Orange será patrocinador de los Worlds de League of Legends, la mayor competición mundial de eSports, en sus fases madrileñas

Patrocinará los cuartos de final y las seminifinales, que se celebran en el Palacio de Vistalegre En una nueva muestra de su compromiso con la comunidad de League of Legends y el desarrollo de los esports, Orange patrocinará las fases madrileñas de los Worlds de League of Legends, la competición más importante en el escenario mundial de los deportes electrónicos. Dos fases cruciales de este evento (cuartos de final y semifinales) tendrán lugar en el Palacio Vistalegre de Madrid, los fines de semana del 26 y 27 de octubre y del 2 y 3 de noviembre. Es la primera vez que la capital acoge un torneo de estas dimensiones y relevancia internacional en el sector.

Del 26 al 27 de octubre, se celebrará la fase de cuartos que enfrentará a los ocho mejores equipos del mundo, mientras que, durante el fin de semana del 2 y 3 de noviembre, cuatro conjuntos combatirán en la Grieta del Invocador por dos plazas en la final que coronará al campeón.

Durante la celebración de los Worlds de League of Legends, Orange ofrecerá diferentes actividades para todos los asistentes al evento, generará contenidos en los canales de Orange esports para aquellos que sigan la competición desde casa y brindará la oportunidad, a algunos de los seguidores de LoL que se quedaron sin entradas, de asistir a los mundiales de League of Legends en Madrid.

Además, todos los aficionados podrán seguir los directos de estas fases de la competición a través del canal principal de Twitch de LVP (Liga de Videojuegos Profesional, Grupo MEDIAPRO), socio principal de la operadora en el sector de los esports.

Según María Montaner, responsable de patrocinios de Orange, “hace ya más de tres años que Orange se convirtió en una de las primeras marcas en vincularse a este sector por su impresionante crecimiento y potencial y, el patrocinio de este evento, supone un paso más en nuestra apuesta por el sector de los eSports, y en concreto, con League of Legends, el activo principal de la Superliga Orange, que no para de batir récords de audiencia”.

De acuerdo con Nicola Cencherle, country manager para Iberia de Riot Games: "El acuerdo con Orange, que se convierte en patrocinador de los cuartos y semifinales de Worlds en Madrid, supone para nosotros una alianza estratégica con un socio que, en los últimos años, ha contribuido activa y decisivamente a dinamizar el ecosistema de los esports y que ha sido clave en España para garantizar su difusión y su profesionalización"

Con el objetivo de estar cerca de sus públicos y de nuevas formas de entretenimiento, Orange se ha convertido en facilitador de las competiciones de máximo nivel, tanto para la audiencia como para los jugadores profesionales. Asimismo, el segundo operador de telecomunicaciones del país está decidido a continuar y ampliar su presencia en este sector.

Cada mes, más de 100 millones de jugadores disfrutan de League of Legends, un videojuego desarrollado por la multinacional Riot Games, que es líder a escala planetaria y cuyos campeonatos mundiales se celebran en grandes estadios y son seguidos por millones de personas. Más de 99,6 millones de personas siguieron en todo el mundo la final de Worlds del año pasado en Incheon (Corea del Sur).

“Para millones de seguidores de todo el mundo, el Campeonato Mundial de League of Legends representa la cumbre de nuestro deporte”, explica John Needham, Global Head of Esports at Riot Games. “Para nosotros es importante que los fans de todo el planeta tengan la oportunidad de experimentar la energía del mayor evento de esports de League of Legends”, añade Needham.

Worlds es la máxima competición intercontinental de League of Legends, dirigida por Riot Games. En este torneo se ven las caras los 24 mejores equipos del mundo, que se clasifican desde 13 regiones distintas, entre las que destacan Europa (LEC), Norteamérica (LCS), Corea del Sur (LCK), China (LPL) y Taiwán (LMS).