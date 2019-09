Dehesa El Milagro muestra las diez diferencias entre el vacuno ecológico y el convencional Comunicae

viernes, 20 de septiembre de 2019, 13:58 h (CET) El mundo ecológico ha crecido exponencialmente durante los últimos años en nuestro país situándolo dentro del «top 10» mundial de consumo Pese al gran crecimiento de los alimentos ecológicos entre el consumo y las grandes superficies. Siguen existiendo muchas dudas entre las diferencias que hay entre lo eco y un alimento convencional. Para entender las diferencias dentro del mundo vacuno, Dehesa el Milagro, granja ecológica dedicada a la agricultura y la ganadería, da las claves en 10 puntos sobre el vacuno eco respecto al convencional:

Vacuno Eco

Tiene un certificado de garantía acreditado Los animales se adaptan mejor a los ciclos naturales ya que la normativa obliga a que tengan acceso libre a los pastos. Debido a la cría en libertad y a la rotación de los pastos se entra dentro de una estructura de producción sostenible que aprovecha las sinergias de la granja. Se promueve el uso de las razas autóctonas que se adaptan mejor al entorno en el que se crían. La base ganadera de la Dehesa es avileña. Su alimentación está basada en pastos y forrajes que han de ser certificados. Estos no pueden proceder de semillas y cultivos genéticamente modificados, sus alimentos no pueden contener herbicidas ni fungicidas. El suelo es la base de la producción agrícola. El matadero es controlado por la certificadora ecológica. Los animales son tratados con homeopatía y fitoterapia, cumpliendo extrictamente todas las reglamentaciones obligatorias. Cuando un animal ha de ser tratao por prescripción veterinaria sale del circuito ecológico. Toda la cadena de procesado anterior ha de seguir un procedimiento de control que sigue las normas de las certificadoras ecológicas. De esta manera se asegura el que los métodos utilizados son los correctos y no se producen contaminaciones con productos no ecológicos. Manejo de la granja como un ente global en el que todos los elementos que la componen están relacionados entre si. Vacuno Convencional

