La Acadèmia Catalana de la Música da a conocer los ganadores de los primeros Premios Alícia 2019 Se han otorgado 11 premios a diferentes profesionales y entidades del sector de la música de entre 40 finalistas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 22 de septiembre de 2019, 09:23 h (CET)

La Acadèmia Catalana de la Música ha celebrado esta tarde el acto de entrega de la primera edición de los Premios Alícia en L'Atlàntida de Vic. El objetivo de estos reconocimientos es dar valor y visibilidad a la música producida en Cataluña así como a aquellas entidades que fomentan los valores artísticos, culturales, sociales y creativos de la música.



Este año se han otorgado 11 premios a diferentes profesionales y entidades del sector de la música de entre 40 finalistas que optaban a los galardones. El premio a la Autoría se lo ha llevado Benet Casablancas y Rafael Argullol por la ópera L'enigma di Lea. El premio Interpretación ha recaído en Quartet Casals. El premio Interdisciplina, que reconoce la fusión de la música con otras disciplinas artísticas, ha recaído en Je suis narcissiste, una producción de Òpera de Butxaca i Nova Creació, Teatre Lliure, Teatro Español y Teatro Real, con música de Raquel García Tomás. Por su parte, el premio Talento Emergente ha recaído en la Balkan Paradise Orchestra. El premio Producción Discográfica se lo ha llevado El Mal Querer de Rosalía, producido por Columbia Recuerdos. El premio Directo ha recaído en Jordi Savall por Rutes de l'Esclavatge. El premio al Proyecto Social se lo ha llevado Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval. Por otro lado, el premio Proyecto Educativo ha recaído en el Taller de Músics. Finalmente, el premio a la Internacionalización se lo ha llevado Rosalía y el de Periodismo Musical ha sido adjudicado al Grup Enderrock, por su tarea periodística en el marco de la actividad musical.



A diferencia del resto de categorías, que han sido sometidas a un proceso de votación entre los académicos, la Junta directiva de la Acadèmia Catalana de la Música ha decidido otorgar el Premio a la Trayectoria al maestro Jordi Savall por su excelencia creativa, interpretativa y profesional así como por su amplio reconocimiento internacional y el desarrollo de una gran tarea pedagógica y social.



La entrega de los premios ha tenido lugar hoy sábado 21 de septiembre a las 19.00 horas en L'Atlàntida de Vic en el marco de un acto al cual ha asistido el presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, y otras autoridades de la Generalitat, la Diputació de Barcelona y el Ayuntamiento de Vic. Durante la ceremonia se ha contado con las actuaciones de diferentes artistas catalanes como El Petit de Cal Eril, el coro femenino Voxalba, Magalí Sare y Manel Fortià, Orpheus XXI, la orquesta de refugiados de la Fundació de Jordi Savall, y la banda The Black Barbies.

Los premiados han recibido un galardón creado por la ilustradora y escultora Carme Solé Vendrell, reconocida con la Creu de Sant Jordi y el Premi Nacional de Cultura, entre otros.

PALMARÉS Los ganadores de los Premios Alícia 2019 de la Acadèmia Catalana de la Música son:



PREMIO TRAYECTORIA Jordi Savall

El músico especializado en viola da gamba, dirección de orquesta e investigación musicológica de música antigua es uno de los especialistas en música antigua más reconocidos del mundo y pionero en la recuperación de los sonidos del Renacimiento y del Barroco. Ha grabado más de 200 álbumes, ha creado música para el cine, y cada año ofrece más de 150 conciertos gracias a una cuidadosa planificación de sus proyectos.



PREMIO AUTORÍA Benet Casablancas i Rafael Argullol per l'òpera L'enigma di Lea

L'enigma di Lea es la primera ópera del compositor Benet Casablancas, con texto del escritor Rafael Argullol. La pieza plasma el ideal de rozar el absoluto como la última de las utopías románticas con una partitura comprometida y un equipo artístico especializado en música contemporánea.



PREMIO INTERPRETACIÓN Quartet Casals

El Quartet Casals, fundado el 1997 y merecedores del Premio Nacional de Música y Premio Ciudad de Barcelona, está reconocido como uno de los mejores cuartetos de cuerda europeos de la actualidad.



PREMIO INTERDISCIPLINA Je suis narcissiste, una producción de Òpera de Butxaca i Nova Creació, Teatre Lliure, Teatro Español y Teatro Real, con música de Raquel García Tomás.



La opera bufa Je suis narcissiste, estrenada el pasado mes de marzo para conmemorar los 25 años de Òpera de Butxaca, es una denuncia del narcisismo en clave operística, con elementos otras formas del teatro musical.



PREMIO TALENTO EMERGENTE Balkan Paradise Orchestra La Balkan Paradise Orchestra, fundada el 2015, es una formación integrada por once instrumentistas de viento y percusión. Con formaciones, experiencias e influencias diversas pero compartiendo la pasión por la tradición balcánica, estas once mujeres transforman el género en un elixir de melodías tradicionales con ritmos de todo el mundo.



PREMIO PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA El Mal Querer de Rosalía i produït per Columbia Records

El Mal Querer es el segundo álbum de estudio de la cantante catalana Rosalía, publicado el noviembre de 2018. El álbum se inspira en Flamenca, una novela anónima que relata la historia de una mujer que se casa con un hombre que a causa de los celos la acaba encarcelando. El disco está presentado como una novela en que cada canción representa un capítulo y el disco en conjunto supone un viaje por distintas fases desde el enamoramiento hasta la empoderamiento de la mujer pasando por los celos, y el sufrimiento.



PREMIO DIRECTO Jordi Savall per Rutes de l'Esclavatge

Las Rutes de l'esclavatge es una ruta musical de más de cuatro siglos de esclavitud que Jordi Savall repasa acompañado por 27 músicos y un recitador provenientes de tres continentes (Europa, África y América), con los cuales evoca la vergonzosa historia de deportación y esclavitud a la cual fueron sometidos más de 25 millones de africanos entre los siglos XV y XIX.



PREMIO PROYECTO SOCIAL Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval

Xamfrà es un centro de música y escena para niños y jóvenes de entre 4 y 20 años y para las familias del barrio del Raval. La entidad desarrolla un proyecto social y educativo que, a través del arte, da acceso a la sensibilización estética y cultural, gracias a un proceso educativo, dinámico y participativo.



PREMIO PROYECTO EDUCATIVO Taller de Músics

El Taller de Músics, fundado el 1979 y merecedor de la Creu de Sant Jordi, es una escuela superior de estudios musicales especializada en las músicas populares que se ha convertido en un centro de referencia en la formación de músicos de jazz, flamenco y música moderna y una pieza clave en la formación de talentos de la escena musical catalana.



PREMIO INTERNACIONALIZACIÓN Rosalía

La cantante, compositora y productora catalana ha sido galardonada con dos Premios Grammy Latino por Malamente, un reconocimiento que la ha convertido en la artista española con más galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por un único trabajo, y dos MTV Video Music Awards por el tema Con Altura.



PREMIO PERIODISMO MUSICAL Grup Enderrock

Grup Enderrock, encabezado por el periodista y editor Lluís Gendrau, es el grupo editor de las revistas Enderrock y 440 Clásica & Jazz. Anteriormente editó las revistas Rockcollecció, El Espectáculo, Lecho y Sonidos del Mediterráneo. El año pasado celebraron los 25 años de trayectoria del grupo.

PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS ALÍCIA

Los ganadores de los Premios Alícia han sido escogidos por los académicos y entidades de la Acadèmia Catalana de la Música mediante una serie de votaciones.



Los Premios Alícia están impulsados por la Acadèmia Catalana de la Música. Desde su fundación el 2011, la Academia ha ido articulándose con la voluntad de trabajar para resolver las carencias del sector musical de forma conjunta y generar soluciones de consenso para vertebrarlo.



Los Premios Alícia cuentan con la colaboración del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Fundació SGAE, la Associació d'Intèrprets o Executants (AIE), Ajuntament de Barcelona, la Fundació L'Atlàntida y el Mercat de Música Viva de Vic. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los Premios Latino 2019 se entregarán en Estepona este sábado Jon Secada recibirá el Latino de Oro al mejor cantante iberoamericano Entrevista al "Sherpa" (Barón Rojo), en su vuelta con Los Barones "Vigentes. Sin cansarme. ¿Este país ha sido justo con Los Barones?" Veinte grandes intérpretes líricos rinden homenaje a la más grande: Montserrat Caballé El Teatro de la Zarzuela, su escenario en muchas ocasiones, inicia así su nueva temporada Memorable concierto de Andrea Bocelli en Gibraltar Dos horas con temas clásicos de ópera y piezas pop Camilo Sesto, a título póstumo Premio Latino de Oro a la Trayectoria 2019 en Estepona La Gala tendrá lugar el 21 de septiembre