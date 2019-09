​Jornada creativa en el IED Innovation Lab. Economía Creativa y Empleo: una oportunidad de desarrollo Comunicae

jueves, 19 de septiembre de 2019, 17:55 h (CET) El próximo día 25 de septiembre se celebra un encuentro en el IED Innovation Lab del IED Madrid, en el que expertos, creativos, estudiantes y profesionales compartirán ideas y proyectos que están desarrollando en el ámbito de la creatividad, la innovación y la economía naranja El encuentro servirá también para presentar las conclusiones del proyecto europeo Creative entrepreneur for a Europe in change (Emprendedor creativo para una Europa en proceso de cambio), en el que participa la Agencia para el Empleo de Madrid, destinado a formar a jóvenes europeos en herramientas que les permitan desarrollar proyectos económicos basados en la economía creativa. Se hablará sobre las posibilidades de desarrollo profesional en el campo de la creatividad y de buenas prácticas en emprendimiento creativo.

En el encuentro participarán, entre otros, Alberto Barreiro –Consultor de estrategia creativa y de Innovación–, o José Francisco García –Development Manager y Head of City Lab en el IED Innovation Lab–, que hablarán sobre las oportunidades de generar proyectos en un mundo en transformación, el emprendimiento creativo y su capacidad de generación de empleo. También intervendrán algunos profesionales, artistas o diseñadores que tienen en este momento proyectos activos a nivel nacional e internacional, en los sectores de la creatividad y la innovación.

El evento se celebrará desde las 16:30 h a las 19:00 h en la sede del IED Innovation Lab (Av. de Pedro Diez, 3), con entrada libre hasta completar aforo.

El Grupo IED es un network internacional de educación en Diseño y Management que nace en Italia en 1966 y hoy cuenta con once sedes en el mundo, repartidas entre Italia, España y Brasil. El IED es actualmente uno de los centros de estudios punteros en los campos del diseño de moda, audiovisual, diseño de producto e interiores a nivel mundial, y desde 2018 pertenece a una fundación sin ánimo de lucro, siguiendo el deseo dejado en testamento por Francesco Morelli, su fundador. Desde 1966 ha formado a más de 120.000 alumnos en diferentes áreas del diseño. De sus aulas han salido nombres como Pierpaolo Piccioli (Director Creativo de Valentino), María Grazia Chiuri (Directora Creativa de Dior), Claudio Cutugno (Diseñador de Giambattista Valli), María Lemus (Maria Ke Fisherman), Moisés Nieto, Jaime Hayón o María Clé, entre otros. El IED Madrid comienza su actividad en 1994, y actualmente cuenta con tres sedes en la ciudad, siendo una de ellas el IED Innovation Lab.

