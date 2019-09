Las mujeres opositoras obtienen mejores notas que los hombres según OpositaTest Comunicae

miércoles, 18 de septiembre de 2019, 17:39 h (CET) El mayor simulacro online realizado hasta la fecha y en el que participaron 5.000 opositores y opositoras el pasado 14 de septiembre arroja que las mujeres de media obtuvieron 4 puntos más que los hombres, su participación también fue mayor con un 68,3% 5.000 opositores y opositoras participaron el sábado 14 en el mayor simulacro online realizado hasta la fecha de unas oposiciones. Los resultados arrojan que las mujeres obtuvieron de media 4 puntos por encima que los hombres. La participación de ellas también fue mayor, un 68,3%.

Los opositores que participaron en este simulacro de forma simultánea en toda España, lo hicieron principalmente desde Andalucía 21%, Madrid, 20%, Cataluña 10%, Comunidad Valenciana 6% y Galicia, 3%. El 40% restante estuvo repartido desde toda España.

Los exámenes realizados fueron para las oposiciones a la Administración General del Estado. Tuvieron lugar cinco exámenes (uno por cada oposición): Auxiliares Administrativos, Administrativos del Estado (turno Libre y promoción Interna) y Gestión Civil del Estado (Turno Libre y Promoción Interna), donde convocaron 7.254 plazas y se inscribieron 83.389 personas, la mayor convocatoria en 15 años. La enorme importancia que los opositores le dan a este simulacro radica en los últimos exámenes oficiales, donde más del 65% de las preguntas estaban referenciadas en OpositaTest”, confirma Jonathan García.

El uso de la tecnología en la preparación de las oposiciones es prácticamente obligatorio a día de hoy. Se quedaron atrás los temarios y preparadores que preguntaban los temas, los días en que era difícil y nada barato conseguir una información actualizada y fiable. El uso de la tecnología en el día a día del opositor le permite testar su nivel en cada momento y conocer en que áreas está mejor o peor preparado para avanzar en su preparación de una forma más eficaz. En el caso de los simulacros, no son nada nuevo y se vienen realizando en las academias tradicionales de forma habitual. “En el caso de los simulacros online realizados por OpositaTest, la tecnología permite medirte, no sólo con tus compañeros de academia o de la enseña donde estudies, sino con miles de opositores de toda España reflejo de lo que será el día del examen oficial”, confirma Jonathan García, CEO de OpositaTest, con una comunidad de 280.000 opositores.

El próximo 22 de septiembre OpositaTest realizará los simulacros de examen para las oposiciones a Letrados de la Administración de Justicia.

