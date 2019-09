Ayuntamientos de toda España analizarán en #Municipios2030 de NESI Forum cómo impulsar los ODS a nivel local Comunicae

miércoles, 18 de septiembre de 2019, 16:03 h (CET) Las Nuevas Economías y la Innovación Social serán los ejes de la jornada, que se celebrará el próximo 25 de septiembre en el Impact Hub Piamonte de Madrid y que contará con la participación de la Oficina del Alto Comisionado Español para la Agenda 2030 El próximo 25 de septiembre se cumplirán cuatro años de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la agenda global aprobada por la ONU que marca los compromisos y metas en materia de sostenibilidad hasta 2030 de todos los países y de la sociedad en su conjunto. Con motivo de este aniversario, NESI Forum (Foro de Nueva Economía e Innovación Social) organizará el próximo 25 de septiembre una jornada para analizar de qué manera los ayuntamientos y municipios pueden contribuir a la consecución de los ODS.

¿Cuál es el papel de los municipios en la consecución de la Agenda 2030? ¿Qué propuestas presentan las Nuevas Economías para transformar la economía desde lo local? ¿Cómo potenciar las alianzas entre las ciudades y el entorno rural? Serán algunas de las cuestiones que se analizarán en la Jornada '#Municipios2030. Las Nuevas Economías y la Innovación Social como herramientas locales para alcanzar los ODS'.

El Impact Hub Piamonte (Calle Piamonte, 23, Madrid) albergará este encuentro en el que se presentarán casos de éxito, se promoverá el diálogo entre municipios y se formularán propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas y caminar hacia la consecución de la Agenda 2030 desde el ámbito local, con el objetivo de fomentar una 'Red de Municipios por una Nueva Economía' que permita el intercambio de experiencias y el trabajo en red entre entidades locales de toda España. Durante la jornada se presentará la 'Guía Local por una Nueva Economía: Cómo transitar en nuestras ciudades y territorios hacia unas nuevas relaciones económicas'.

"Nos quedan 11 años para cumplir con la Agenda 2030 y diferentes estudios aseguran que no se cumplirán si no actuamos con urgencia para implementar los 17 ODS. Por eso es necesario fomentar la transición, desde el ámbito municipal, hacia un nuevo modelo económico más sostenible, justo y democrático que permita alcanzar la Agenda 2030 y con #Municipios2030 queremos acelerar las sinergias", comenta Diego Isabel, co-fundador y director de NESI.

La jornada está organizada por NESI forum en colaboración con Impact Hub Madrid, la Oficina del Alto Comisionado Español para la Agenda 2030, la Red Española de Pacto Mundial España, REDEL (Red de Entidades para el Desarrollo Local), REDR (Red Española de Desarrollo Rural), Fundación Kaleidos, SANNAS (Asociación de Empresas Triple Balance) y BIKOnsulting.

#Municipos2030 será inaugurado por Federico Buyolo, director de la Oficina Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España; Javier Cortés, Head Local Engagement at United Nations Global Compact Cities Programme, y por Fernando Nebreda, presidente de REDEL (Red de Entidades para el Desarrollo Local).

Después, representantes municipales analizarán el papel de 'Las entidades locales como actores clave en la consecución de la Agenda 2030' en una mesa debate en la que participarán Ruth Sarabia, concejala delegada del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Málaga; Pilar Pérez, alcaldesa de Torrellas (Zaragoza), y un represente del Ayuntamiento de Getafe (Madrid)

El resto de la jornada se completará con José Ramón Sobrón, gerente de la Fundación Kaleidos; Iñaki Alonso, fundador y director de SATT Arquitectos; Valle Molina, coordinadora de Experiencia NESI; Antonio González, CEO Impact Hub Madrid; Nicola Cerantola, fundador de Ecologing y Javier Goikoetxea e Iván del Caz (Co-fundadores Bikonsulting y coordinadores NESI Local Hubs).

Más información y programa #Municipios2030: https://nesi.es/jornada-municipios-2030/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.