Antecedentes-Penales.info: Conseguir los antecedentes judiciales en Colombia

viernes, 20 de septiembre de 2019, 13:35 h (CET) Información necesaria para conseguir el certificado de antecedentes policiales. Este certificado es necesario para viajar a otros países. Toda la información en Antecedentes-penales.info Para poder tramitar el certificado, hay que saber que este tipo de procedimiento es completamente gratuito.

La consulta de antecedentes en Internet es un servicio de la policía nacional para que todos los ciudadanos puedan ver y validar su información personal de los tribunales. En Antecedentes-penales.info se puede consultar todo el proceso para obtener los antecedentes judiciales de la policía.

Este procedimiento es el mismo que el antiguo pasado judicial que tuvo que ser llevado a cabo en las oficinas del D.A.S. Sin embargo, en virtud del Decreto 019 de 2012, la Policía Nacional ofrece un portal en línea para la consulta de los expedientes judiciales y los requerimientos judiciales.

No hay que pagar nada, ni de intermediarios, ya que se puede consultar desde el teléfono móvil u ordenador con Internet. Además, es un servicio continuo que puede recibir información las 24 horas del día.

Este certificado está a disposición de cualquier ciudadano, sólo es necesario consultar la página web de la Policía Nacional de Colombia para acceder al documento.

Información que se obtiene del certificado

Toda persona que cometa un delito o falta en virtud del Código Penal debe respetar el debido proceso legal y esperar a que el juez penal encargado del caso ejecute la sentencia, y si es el caso de que un juez penal en segunda instancia confirme la sentencia, entonces es cuando se condena a la persona y se elabora un registro del delito, es decir, un registro judicial o un registro de antecedentes penales.

El certificado se puede utilizar para introducir una empresa como empleado, ya que este documento también se solicita normalmente como requisito. Es utilizado por los agentes de policía para utilizar la información en las investigaciones policiales. La información contenida en la certificación judicial es de los últimos años en el momento de la solicitud, ya que es el período en el que la información se renueva en el sistema. Responsable de la información judicial

El Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional es responsable de toda la base de datos, registros e información judicial de los ciudadanos que viven allí.

Propósito de este documento

Este tipo de certificado le permite informar a los interesados que no tiene antecedentes penales, que tiene uno, o que tiene uno si lo tiene. Es necesario para una serie de procedimientos, uno de los más comunes es el hecho de que la persona quiere vivir en el extranjero.

Lo que se necesita actualmente es la formación policial. Así que si se están buscando formas de conseguir el pasado de la justicia, se debe recordar que realmente se necesita el nuevo documento de la policía nacional.

