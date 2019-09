Llega a Bilbao La Más Mona, referente en alquiler de looks de fiesta e invitada

Esta fórmula de éxito se instala en Bilbao apostando por un armario sostenible e inteligente Sostenibilidad, reutilización, compra responsable, ahorro etc. son muchos los motivos que impulsan la creciente tendencia de alquiler de ropa, que se está universalizando con innovadoras propuestas. Una de ellas es La Más Mona, marca que comenzó en 2013 con una web y hoy es uno de los principales referentes de alquiler de vestidos y accesorios de fiesta a nivel estatal.

Ahora llega a Bilbao de la mano de Lorena Rodríguez, una emprendedora convencida de que aquí también crece la apuesta por un armario sostenible e inteligente, que no implique la compra continua de prendas que luego se infrautilizan. “A quién no le ha pasado comprarse un vestido para ir de invitada a una boda y no volvérselo a poner” dice Lorena, “no es solo ahorrar, es también responsabilidad, por eso me gustó la idea de traer esta fórmula de alquiler, enfocada sobre todo a moda de calidad y prendas de los mejores diseñadores.”

La Más Mona presta un servicio de alquiler de prendas femeninas para bodas, fiestas y ocasiones especiales. Se presenta como un armario casi “infinito” de vestidos, tocados y todo tipo de complementos de primeras marcas que se pueden alquilar aproximadamente por el 30% de lo que costarían comprarlos. Por ejemplo, vestidos de gala cortos desde 49€, largos desde 69€ o bolsos desde 20€. La tienda de Bilbao dispone entre 250-300 referencias que Lorena pone a disposición de todas las bilbaínas y vizcaínas con la recomendación de que acudan a visitar la colección para probarse y combinar alternativas, ya que el asesoramiento es uno de los puntos diferenciadores de su propuesta. La tienda está ubicada en la céntrica calle Rodríguez Arias 61, en una entreplanta donde el ambiente invita a la tranquilidad y a disfrutar de la elección de las prendas.

El éxito de La Más Mona se enmarca en la creciente tendencia del pago por uso en el sector de la moda. La industria de la moda es la segunda industria más contaminante y cada vez hay más consumidores y marcas de moda concienciados con esta realidad. Para hacernos idea del consumo de recursos que requiere, para fabricar un vestido nuevo se necesitan 11.000 litros de agua y unos pantalones tipo jean necesitan un mínimo de 3781 litros.

Gracias a propuestas como La Más Mona se fomenta el consumo responsable y se reduce la producción de la industria textil. Desde que se fundó, la marca ha ahorrado 165 millones de litros de agua y se estima que para el año 2023 esta cantidad ascenderá a 6.200 millones de litros, el equivalente al consumo diario de toda la población española.

La Más Mona es líder en sector invitada con un stock de más de 2000 referencias en su catálogo y casi 300.000 clientas registradas en su web. Desde sus inicios en 2013 ha completado más de 30 mil alquileres. Cuenta con una comunidad de más de 350 mil seguidoras en Redes Sociales.

Fuente: Servicios Periodísticos