La cadena de gimnasios más grande del mundo llega a León

Anytime Fitness da su primer zarpazo a esta provincia con la inauguración de un club situado en el número 5 de la calle Fernando Bécker de la capital. Un gimnasio de algo más de 600 metros cuadrados que estará abierto todos los días del año desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con más de 4.700 clubes repartidos por más de 30 países, continúa su apuesta por el mercado español con la apertura de su primer club en la capital leonesa.

Este nuevo gimnasio de la franquicia americana, que está ubicado en el número 5 de la calle Fernando Becker, en el céntrico Barrio de La Chantría, ofrece más de 600 metros cuadrados de instalaciones, en una sola planta, repartidos en cinco zonas: entrenamiento de cardio, entrenamiento en circuito, entrenamiento funcional, dos salas de actividades dirigidas y zona de peso libre. El fabricante americano Life Fitness ha sido el elegido para equipar este club y su tecnología ofrece a sus socios los últimos avances y la más alta calidad del sector. Así, los socios de Anytime Fitness León podrán ver la televisión, consultar internet, jugar, interactuar en sus redes sociales o incluso ver Netflix mientras entrenan. Además, gracias a la integración con la App de Anytime Fitness, los usuarios podrán registrar y monitorizar sus progresos, convirtiendo en un estilo de vida la experiencia que ofrece la franquicia de más rápido crecimiento de la historia.

Un gimnasio de diseño cálido y acogedor, que pretende "acercar el fitness a la gente real" – señalan desde la franquicia. Por ello sus cabinas de ducha y vestuario son individuales, a fin de preservar la intimidad de los socios. Unos usuarios que podrán entrenar en este club o en cualquiera de los casi 5.000 clubes que la franquicia tiene abiertos hoy en los 7 continentes -incluyendo el primer gimnasio en la Antártida.

Marta Palacios: una joven emprendedora dispuesta a mejorar la calidad de vida de los leoneses

Al frente de este proyecto se encuentra Marta Palacios, una joven emprendedora leonesa que ha decidido redirigir su carrera profesional. Madre, aparejadora y ahora empresaria. "He trabajado durante muchos años como comercial y me gusta tratar con la gente. León es mi casa, he crecido aquí, amo mi ciudad y creo que necesita gimnasios que ofrezcan facilidades para que todo el mundo pueda mejorar su vida a través del deporte" – asegura Marta.

"Nuestro compromiso es mejorar la vida de todos los usuarios que quieran venir a entrenar a nuestro club. Aquí tiene cabida todo el mundo, independientemente de su edad, de su experiencia previa en el fitness, de sus objetivos o de su preparación física. Adaptamos las clases a todos los niveles y perfiles. El punto de referencia lo marca el propio usuario y lo importante es que se diviertan, que decidan venir a entrenar porque les encanta; no queremos que nos vean como una obligación"- añade.

A su lado Daniel Torija, otro joven Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con Máster en gestión y dirección en instalaciones deportivas. Con amplia experiencia en el sector como director de instalaciones deportivas por toda España, Daniel se encargará tanto del proyecto deportivo y gestión de este centro, como de la coordinación del trabajo de los otros entrenadores que completan la plantilla.

Torija basa su filosofía de entrenamiento en el trabajo funcional ejecutado a alta intensidad y le da suma importancia al entrenamiento de fuerza como herramienta de protección estructural, priorizando en una ejecución adaptada a cada persona. "La salud solo se consigue mediante el entrenamiento de las cualidades físicas básicas: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, acompañadas de una nutrición adecuada. Pertenecemos al sector más enriquecedor que existe, ya que nos permite ayudar a otras personas a mejorar su salud física y mental, por lo que todos los días debemos dar lo mejor de nosotros mismos, sin bajar la guardia" – señala.

El primer Anytime Fitness de la provincia

Además de ser el líder mundial del fitness por número de gimnasios operativos, desde hace cuatro años también lidera el ranking de cadenas que operan en nuestro país por número de aperturas. Anytime Fitness León es su número 57 en la península, y prevén cerrar el año superando los 60.

"Una de las grandes ventajas de nuestro concepto es la adaptación a locales de tamaño reducido, entre los 400 y 750 metros cuadrados" – señala David Abrahams, Director de Expansión de la franquicia. "Esto nos permite abrir nuestros gimnasios en localidades donde otros competidores no pueden entrar: bien por la imposibilidad de encontrar un local lo suficientemente grande, o bien porque la población es escasa" – apunta. "Como ha señalado nuestra nueva franquiciada, nacimos para elevar la autoestima y el bienestar de todo el mundo. Es nuestra esencia y nuestro compromiso llevar la salud a cada rincón del planeta. Aplaudimos la decisión de Marta de abrir este club en su ciudad natal porque el éxito de nuestros clubes de Zamora y Miranda del Ebro demuestra que nuestro modelo se adapta perfectamente a este tipo de poblaciones. Por ello la primera apertura en León es un hito de gran importancia para nosotros y nos ilusiona especialmente"– concluye.

Anytime Fitness es diferente a cualquier otro gimnasio. Su tamaño reducido, entre los 400 y 750 metros cuadrados, permite ofrecer el trato personal que distingue los valores de la franquicia. El resultado: socios orgullosos de formar parte de esta enorme familia. Aproximadamente 4.000 personas llevan tatuado en sus cuerpos el inconfundible Runningman, emblema de la compañía. Además, después de completar el viaje hacia un estilo de vida más saludable, docenas de socios y franquiciados han ondeado con orgullo banderas de Anytime Fitness o han usado camisetas Anytime Fitness en lugares tan singulares como el Everest, Kilimanjaro y en sitios históricos como la Gran Muralla China y Machu Picchu.

Una apuesta por un estilo de vida saludable que ya tienen en su mano los ciudadanos de León.