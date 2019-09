VASS, una historia de éxito de 20 años y de 2.000 historias de talento Comunicae

viernes, 20 de septiembre de 2019, 14:59 h (CET) La empresa líder en soluciones digitales celebra este mes de septiembre su vigésimo aniversario con un equipo de profesionales de más de 2.000 personas. A lo largo de estas dos décadas, la historia de VASS ha estado marcada por importantes hitos como el nacimiento de las tres empresas que hoy forman parte también de Grupo VASS y su expansión internacional La empresa líder en soluciones digitales VASS celebra este mes de septiembre su XX Aniversario con la satisfacción de haber superado ya la cifra de los 2.000 empleados.

"2.000 historias de talento que nos han hecho crecer a lo largo de estas dos décadas y que ya forman parte de la historia de la compañía, convirtiéndonos en una empresa puntera en el sector TIC y con importantes perspectivas de seguir en esta senda de expansión y crecimiento", señala el presidente de VASS, Javier Latasa.

A lo largo de estos 20 años, VASS ha experimentado notables cambios gracias a su capacidad de adaptación y a las alianzas estratégicas que ha sabido establecer con los líderes tecnológicos del mercado.

Y es que, desde que Javier Latasa fundara la compañía en 1999 desde su propia casa y con un capital de 500.000 pesetas (3000€), VASS ha ido creciendo de forma exponencial y continua hasta convertirse en especialista en tecnologías punteras, y hasta facturar, en el último ejercicio, más de 110 millones de euros.

La compañía ha ido pasando, además, por distintas instalaciones en estos años, hasta llegar a la que hoy es sede central de VASS, en Alcobendas (Madrid). Un moderno edificio que, además de cumplir con el objetivo funcional que necesita una empresa líder como esta, ofrece confort físico y bienestar emocional a los empleados, ya que cuenta con gimnasio, comedor, restaurante, sala para fisioterapia, zonas de trabajo openspace, parking para bicicletas, parking par coches compartidos y hasta un huerto ecológico urbano, el mayor de España dentro de una empresa (120 m2 de superficie cultivada).

No es casualidad. El principal activo de VASS es el talento que integra en todas y cada una de las sedes con las que cuenta (no sólo en España, sino también en Europa, USA y Latinoamérica) y fidelizar a los empleados, su razón de ser. La profesionalidad y cualificación de los ya más de 2.000 empleados que forman parte de su ecosistema de empresas (VASS, NATEEVO, Serbatic y vdSHOP) es el mayor valor añadido que la compañía ofrece a sus clientes.

No en vano, VASS se ha sustentado en dos pilares fundamentales para llevar a cabo su crecimiento a lo largo de estos 20 años: la innovación y las personas. "El secreto de nuestro éxito han sido los proyectos innovadores, que hasta ahora no han desarrollado otras empresas del sector, y un gran equipo de profesionales, a los que atraemos, enamoramos y sabemos fidelizar para que quieran quedarse con nosotros", resume Javier Latasa.

20 años de hitos

Entre los hitos importantes que ha ido consiguiendo la empresa líder en soluciones digitales a lo largo de estos cuatro lustros, relacionados precisamente con esa atracción del talento, destacan los 100 empleados con los que ya contaba en 2002, apenas tres años después de su fundación; los 500 alcanzados en 2011 y los 1.000 trabajadores a los que se llegó en 2014.

Hoy día, VASS cuenta con una plantilla de más de 2.000 profesionales, en una apuesta clara por atraer y fidelizar a equipos cualificados que aporten un valor diferenciador en todos y cada uno de los proyectos que lleva a cabo.

En 2005, la compañía entró a formar parte del ranking de las 100 mejores empresas para trabajar en España, y en 2015, puso en marcha el Plan VASS@200, una amplia estrategia empresarial que definía el camino a seguir durante los próximos 5 años.

Un poco antes, en 2011, se creaban nuevas líneas de negocio -movilidad empresarial y estrategia digital global-, y se obtenían las certificaciones ISO 20000 e ISO IEC 27001. Desde entonces, VASS ha ido ampliando sus servicios tecnológicos y, en la actualidad, es especialista en ofrecer soluciones completas con Big Data, Data Discovery, MDM, SOA, ECM, web analytics o cloud services, entre otras.

También han marcado la historia de la compañía otras dos fechas importantes, las del nacimiento de las tres empresas que forman, junto con VASS, Grupo VASS. En 2007 se fundaba Serbatic, filial dedicada a la prestación eficiente de servicios, y también veía la luz Montejava, la actual NATEEVO, 100% digital, diseño, estrategia y marketing. En 2018 se creaba vdSHOP, agencia de full commerce que comercializa sus servicios aportando todo su expertise y know-how en toda la cadena de valor del comercio electrónico.

De igual modo, han supuesto un antes y un después en la dimensión de trabajo de la compañía, la expansión experimentada a lo largo de estos 20 años, tanto en América como en Europa. Si en 2006 se abría oficina en Barcelona, con los primeros clientes y proyectos fuera de Madrid, en 2007 y 2010 comenzaba la expansión internacional, con la inauguración de oficinas en Reino Unido primero, y en USA, México, Colombia, Chile y Perú, después. Durante este año 2019, se ha iniciado la expansión hacia el norte de Europa, con la apertura en Amsterdam de la sede de Benelux.

