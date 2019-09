La División de Accesibilidad de Atos hace que el contenido digital sea accesible para todos Comunicae

jueves, 19 de septiembre de 2019, 16:59 h (CET) Atos ha creado una división sobre "Accesibilidad Digital" que consiste en elevar la relación entre la tecnología y las personas para garantizar la inclusión de todos. Según la OMS el 15% de la población mundial o lo que es lo mismo mas de mil millones de personas en el mundo, cuenta con algún tipo de discapacidad Atos, líder global en transformación digital, crea una división de “Accesibilidad Digital” que busca elevar la relación entre las personas y las tecnologías con el fin de garantizar la inclusión de todos. La diversidad de población en general y de las organizaciones en sí misma no es suficiente, ya que tiene que venir acompañada de medidas que garanticen la inclusión con el fin de aprovechar al máximo el valor que cada individuo pueda aportar. En el mundo y según la OMS aproximadamente el 15% de la población mundial cuenta con algún tipo de discapacidad o lo que es lo mismo, hay más de 1000 millones de personas con algún tipo de discapacidad en el mundo, un problema que crece especialmente porque hay una población cada vez mas anciana.

División de accesibilidad de Atos

Atos ha creado esta división porque cree firmemente en la necesidad de hacer accesibles los contenidos digitales a todos. La accesibilidad digital es una oportunidad de diferenciación y una necesidad. En el caso de las empresas tanto en banca, seguros, energía, telco, salud, transporte, servicios, retail, gobierno o media es, sin lugar a dudas, una forma de diferenciarse, de fortalecer su ADN, y de desarrollar el talento. "Las organizaciones- señala Juan Carlos Coma, Responsable de Negocio Digital de Atos - con mejores niveles de accesibilidad proyectan una imagen de marca mas actual, positiva y responsable, cuenta con empleados mas satisfechos y tienen el potencial de llegar a un mayor número de clientes”.

La división trabaja en tres áreas: consultoría, accesibilidad como servicio y formación – concienciación. La primera de ellas busca ayudar para realizar un estudio inicial con el fin de conocer los niveles actuales de accesibilidad, evaluar los riesgos e identificar las oportunidades. Así como, determinar el nivel de ambición y establecer objetivos de madurez. Al tiempo que busca justificar las inversiones en accesibilidad en términos de beneficio para el negocio y costes de oportunidad. En la segunda de las áreas, Atos proporciona capacidades, recursos y herramientas especializados en accesibilidad, para lo que se monitorizan los niveles que tienen, se proponen mejoras y se incorporan innovaciones. La formación, la tercera de estas, es fundamental. Gracias a ella, se incorpora la accesibilidad digital en la cultura de las organizaciones mediante guías, manuales, sesiones, etc.

La legislación española a partir del próximo 23 de este mes obligará a cumplir con determinados niveles de accesibilidad (basados principalmente en estándares del W3C), tanto a la empresa pública como privada. En concreto, con el Real Decreto 1112/2018 de 7 septiembre, se aprobó que los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, deben ser accesibles para todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Esto significa que se busca la mejora de la accesibilidad a los servicios móviles, a las intranets de las empresas, así como crear medidas que refuercen los controles para garantizar este cumplimiento.

Por ello, se establecen tres plazos de regulación para el sector público:

Septiembre de 2019: las Intranets y Extranets nuevas o remodeladas deben ser accesibles y los sitios web nuevos tienen que cumplir con las disposiciones referentes a quejas y reclamaciones.

Septiembre de 2020: los sitios web ya publicados tienen que cumplir con las disposiciones referentes a quejas y reclamaciones; y ya se ha tenido que hacer una primera revisión de accesibilidad de los sitios web.

Junio de 2021: entra en vigor la aplicación completa del real decreto a las apps nativas.

Para Coma, “En un mundo cada vez mas digital tenemos la oportunidad de aprovechar las nuevas tecnologías para hacer un mundo más inclusivo y así, garantizar la accesibilidad a los servicios digitales y aprovechar el talento de todas las personas en igualdad de condiciones. Pero la tecnología por sí sola no es suficiente. Nosotros observamos que en muchas organizaciones se realizan inversiones importantes en accesibilidad con resultados muy positivos, pero con el tiempo los niveles ofrecidos se degradan de forma progresiva. Por eso, hemos creado esta división que la incluimos en las conversaciones estratégicas con nuestros clientes. Les ayudamos a elaborar políticas, mejorar procedimientos, concienciar y formar tanto a los equipos de directivos como a los de diseño y mantenimiento”.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cortarse el pelo para donar, la nueva moda según newcrin Los catalanes se muestran dispuestos a dar sus datos a cambio de descuentos, según un estudio de Mediapost La importancia de saber cuales son los mejores profesionales según losmejoresdemadrid ​Jornada creativa en el IED Innovation Lab. Economía Creativa y Empleo: una oportunidad de desarrollo Auténtica comida cantonesa en el centro de Madrid