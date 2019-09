¿Han hablado de esto?

Ha quedado totalmente claro, que los políticos españoles solo tienen una pretensión: asegurarse su vida, no la del pueblo, al que dicen representar. No nos llevemos a engaño: nuestros políticos actuales no les importa para nada la sociedad española. Si de verdad les importaramos, no hubieramos estado sin gobierno, algo mas de seis meses. Tenemos muchos temas sobre la mesa, pero quizás a ellos solo les importa cobrar su sueldo millonario mensual, y obtener la jubilación vitalicia. Para eso si que tienen interés y le ponen todas las ganas.



La “casta política” actual -recordarán este término, acuñado por uno de los falsos negociadores, que ha sabido subirse también al carro de la política profesional contraria al pueblo-, no sabe realmente la importancia que tiene, el buen gobierno de una nación como la española. Solo llegan al acuerdo de subirse los sueldos -y eso lo pudimos comprobar en la reunión mantenida entre el nuevo alcalde de Valencia y la portavoz del PP, que para ese tema, si que tuvieron prisa y forma del encuentro-. Ya lo ven: sueldo, sueldo y más sueldo. Lo demás, ¿para qué?.



No les importan las listas de espera sanitarias, la disminución de determinados tratamientos, el no pago de pensiones a personas que de verdad las necesitan -porque para recibir un subsidio hay que ser negro, moro, latino o pakistaní, pero a los españoles que les den “candela”, y no lo que les corresponde-. Lo cierto es que, que nos repartieran “farlopa” gratuita, estaríamos en un estadio de felicidad suprema, y nos daría igual todo. Pero claro, eso, solo esta reservado para los exquisitos, que pueden pagarla -esos que van en coches caros y de lujo, mientras el pueblo, se muere de hambre-.





Si nos fijamos en el estado de la Ciudad de Valencia, nos daremos cuenta, de que es un “auténtico caos”. No conformes con meternos hasta en la “sopa”, el uso de la bicicleta, nos cortan las calles, las cambian de sentido, no las limpian, las plantas acampan por sus anchas, compartimos nuestras vidas con cucarachas y “ratas” -¿saben que hemos tenido plaga de ratolines en las calles del centro de la ciudad y en los distintos barrios?-, y nadie ha sido capaz de solucionar tan gran desastre. Para éste problema, propongo contratar un flautista como en el cuento de Hamelin, que muy bien podía ser la primera autoridad municipal -hay no que les hablará en la burda lengua catalana-, y a lo mejor los “ratoncitos” no lo llengan a entender.



Claro, para hacer tanta “obra inútil”, se les ha ocurrido la genial idea de subir los impuestos municipales. No solo a las viviendas, sino también a los hosteleros, en el tema de las “terrazas”. Además, también nos suben los impuestos de un bien fundamental para la vida: el agua. Vamos a ver: si los bares, restaurantes y cafeterías, forman parte de TURISMO S.A., nuestra primera industria nacional, y nuestra principal fuente de ingresos, ¿no será mejor cuidarlos en extremo y no gravarle con más tasas impositivas? Otra pregunta: ¿ustedes, señores del gobierno actual, creen en el Turismo? Por que asistimos a una respuesta totalmente negativa. El Turismo, forma parte de la cultura de una localidad, provincia o región. Es fuente de riqueza, de prosperidad, de hacer que nuestra vida mejore, para poder seguir invirtiendo a favor de los ciudadanos. Y no solo “Turismo” es plantar una fallita, y tirar cuatro petardos, montar una ofrendita y quemar cuatro trastos -ojo que lo digo con todo mi respeto, amor, cariño y profunda “admiranción” por el trabajo de los falleros/as, entre los cuales me incluyo desde hace muchos años, todos lo saben-. El turismo va más allá. Se lo puedo asegurar.



Vamos a entrar en un tema, que nos va a dar mucho jugo: la agricultura valenciana. ¿Van ustedes, señores políticos, a sentar las bases, para el fortalecimiento de nuestros productos agrícolas? Hasta el momento, que sepamos no han hecho nada. Otra: ¿que influencia tendrá el Brexit sobre nuestras exportaciones? ¿Vamos a seguir teniendo a las multinacionales como la Ford en nuestro territorio? ¿Cómo va a ser su fabricación? ¿Estamos protegiendo a sectores como el calzado, el textil -artesanal sobre todo, y de la seda, tan nuestro-, el repostero de calidad, el impresor -de tanta tradición valenciana, ya que fue en Valencia dónde se hizo el primer libro de España-, el editor, el alfarero y el gastronómico? De momento, no hay noticias. Curioso.



Ya voy de final. Me pregunto: ¿vamos a tener respuestas efectivas, ante los problemas de las inundaciones que hemos tenido en los dias pasados? Digo efectivas, no de “piquillo” -de promesas con la boca pequeña vamos-. Hemos de recordar, que la pantanada de Tous, aún quedan flecos, y sigue costando a los que la padecieron, percibir las indemnizaciones correspondientes. Otra: en materia de salud alimentaria, ¿se hacen los controles pertinentes en empresas de fabricación y restauración? No solo está la listeriosis, sino que podemos tener muchas más. Y esto, es jugar con la vida de las personas.



Estos son los temas que nos importan a la gente, al pueblo, a los que “ustedes” dicen representar, pero ya saben que no suele ser así. ¿Van ustedes a tratar lo que de verdad nos interesa o van a seguir con las tonterias y estupideces de siempre? De seguir así, invito a los españoles al voto en BLANCO, que eso se que les jo … -fastidia- mucho. Ustedes se lo han buscado. Hablen, debatan y denos soluciones. Sino, a la pu … calle. VALE.