El diseñador Moisés Nieto, nombrado nuevo director de la Escuela de Moda del IED Madrid

miércoles, 18 de septiembre de 2019, 16:04 h (CET) La trayectoria del jienense, antiguo alumno del IED, incluye numerosos galardones internacionales, como el My Own Show (de Vogue Italia y el Grupo Valentino), el Premio L’Oreal y el Who´s On Next, de Vogue España y el Premio Nacional de Moda El IED Madrid acaba de designar al nuevo director de su Escuela de Moda. El joven pero ya multipremiado diseñador Moisés Nieto asumirá este cargo. Nacido en Jaén en 1984, y licenciado por IED en 2010, estudios que completó mientras colaboraba como ayudante del diseñador Antonio Alvarado, lanzó ese mismo año su propia firma. Su propuesta trasladaba al mercado su tesis de final de estudios y pronto recibió el reconocimiento internacional en forma de numerosos galardones. En 2011, se hizo con el Premio a la Mejor colección de moda femenina en los My Own Show de la revista Vogue. Comisionado por el Grupo Valentino, este certamen contempla la producción de la propuesta premiada por el grupo y su exposición durante la Semana de la Moda de Milán.

En 2012, ganó el Premio L’Oreal a la Mejor Colección de EGO. En 2013, resulta finalista en los Mango Fashion Awards y debuta en el calendario oficial de la Mercedes Fashion Week. El año siguiente se une a la ACME (Asociación de Creadores de Moda Española) y en 2015, los premios Who´s On Next -un trofeo con que se haría al año siguiente- lo señalan como finalista. La propuesta creativa y artística de Moisés Nieto recibe el espaldarazo definitivo con la obtención del Premio Nacional de Moda, en la categoría 'Nuevo Valor', hace dos años. Hoy, además de numerosos proyectos a medida, su marca de moda se vende internacionalmente, en prestigiosas concept stores como Opening Ceremony de Tokio y Osaka.

Audacia, tesón, arte y tecnología son las claves de Nieto, que juega con referentes de la España profunda, particularmente de su Andalucía natal, reconoce como referentes a García Lorca, Velázquez o David Lynch. Apuesta decididamente por la sostenibilidad en la producción en sus prendas y abandera el movimiento upcycling en sus colecciones. Además, sus presentaciones se han convertido en uno de los momentos más esperados del calendario oficial de MBFWM donde convierte el formato clásico del desfile en una experiencia más allá del fashion show.

Sobre su nuevo cargo, el diseñador ha afirmado: "El IED Madrid es parte de una de las redes creativas más importantes del mundo. Una escuela en constante cambio donde los estudiantes del pasado y los del presente han marcado y marcan las tendencias del diseño y las difunden a través de la cada vez más extensa red del IED. La energía creativa que fluye en las aulas es fruto de la unión de las nuevas generaciones, los profesores, nexo con el mundo laboral y el ADN innovador de una institución que durante más de medio siglo ha formado a los mejores diseñadores. Este nuevo reto en mi vida es fruto de la creencia de que las artes y el diseño tienen un gran poder transformador del mundo que encuentra su semilla en las aulas”.

El IED es actualmente uno de los centros de estudios más innovadores en el campo del diseño (moda, producto, interiores, audiovisual y business) a nivel mundial y, desde 1966, ha formado a más de 120.000 alumnos en diferentes disciplinas. El grupo italiano, fundado por Francesco Morelli, se caracteriza por aportar una visión global e internacional del diseño, a través metodologías que promueven la innovación y realizando proyectos en colaboración con empresas.

El IED en España empezó su trayectoria el año 1994 cuando se abrió la sede en Madrid y, ocho años más tarde, en 2002, se inauguró la sede de Barcelona. Las dos sedes han formado a más de 40.000alumnos de más de 100 nacionalidades diferentes en los últimos 24 años. Su compromiso educativo se ha centrado en ofrecer programas formativos vinculados con instituciones oficiales y empresas nacionales e internacionales, estando a la vanguardia de la educación superior en diseño.

Hoy en día el grupo IED España factura más de 29.000.000 Euros y anualmente acoge más de 3.300 alumnos en los 194 cursos que dispone en su oferta formativa. Más de 1.400 profesionales del mundo del diseño también ejercen como docentes en las dos escuelas. En Madrid, el grupo cuenta con tres espacios: dos sedes y un Innovation Lab; mientras que en Barcelona dispone de un edificio con tres talleres externos ubicados en el barrio de Gracia. En total, el IED España cuenta con más de 13.000 metros cuadrados dedicados a la formación en diseño entre Madrid y Barcelona.

