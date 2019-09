Investigador de la Universidad de Valencia cuestiona eficacia del detox

Luego del verano, muchas personas deciden ponerse en forma, culpables de alguna forma por haber realizado ciertos desarreglos durante las vacaciones. Por lo general, adoptar una dieta suele imponerse sobre la práctica del ejercicio, en la cual muchos ven como lo más difícil de seguir.



Una de los métodos que ha conseguido gran popularidad en los últimos tiempos es la dieta detox, la cual se basa en consumir zumos y restringir todo tipo de alimento sólido. Solo necesitamos un dispositivo para ello: una batidora. Caso contrario, hay empresas que venden los zumos listos para consumir. Una batidora tiene potencia de hasta 1000 W, superior a la de una licuadora común. Así, el primer electrodoméstico aprovecha piel y fibra, mientras una licuadora solo obtiene el líquido. El siguiente paso es beber el zumo.



Ahora bien, ¿por qué ganó tanta popularidad la dieta detox? Pues bien, se ha puesto de moda la idea de “desintoxicar” o “depurar” el organismo luego de algunos excesos cometidos durante el periodo de vacaciones. Como alternativa, nació la dieta detox, la cual consiste en tomar solamente zumos de frutas y verduras durante días o incluso semanas.



Al respecto, el científico de la Universidad de Valencia, JM Mulet, sostuvo que se trata de una engañifa, pues la creencia de que estamos intoxicados es falsa. Además, en caso lo estuviéramos, las toxinas no se liberan bebiendo zumos.



Especialistas coinciden en que cuando comemos algo en mal estado y tenemos toxinas, estas se eliminan luego de unos días gracias a la acción del hígado, los riñones y la piel. En casos más graves, existen tratamientos médicos adecuados.



Lo cierto es que los zumos de las frutas y verduras tienen agua, vitaminas y fibra, necesarios y fundamentales para el organismo, pero resulta ilógico pensar que ayudarán a eliminar sustancias que no necesitamos. De acuerdo con Mulet, son el hígado y los riñones aquellos que tienen como función específica eliminar lo que el cuerpo no necesita. Por consiguiente, no necesitan que los ayudemos con zumos.



El especialista considera que la mejor forma de recuperarnos de los excesos cometidos es dejar, por ejemplo, de beber cerveza y grasas de forma exagerada. También debemos seguir una dieta equilibrada que se base en frutas y verduras, pero también que contenga carne, pescado, legumbres, entre otros alimentos.



Por otra parte, no hay ningún estudio científico que refrende los supuestos beneficios de este tipo de dieta. Expertos advierten sobre una práctica derivada del detox: la Dietox, que consiste en dejar de comer alimentos sólidos durante algún tiempo y complementar los zumos con superalimentos como la maca, la espirulina o el cáñamo. Al final, se trata de lo mismo. Si una persona quiere perder peso, seguir esta dieta lo ayudará solo unos días. Al cabo de algún tiempo, volverá a su peso normal.