidos acudieron a la gala como JOSE MANUEL PARADA y POTI , que ayudaron a entregar varios premios, RAPPEL, etc.



La presentación corrió a cargo de la actriz EVA ISANTA, que desplegó simpatía y guiños cómicos junto al momento de seriedad pidiendo una ovación por la defensa del medioambiente en el Amazonas por los terribles incendios sufridos últimamente.



Los grandes protagonistas de la noche fueron los cantantes JON SECADA y SORAYA ARNELAS, que recibieron respectivamente los Premios al mejor cantante iberoamericano y mejor cantante femenina del año. Cada uno interpretó un tema y juntos en dueto “Por si no vuelves”. Secada cerró el evento poniendo al público de pie y a bailar con su eterno hit “Solo otro día”.



TAMARA, con un espectacular vestido, recibió el Premio Latino de Oro regalando una canción. RAZEL, que también cantó su “Candela”, fue premiado como el cantante más innovador. El grupo malagueño EFECTO MARIPOSA, que interpretó dos temas, recibieron el Latino de Oro añ mejor grupo latino. LUCRECIA( que estaba en gira y envió un video) fue premiada como mejor actriz y por su presencia en el largometraje de los Lunnis. Granada musicalmente estuvo muy presente en la Gala. El grupo lojeño LORI MEYERS se coronaron como el mejor grupo indie y LOS PLANETAS( veinte años de historia) como mejor grupo de rock.



El recientemente fallecido cantante CAMILO SESTO estuvo muy presente en Estepona. La organización le concedió a título póstumo el Premio Latino a la Trayectoria. El cantante RAUL lo recogió muy emocionado y versionó uno de sus temas, como también hizo antes HOFFMAN. También se concedió el Premio Academia de la Radio, donde había cuatro finalistas.



En el apartado de cine el productor malagueño KIKE MESA fue elegido mejor productor latino del año por “Imborrable”. Otros premiados fueron MIGUEL SAEZ y sus hijos IZAN y MARKO( música infantil), JAVYPABLO( Javier y Pablo lmbroda que dejan el baloncesto para adentrarse en la música con el estilo fresh acústico y recibieron el premio como Jóvenes Talentos), ALEJANDRO ABAD( productor musical de larga trayectoria), ANDREA GROSSO( cantante que hizo un alegato contra la violencia machista), etc.



La próxima edición de los Premios Latino aún no tienen sede pero sí seis ciudades candidatas a albergarla, tal como anunció la organización: Valencia, Marbella, Madrid, Granada, Bilbao y Barcelona.