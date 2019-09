Huawei anuncia su estrategia en computación y lanza Atlas 900 La compañía potenciará su comunidad de desarrolladores e ISV en todo el mundo y anuncia que destinará 1.500 millones de dólares para triplicar el número de empresas de software asociadas a su plataforma Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 19 de septiembre de 2019, 11:25 h (CET) En el marco de Huawei Connect 2019, la compañía ha anunciado hoy su estrategia para el mercado de la computación y ha presentado Atlas 900, el clúster de alta computación para entornos de Inteligencia Artificial (IA, por sus siglas) más rápido del mundo. Atlas 900 posibilitará un mayor acceso de los diferentes campos de investigación científica e innovación empresarial a la inteligencia artificial.



"El futuro de la informática supone un enorme mercado valorado en más de dos billones de dólares americanos", ha dicho Ken Hu, vicepresidente global de Huawei, durante el discurso de apertura. "Seguiremos invirtiendo con una estrategia centrada en cuatro áreas clave: construir un ecosistema abierto, impulsar los límites de la arquitectura, invertir en procesadores para todos los escenarios y mantener claros los límites comerciales".



Estrategia en computación de Huawei

El foco que la industria está poniendo en la computación está evolucionando de modelos basados en reglas, hacia modelos estadísticos, que son la base del aprendizaje automático. Huawei estima que, en los próximos cinco años, la computación estadística se convertirá en la corriente principal y la Inteligencia Artificial representará más del 80% de toda la potencia informática utilizada en todo el mundo.



Para posicionarse en este mercado, la estrategia de Huawei se centrará en cuatro áreas clave:



Construcción de un ecosistema abierto

En los próximos cinco años, Huawei invertirá 1.500 millones de dólares en su programa de desarrolladores. El objetivo es expandir el programa para incorporar cinco millones de desarrolladores y permitir a los partners de la compañía en todo el mundo desarrollar la próxima generación de aplicaciones y soluciones inteligentes.



Innovación de la arquitectura

El pasado año, Huawei lanzó la arquitectura Da Vinci, una innovadora arquitectura de procesador diseñada para proporcionar un suministro de potencia informática constante, abundante y asequible. Huawei continuará invirtiendo en investigación en este campo.



Inversión en procesadores para todos los escenarios Huawei tiene una línea completa de procesadores: procesadores Kunpeng para computación de propósito general (GPT, por sus siglas en inglés), procesadores Ascend para IA, procesadores Kirin para dispositivos inteligentes y procesadores Honghu para pantallas inteligentes.



Límites comerciales claros

Huawei no venderá sus procesadores directamente, sino que los proporcionará a sus clientes en forma de servicios en la nube y, a sus partners, en forma de componentes, priorizando el soporte para soluciones integradas.



Atlas 900, el clúster de alta computación para entornos de IA más potente del mundo

Sobre la base de las fortalezas técnicas que Huawei ha desarrollado en la última década, Atlas 900 combina la potencia de miles de procesadores Ascend. De hecho, Atlas 900 tarda solo 59.8 segundos en capacitar la red ResNet-50. Esto supone una mejora de 10 segundos con respecto al anterior récord mundial.



Atlas 900 es una fuente inagotable de computación para entornos de IA, capaz de proporcionar nuevas posibilidades a diferentes campos de la investigación científica y la innovación empresarial, desde astronomía, pronóstico del tiempo y conducción autónoma, hasta prospección de petróleo. Huawei también ha implementado Atlas 900 en Huawei Cloud como un servicio de clúster, lo que permite a sus clientes acceder a una potencia de cómputo extraordinaria. Huawei ha anunciado que ofrecerá estos servicios con grandes beneficios para universidades e institutos de investigación científica de todo el mundo.



Gao Wen, miembro de la Academia de Ingeniería de China, también ha participado en el evento, compartiendo la misión y la visión de Peng Cheng Lab, el laboratorio que dirige y que trabajará con Huawei para construir el primer sistema evolutivo de supercomputación de inteligencia artificial de China que admitirá la computación a gran escala. Las dos compañías trabajarán para establecer una nueva generación de plataformas para la investigación e innovación centradas en Inteligencia Artificial.



Por su parte, Zheng Yelai, presidente de la Unidad de Negocio Cloud de Huawei, ha explicado cómo la IA se puede aplicar en diferentes escenarios. Basándose en la experiencia de Huawei en más de 500 proyectos de más de 10 industrias diferentes, Zheng ha señalado que la industria de la IA se está convirtiendo en el impulsor clave para remodelar la digitalización de las empresas.



"Esta es una nueva era para la investigación", ha concluido Ken Hu. "Un océano de potencial ilimitado nos está esperando, pero no lo surcará un solo barco. Hoy lanzamos mil barcos. Trabajemos juntos, aprovechemos esta oportunidad histórica y lancemos la inteligencia a nuevas alturas". Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El precio de los nuevos iPhone 11 descenderá hasta un 12,5 % en Navidad Un español debe dedicar, de media, 15,7 días de su sueldo para comprar un iPhone 11 Pro de 64 GB el día de su lanzamiento Death Stranding explica su historia en un nuevo tráiler En este vídeo, titulado Briefing, también se presenta a dos nuevos personajes: Die-Hardman, interpretado por el actor estadounidense Tommy Earl Jenkins y Amelie, interpretada por Lindsay Wagner, actriz y modelo estadounidense Los metadatos de una red son un aliado de la ciberseguridad En 15 horas un cibercriminal puede entrar a un sistema y obtener datos críticos de una empresa, mientras que las organizaciones tardan aproximadamente 191 días en detectar la intrusión El 71% de los eShoppers compraría más a menudo en un eCommerce si ofreciera productos con realidad aumentada La mitad de las grandes compañías en Europa desarrollará estrategias de realidad aumentada y/o virtual en 2020 Cómo mantener la privacidad y seguridad de los menores en los colegios este curso Los nuevos recursos educativos que utilizan los centros implican riesgos y los padres deben asegurarse de que los docentes toman ciertas medidas