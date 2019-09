Cancún: un tercio de trabajadores hoteleros dejará su empleo dos meses por bajas ocupaciones Casi 40.000 empleados Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 22 de septiembre de 2019, 09:28 h (CET)



Al menos 39 mil 638 trabajadores de Quintana Roo tendrán descansos solidarios y vacaciones programadas para esta temporada baja, lo que representa 30% de los trabajadores, situación que durará dos meses en los que se registra la mayor bajada de las ocupaciones del año, en este 2019 la más aguda de los últimos tiempos.



Martiniano Maldonado Fierros, secretario del trabajo de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), mencionó que esta práctica, de dar los días o vacaciones, volvió ante la baja de turistas que hay en la entidad y será entre septiembre y octubre cuando se recorta la plantilla en un aproximado de 30%, según revela Sipse.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, los trabajadores afiliados en Quintana Roo en los Servicios de Alojamiento Temporal, son 132 mil 128. De estos al menos 30% son los que estarán descansando.



En el caso de la CROC son 33 mil trabajadores que laboran en la industria turística, de los cuales nueve mil 900 descansarán, esto bajo los acuerdos que logran con los centros laborales; sin embargo, ante la capacidad y capacitación que ya tienen los trabajadores, no los corren y se reincorporan para la temporada de invierno.



“El índice de ocupación no es halagador y de alguna manera tienen que aprovechar para dar las vacaciones a sus empleados y así sortear la temporada en la que llegan menos visitantes. Los recortes temporales van a depender de la ocupación estimada, que según sabemos en algunos casos estarán por arriba de 70%, pero sí hay hoteles de entre 45 y 50%”, explicó.



De acuerdo con la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, durante los primeros 10 días de septiembre, la ocupación fue de 59.3%, casi 20% respecto al mes anterior, cuando la ocupación estuvo en 78.24% (Cancún: aún casi la mitad de cuartos hoteleros libres para otoño).



Catalina Portilla Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mencionó que en esta temporada baja están trabajando para no afectar a la clase laboral, en los descansos solidarios. En promedio 30% ya tuvieron respuesta en hacer convenios de la mejor manera con los trabajadores para los descansos en estos días.



En el inicio del mes de septiembre de 2019 los hoteles de Cancún y de Puerto Morelos ubicados en las zonas de playa han mantenido niveles de ocupación del 58.2%. Los hoteles del centro apenas han llegado al 56%, de acuerdo al barómetro de la asociación de hoteles que preside Roberto Cintrón Gómez.



Cancún reportó durante los días patrios la llegada de un promedio de 65 mil visitantes que permitieron una ocupación de 70%, que fue 20 puntos porcentuales menos que los registros de los festejos en 2018.



El cierre de hoteles durante la temporada baja y los consiguientes despidos se esperan para Cancún y Riviera Maya, según se desprende del descenso en la llegada de viajeros a Quintana Roo durante julio, y como auguró el presidente de la Asociación Hotelera de Cancún, Roberto Cintrón. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.