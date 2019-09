Knatur Pescado, la nueva variedad de alimentos para perros sana y natural, con un 85% de pescado fresco Comunicae

lunes, 23 de septiembre de 2019, 09:07 h (CET) La empresa Biologic Kali apuesta por la comida húmeda, fresca y gustosa, sin harinas ni aditivos, que aporta hidratación, vitalidad y energía a las mascotas Biologic Kali, empresa de alimentación canina de Lleida, ha lanzado recientemente su nueva variedad de comida para perros húmeda y completa Knatur Pescado, con pescado blanco, salmón, verduras y manzana. Se trata de un alimento completamente natural y fresco, sin harinas ni aditivos artificiales como suelen tener otros piensos, que se suma a las otras dos variedades de comida húmeda de la marca: Knatur Pollo y verduras y Knatur Cordero, pollo y verduras. Todas las variedades de Knatur están hechas con materias primas frescas de máxima calidad y cocidas a bajas temperaturas para mantener todas las propiedades nutritivas de los alimentos.

Knatur Pescado contiene la proporción óptima entre proteínas y grasas para facilitar la digestión y asimilación de nutrientes y vitaminas. Es un alimento recomendado para perros de todas las edades, razas y tamaños, incluyendo hembras gestantes y cachorros, y en especial para perros alérgicos a la carne, puesto que está compuesto con un 85% de pescado (45% de pescado blanco, 40% de salmón), un 11% de verduras (patata, zanahoria, remolacha y judías) y 4% de manzana.

Con un 60% de humedad, Knatur Pescado ayuda a la correcta hidratación de los perros, evitando que los órganos sufran estrés por falta de agua, un aspecto muy importante para su salud en los meses de más calor. Además, la nueva variedad contiene ácidos grasos Omega 3 y 6 para un pelo sano y brillante.

Por su sabor excepcional y por todos los beneficios que les aporta a las mascotas, Knatur es un alimento nutritivo premium y de alta calidad, con el que darles la alimentación más adecuada para una mejor salud.

Además, no contiene gluten que pueda provocar intolerancia en los animales, en su lugar se utiliza arroz o patata, alimentos fácilmente digeribles y con nutrientes asimilables, lo que convierte a Knatur en una fuente de energía de absorción lenta.

El envase de Knatur es ideal para comer fuera de casa y llevar de viaje, por ello muchos usuarios de la dieta BARF lo utilizan como alimentación para aquellos días en los que no tienen tiempo de cocinar para sus perros.

Biologic Kali, empresa fabricante de Knatur

Biologic Kali es una empresa local y cercana, con fábrica propia en la localidad leridana de Bell-lloc d’Urgell. Situada en una zona agrícola, se beneficia de las materias primas, frescas y de calidad que les ofrece el territorio para la fabricación de sus productos. En concreto, cada semana reciben las verduras frescas directamente de los productores locales. Sus instalaciones de zona verde y con campo de entrenamiento para perros plasman sus valores principales, el amor y estima hacia los animales.

“En Biologic Kali somos unos apasionados de los perros, de hecho, nuestros peludos tienen su espacio en la empresa, y queremos lo mejor para ellos, por eso nos encargamos de todo el proceso de producción en nuestras instalaciones, donde preparamos los alimentos a mano, los empaquetamos, los ponemos en cajas y los enviamos a las tiendas”, explica Armand Sarret, uno de los representantes de la empresa.

“La seguridad alimentaria es una de nuestras prioridades, por eso aplicamos un proceso de esterilización de los alimentos mediante un tratamiento térmico en el cual se eliminan todas las bacterias, parásitos y posibles infecciones que pueda contener la carne o el pescado crudo, pudiéndose conservar así el alimento sin frío, facilitando su transporte”, destaca Sarret.

“Nuestra comida para perros tiene una cantidad de carne y pescado muy superior a la mayoría de los piensos húmedos, y utilizamos aceite de salmón noruego y verduras para proporcionarles todos los nutrientes, minerales y vitaminas que los perros necesitan”, añade Sarret.

Con más de 30 años de experiencia en la fabricación de pienso y una exportación internacional de sus productos, hace dos años Biologic Kali lanzó al mercado la marca Knatur, especializada en alimentos húmedos para perros, naturales y sin aditivos, con los que mimar y cuidar al mejor amigo del hombre. Con la intención de alejarse de la fabricación estándar de pienso, el equipo de I+D de Biologic Kali se planteó elaborar un alimento húmedo hecho con materias primas frescas y cocidas a bajas temperaturas para mantener todas las propiedades nutritivas de estos alimentos.

Para comprobar la calidad del producto, el primero en probar las variedades de Knatur fue Kali, el perro que durante toda su vida formó parte de la empresa y un pilar muy importante para la creación de este nuevo alimento. El resultado, tras muchos estudios y con el visto bueno de Kali, es un alimento saludable y muy apetitoso para los perros, hecho que hará que les encante a la hora de comer. Porque, para muchos, un perro no es solo una mascota, es un miembro más de la familia, y por este motivo se merece una comida natural, sana y fresca, como la del resto de miembros de la familia.

Knatur cuenta con tres variedades (“Pollo y verduras”, “Cordero, pollo y verduras” y “Pescado”) que se pueden comprar a través de su tienda online, en cajas de 7,2 kilos. Cada caja contiene 12 bolsitas de 600gr, para dividir fácilmente las comidas y que se conserve cerrado y a temperatura ambiente hasta 18 meses.

Fidelidad, amor y pasión por los perros, son los valores que se encuentran en cada bolsa de Knatur. Un alimento nacido para cuidar la salud de estos pequeños amigos y transmitirles la energía que necesitan para disfrutar de cada momento.

