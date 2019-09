Cione muestra a sus socios las novedades en monturas de este otoño en un show room Comunicae

miércoles, 18 de septiembre de 2019, 17:11 h (CET) Convocado en las instalaciones de la cooperativa, y en el horario adecuado para favorecer la presencia de los ópticos, sin perturbar el día a día de sus negocios Cione Grupo de Ópticas ha acercado a sus socios las novedades que trae el otoño a sus colecciones de monturas. Ayer, y como siempre hace la cooperativa, en una franja horaria que permitiera a los socios visitarlo, organizó un show room, aprovechando las magníficas instalaciones y la gran sala con la que cuenta su sede central en Las Rozas, idónea para este tipo de eventos.

En él, los socios pudieron ver in situ, las monturas de la nueva marca 'cione', tanto de las tres colecciones -Indian Chilly, Iconic y Los Intérpretes- que ya habían sido presentadas en la pasada Asamblea de junio y en su extensión a través del Road Show 'Be Cione', como de la nueva, Essential, que incluye la línea de básicos imperecederos y que ve la luz ahora en septiembre.

Essential es la discreción de las monturas eternas, o el alter ego de quienes quieren dos monturas, una para vestir y sorprender; y la otra para extender la elegancia al día a día. La primera colección de Essential se materializa en cinco modelos de gafas para ellos y cinco para ellas, en acetato y metal, que son el reflejo discreto de los modelos más vanguardistas del resto de colecciones.

Además de novedades de las tres colecciones, y la puesta de largo de la cuarta, el equipo de Producto también presentó a los ópticos las nuevas monturas de tres de las marcas que distribuye Cione Grupo de Opticas como son Ted Baker, Stepper y Polar. “Con la vuelta de vacaciones, hemos querido mostrar 'cione' a socios que no habían podido acudir a las anteriores convocatorias, así como también las novedades estacionales de las marcas”, explica Patricia Hernández, Product and Purchasing Director de Cione.

En otoño, Stepper renueva su línea de clásicos, tanto para hombre como para mujer, y le hace un guiño a las tendencias con modelos de metal para señora. Las nuevas monturas utilizan, como siempre, materiales de gran calidad, que incluyen el titanio o el TX5.

Ted Baker estrena cuatro modelos de monturas para ellos y otros tantos para ellas, inspirados en la herencia y tradición de la elegante y sobria sastrería británica, y con atención a cada detalle.

En este mes de septiembre, Polar presenta una amplia renovación de modelos, que incluye graduado, con clips solares, juvenil, metal en tendencia, y también nuevos modelos de acetato.

Las colecciones de otoño, tanto de 'cione' como de las marcas exclusivas que se han puesto de largo en el show room de Madrid presentan el adecuado balance entre modelos punteros con otros más discretos y por lo tanto atemporales, siempre necesarios en las vitrinas.

Con el lanzamiento de 'cione' la cooperativa unifica sus marcas bajo un nombre reconocible, valorado por el consumidor, y con una enorme proyección a través de una marca de prestigio y de excelente relación calidad-precio, y, al mismo tiempo mantiene para sus socios la exclusiva de marcas superventas.

