Cortarse el pelo para donar, la nueva moda según newcrin Comunicae

jueves, 19 de septiembre de 2019, 18:03 h (CET) Desde newcrin comentan que es una nueva fórmula para que la gente que tiene cáncer pueda tener sus pelucas Las pelucas son un producto muy usada por mucha gente a la hora de su día a día. Algunas de ellas lo usan para verse de otra forma o ir conjuntada con el traje que van a llevar a la fiesta. Pero otras lo usan debido a que han tenido algún problema de cáncer y se les ha caído el pelo, por eso cada vez más personas está intentando a ayudarlas ha darles una peluca natural que al final será mejor que una sintética. El procedimiento es muy básico, tan solo hay que ir a una peluquería que dejen donarlo y ya estaría. Pero hay una norma, no todos pueden donar solo la gente que tenga el pelo largo, ya que el pelo corto no sirve para este tipo de casos.

Algunos de los casos más nombrados han sido una familia de una madre y sus siete hijos que se dejaron el pelo largo durante un tiempo para después cortarlo y donarlo a Children With Hair Loss, que es una organización sin ánimo de lucro que provee reemplazos de cabello humano sin coste alguno para niños y adultos jóvenes que enfrentan pérdida de pelo, al final llegaron a acumular un total de 700 cm entre los ocho. Otra gran historia es la de Reynald Arroyo que llevaba desde los 15 años sin cortarse, y ahora que se ha unido al ejército de los Estados Unidos debía cortárselo, por ello en vez de tirarlo lo que ha hecho es donarlo y así ayudar a otras personas que lo necesitan.

En la empresa newcrin que se centra en la venta de pelucas hablan sobre este proceso. “Es una gran iniciativa que la gente en vez de tirar el pelo lo use para donar y así a la vez hacer pelucas para ayudar a las personas que tienen problemas de salud y se les caen. Cada vez más chicas lo hacen, aun así hay que tener unos requisitos como el cortarlo teniendo más de 20 cm, ya que si no valdría para hacerlo. También los hombres poco a poco se están atreviendo a donarlos aunque es más complicado porque hay pocos que lo lleven largo”

