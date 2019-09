Llega a Madrid "Magnolia Amplify 006: Licencia para innovar" Comunicae

viernes, 20 de septiembre de 2019, 10:47 h (CET) ¿Qué tienen en común empresas tan diferentes como Air Europa, Prosegur, Applus, InTrend (Grupo MaxMara) y TUI? Más de 300 profesionales del Marketing Digital, eCommerce, web, MarTech y Transformación Digital se darán cita en Magnolia Amplify 006: Licencia para innovar el 3 de octubre en el Auditorio Mutua Madrileña Madrid, para descubrir qué tienen en común todas estas empresas Es un evento enfocado en la innovación de profesionales para profesionales en el que las empresas invitadas contarán cómo hacen marketing digital, cómo gestionan sus webs y sus ecommerce y qué herramientas y proveedores utilizan para lograr el éxito que están teniendo.

Keynote Speakers y casos de éxito

No sólo habrá casos de éxito, también se tendrán keynote speakers que compartirán su visión y experiencia con los asistentes en sus ponencias y durante los tiempos de networking:

Antonio López de Ávila, CEO en Tourism Data Driven Solutions (TDDS)

Experto en Innovación Estratégica enfocada en Smart Tourism and Smart Destinations desde hace más de dos décadas. Tiene gran experiencia en la aplicación de tecnologías punteras para el sector público y privado, es Director del Centro de Innovación de IE Business School y expresidente de SEGITTUR.

Lluís Altés, director de DES y Experto en Digital

Lluís ha ocupado cargos directivos en grandes empresas y startups en sectores como el textil, alimentación, tecnológico y telecomunicaciones. Sus presentaciones combinan el análisis del rol de las personas en la era digital, con el estudio del papel de la innovación y la tecnología en la creación de nuevos modelos de negocio, cadenas de valor y nuevas economías digitales que posibiliten la sostenibilidad económica y social de las empresas.

Un evento con foco en el networking de alto nivel

Un año más en su 4ª edición, Magnolia Amplify reunirá a expertos y líderes del sector digital que, además de escuchar de primera mano las experiencias de profesionales y expertos con gran trayectoria en el sector, tendrán una oportunidad única de networking de alto nivel.

A lo largo del evento, se contará con alrededor de 3 horas enfocadas al networking repartidas en varios momentos: antes del comienzo, con 2 coffees y el cocktail comida.

Los asistentes, ponentes y patrocinadores podrán aprovechar para establecer contactos y conocer otros profesionales con intereses afines en estos tiempos de networking, que además tendrán lugar en la zona expositiva donde estarán los patrocinadores y colaboradores como AB Tasty, atSistemas, VASS y Bilbomatica, entre otros.

"No te puedes perder Magnolia Amplify 006: Licencia para innovar".

Tendrá lugar el próximo 3 de octubre de 2019 en el Auditorio Mutua Madrileña (Paseo de Eduardo Dato, 20).

Se puede realizar el registro online hoy mismo directamente en su sitio web oficial.

