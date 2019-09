Globalfinanz relanza su web de seguros para mascotas, www.segurosmascotas.com Comunicae

viernes, 20 de septiembre de 2019, 09:39 h (CET) Globalfinanz correduría de seguros, relanza su página web dedicada a los seguros de mascotas, con una nueva imagen y el mejor producto para los amantes de los animales: www.segurosmascotas.com Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 los hogares españoles gastaron 2000 millones de euros en artículos para mascotas y más de 1700 millones de euros en servicios para ellas, incluyendo los veterinarios. Cada hogar tiene que invertir más de 800 euros al año en un perro y unos 540 en un gato, según datos de 2015 de la AMVAC.

Para cuidar de perros y gatos nació segurosmascotas.com, que ofrece un seguro de gastos veterinarios por una pequeña cuota de 23 euros al mes.

La mejor protección para un miembro más de la familia

Este seguro les protege con asistencia veterinaria en más de 300 clínicas en toda España, con revisiones y visitas a urgencias 24 horas gratuitas y un teléfono de atención disponible a cualquier hora. Además, incluye un seguro de responsabilidad civil de 200 000 euros.

Igualmente, si el perro o el gato se pierde, los dueños recibirán hasta 800 euros para poner carteles y conseguir localizarlo. Si la mascota fallece por accidente o enfermedad, recibirán hasta 1000 euros.

Cualquier perro o gato puede disfrutar de este seguro, sea cual sea su raza. Los únicos requisitos que debe cumplir es tener entre 3 meses y 9 años, y estar identificado con microchip. Podrá disfrutar de las ventajas desde el primer día, incluso si ya está enfermo.

¿Cómo nació la idea de vender un seguro de mascotas?

Empezó en 2009, cuando un conocido preguntó a Globalfinanz si podía conseguirle un seguro para mascotas. Estuvieron indagando y se dieron cuenta de que en España apenas había opciones, casi ninguna compañía lo tenía. Investigaron distintas páginas web inglesas, porque allí sí que existían ya estos productos. A partir de ahí, decidieron crearlo en España y probar a venderlo a través de Internet y las redes sociales.

Hicieron una campaña en Facebook y decidieron sortear algunos seguros entre quienes subieran una foto de su mascota. Cuál fue su sorpresa cuando, en un solo fin de semana, se subieron más de 7600 fotos de perros y gatos, disfrazados de toda clase de cosas. Ahí vieron el verdadero potencial de Internet y las redes sociales.

Empezaron a vender seguros de mascotas con esta web y, a partir de ahí, vendieron otros productos. Con los años, se especializaron en seguros para personas (de vida, de salud etc.) Y, de hecho, en su web corporativa dejan claro que se dedican a asesorar a las personas en todas las etapas de su vida. Por eso, llegó un punto en el que se preguntaron: "¿Qué hacemos vendiendo seguros para mascotas?". Así que buscaron una solución: todas las comisiones de los seguros de mascotas las donarían a una fundación para ayudar a las personas.

¿Por qué eligieron Fundación Creality para donar esos beneficios?

La Fundación Creality es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Llevan a cabo diferentes programas de intervención asistida con animales en hospitales, colegios, centros de mayores y centros de atención a niños con daño cerebral. Gracias al binomio de un profesional sociosanitario y experto en intervenciones con perros, la fundación puede ayudar a las personas.

"Decidimos colaborar con ellos por la cercanía y transparencia en sus intervenciones, implicando a las empresas, y por los grandes beneficios que su intervención aporta a la calidad de vida de las personas con las que trabajan", explican desde Globalfinanz.

Desde hace 2 años, Globalfinanz dona a la Fundación Creality todas las comisiones que les paga la compañía para la que vende los seguros de mascotas. De esta forma, con este seguro, el único que ofrece no dirigido a las personas, también las está ayudando.

¿Qué novedades trae esta web en su relanzamiento?

Viene de la mano de Adeslas, que es la compañía número 1 en el cuidado de la salud de las personas. De todos los productos que hay en el mercado, Globalfinanz seleccionó el suyo, pues es el mejor para las personas que tienen perros o gatos.

¿Qué ventajas tiene contratar un seguro de mascotas?

Las personas se gastan mucho dinero en sus perros y gatos, porque son parte de la familia. Hay que llevarlos al veterinario, desparasitarlos, operarlos si les ocurre cualquier cosa etc.

Por ejemplo, una operación puede costar 1500 euros, y hay que sumarle la medicación. Es un gasto muy grande y al final, quizá, el dueño no lo puede asumir. Le puede costar la vida a la mascota.

Tener un seguro permite hacer frente a cualquier contratiempo, además de asumir cómodamente el cuidado habitual, porque muchos de los gastos relacionados con las mascotas son fijos (revisiones, vacunas etc.) Al tener un seguro, se sabe que se van a pagar 23 euros al mes; pero, si un mes hay que hacerle una intervención al animal o este tiene algún problema y se necesitan 700 u 800 euros para el veterinario, el seguro lo cubre.

Globalfinanz ofrece este seguro porque es un gran producto para quienes tienen mascotas, pero también porque quiere contribuir a apoyar a la Fundación Creality.

¿Cuál es la diferencia de contratar el seguro de mascotas con Globalfinanz?

Los seguros de mascotas se parecen entre sí. No hay ninguna compañía que destaque en seguros de mascotas; pero, si hay un líder, ese es Adeslas. Es la compañía número 1 en el cuidado de las personas y tiene un producto muy completo y con grandes beneficios para ese otro miembro de la familia y para sus dueños.

Además, Globalfinanz quiere que sus clientes sepan que pueden asegurar a sus mascotas con cualquier otra compañía o correduría, pero con ellas no estarán contribuyendo a una buena obra social. Ese es su valor añadido: todas las comisiones que genera para Globalfinanz la venta de este seguro se donan 100 % a la Fundación Creality. Eso ya está incluido en el precio, al cliente no le va a costar más, pero supone una gran diferencia para quienes se benefician del trabajo de la fundación.

Globalfinanz es líder en la comercialización de seguros de vida y seguros de salud online con una estrategia de segmentación y especialización.

