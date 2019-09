Siam Park es reconocido como parque acuático del año Comunicae

viernes, 20 de septiembre de 2019, 10:30 h (CET) El "Reino del Agua" ha sido ganador en esta categoría de los Park World Excellence Award por segundo año consecutivo Esta semana, Siam Park ha recibido el Park World Excellence Award a Parque Acuático del Año por segunda vez consecutiva. Así, el “Reino del Agua” continúa de celebración tras haber sido considerado también Mejor Parque Acuático del Mundo con el Travellers’ Choice Award de TripAdvisor por sexto año consecutivo y Mejor Parque Acuático de Europa en los European Star Awards, en este caso, por octava vez.

Esta segunda edición de los premios se celebró en París y volvió a ser un éxito al permitir a los mejores operadores, proveedores, fabricantes y especialistas en entretenimiento de Europa no solo postularse para un premio, sino también poder nominar a otras compañías destacadas para un reconocimiento.

Así, Siam Park ha resultado ganador por segundo año consecutivo por seguir siendo valorado como el mejor de acuerdo a las opiniones de sus visitantes, por la calidad y comodidad de sus instalaciones, su tematización world-class y los eventos realizados este año.

En este sentido, desde la inauguración hace ahora 11 años, la excelencia de las instalaciones, la complejidad tecnológica y el compromiso medioambiental han sido los elementos clave para su posicionamiento internacional y los diversos premios que ha recibido en este tiempo.

Todo esto manteniendo la filosofía de Siam Park que incluye la aplicación de la fórmula CO2=0. Lo que implica que en la restauración del Parque se utilizan principalmente productos locales, minimizando, en consecuencia, la huella de contaminación asociada con el transporte de los productos importados. Asimismo, Siam Park apuesta con firmeza por las energías renovables y no contaminantes para contribuir con el desarrollo de un turismo sostenible en Tenerife.

Más información en www.siampark.net y www.facebook.com/siampark.

