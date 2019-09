LaLiga está que quema: Barcelona, Atlético y Real Madrid están en dos puntos... y el Sevilla de Chicharito podrá ser líder En la próxima jornada, el equipo del Barcelona visitará al Granada y por su parte el Atlético recibe al Celta Redacción Siglo XXI

sábado, 21 de septiembre de 2019, 12:48 h (CET) En la jornada 4 se ha vuelto a comprimir la tabla de posiciones. El Atlético perdió esa clara delantera que tenía en las tres primeras fechas tras haber experimentado una derrota por (2-0) en su partido contra la Real Sociedad y además también han influido los triunfos de Real Madrid ante el Levante (3-2) y del Barcelona frente al Valencia (5-2). Desde luego es importante recalcar que el Sevilla, quien recibirá al Real Madrid en la jornada 5, puede ponerse líder si logra derrotar al domicilio al Alavés.



Las opiniones de los distintos fanáticos tras los partidos de la jornada 4 han cambiado en lo que a los tres grandes favoritos para el título respecta. El Atlético, quien tenía en su poder un 100% de victorias, tuvo que sentir en carne propia como en tan solo cuatro minutos la Real Sociedad le desmantelaba en Anoeta con goles de Odegaard y Monreal. Esta fue sin lugar a dudas una derrota que llego en un momento delicado, a tan solo pocos días de su debut en la Champions ante un contrincante que desde siempre ha sido temible como la Juventus.



Sin embargo, a pesar de esta derrota, el Atlético sigue a la cabeza con un punto de ventaja en comparación con el Real Madrid y dos sobre el Barcelona. A su vez, los blancos sufrieron más de esperado por todos para sacar adelante su partido en el Bernabéu frente al Levante. Tras dos empates seguidos, los de Zidane lograron irse al descanso ganando 3-0 debido a los goles de Benzema (2) y Casemiro. En la segunda parte del partido, la buena imagen que llevaba el equipo en los primeros 45 minutos se esfumo por completo con los tantos de Mayoral y Melero. Cabe mencionar que el Real Madrid no logro anotar el cuarto tanto y acabó pidiendo la hora.



Cuando hablamos de los tres favoritos de LaLiga, está más que claro que el Real Madrid es el único que sigue glorioso sin derrotas guardando en su poder: dos victorias y dos empates. Por esta razón casinos online como 888 Casino lo colocan como favorito. El Barcelona, que en sus registros lleva a cuestas la derrota frente al Athletic desde la primera jornada y que volvió a pinchar en su salida ante Osasuna, pero volvió a la pelea por el título con una rotunda victoria contundente ante un Valencia en esa plena crisis en la que se encontraba. Todo fueron noticias positivas y alentadoras para Ernesto Valverde. Ansu Fati se abrió del todo como una figura en ciernes con un gol y una asistencia en apenas siete minutos. De Jong y Piqué se sumaron este festival de goles con sus tantos, y Luis Suárez, que reaparecía tras haber sufrido una lesión, hizo un grandioso y esperado doblete. Todo esto lo vio desde la grada Leo Messi, quien todavía no ha jugado en LaLiga.



En la próxima jornada, el equipo del Barcelona visitará al Granada y por su parte el Atlético recibe al Celta. El duelo más complicado sin lugar a dudas será para el Real Madrid en su enfrentamiento ante el Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla. Se estima que el conjunto de Chicharito Hernández podría terminar la jornada líder con 10 puntos en caso de lograr vencer este domingo al Alavés.

