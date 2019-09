Las extensiones de pestañas se imponen en Estética Granada Comunicae

jueves, 19 de septiembre de 2019, 12:35 h (CET) Las pestañas enmarcan la mirada y día a día son cada vez más las españolas que buscan tenerlas largas y definidas. Ya no hay maquillaje que valga, los nuevos tratamientos estéticos solucionan todas las necesidades para tener una mirada perfecta Día a día crecen las tendencias en la belleza y estética, manejadas por las necesidades y los gustos de cada una de las mujeres que buscan resaltar sus rasgos más apreciados. Y las pestañas no se quedan atrás. Son cada vez más las españolas que buscan enmarcar sus miradas con unas pestañas perfectas.

Hace años se utilizaban comúnmente las conocidas y tradicionales pestañas postizas, pero el paso del tiempo las ha ido descartando por el hecho de que se ven artificiales y no son permanentes. ¿Qué otro método se utiliza para tener unas pestañas ideales? Se puede mencionar el rimmel, aliado de las mujeres, pero no hay nada más tremendo que usar capas y capas de maquillaje para pronunciarlas.

Por suerte para las millones de mujeres que existen en el mundo, ha llegado un tratamiento ideal e indoloro para lograr enmarcar la mirada de forma natural y por un largo periodo de tiempo. Se trata de las extensiones de pestañas. “El tratamiento más eficaz para lograr pestañas perfectas”, según expresan desde Estética Granada.

Para la tranquilidad de las mujeres, desde el centro estético han aclarado que hay diferentes tipos de materiales para realizar las extensiones, todos son seguros, no causan alergias y el tratamiento es completamente indoloro.

Esta nueva técnica que está revolucionando el mercado de la estética ofrece la posibilidad de tener pestañas perfectas, definidas y pobladas. Ideales para las mujeres que tienen pestañas cortas, despobladas y sin volumen. Los resultados son semipermanentes y se mantienen hasta por 1 mes.

Una de las ventajas más significativas de las extensiones de pestañas, además de la duración es el tipo de resultados y la naturalidad que ofrecen. “Se utiliza la técnica pelo a pelo para lograr un resultado más natural, se colocan racimos de pestañas por cada una natural, lo que permite que no se note que son extensiones; sino que parecen las propias de cada mujer”, aclaran desde Estética Granada.

La popularidad de este nuevo tratamiento ha ido avanzando constantemente y es gracias a los excelentes resultados que se consiguen, además de la tendencia por tener pestañas largas y con volumen extra sin usar maquillajes.

Sobre Estética Granada

Es un centro de estética ubicado en Granada formado por profesionales altamente capacitadas para llevar a cabo los tratamientos bajo la línea perfecta de técnicas y protocolos de seguridad. Otorgando resultados de excelencia a precios bajos.

En EsteticaGranada.es se puede acceder a diferentes tipos de tratamientos faciales, manicura y pedicura.

Más info en: https://www.esteticagranada.es/

