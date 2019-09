Necesito un trastero abre un nuevo centro en Alcoy Comunicae

miércoles, 18 de septiembre de 2019, 15:22 h (CET) La primera empresa de trasteros de alquiler en Alcoy abrió sus puertas el pasado fin de semana La ciudad de Alcoy era hasta unos días una de las pocas ciudades con más de 50.000 habitantes en España sin ninguna empresa de alquiler de trasteros.

No solo la ciudad, si no también toda la comarca de la Hoya de Alcoy demandaba desde hace tiempo una empresa de este tipo, muy habituales en el resto de la península.

Es la marca Necesito un trastero, empresa número 1 en España en franquicias de trasteros, y también de origen Alicantino, la que ha realizado esta apertura.

Dicha franquicia cuenta ya con más de 50 establecimientos repartidos por toda la península e islas, y previsión de llegar a los 60 centros en este 2019.

Los trasteros de Alcoy tienen un tamaño comprendido de 1, 2, 3, 4, 5, 6,8 y 10 metros cuadrados en esta primera fase, con más de 1000 cuadrados disponibles para el almacenaje y la Logística.

Están situados en la calle Oliver 35, una de las principales vías de la ciudad, lo que facilita el acceso de sus clientes.

Carga y descarga en la misma puerta del local, los últimos sistemas en seguridad y video vigilancia, acceso exclusivo mediante huella para sus clientes, seguro gratuito en el precio, acceso 24 horas al día etc. Son ventajas que estos trasteros de alquiler en Alcoy tienen frente a un trastero particular o guardamuebles tradicional.

¿Quién puede alquilar estos trasteros en Alcoy?

Clientes particulares que necesiten un espacio extra en sus casas; Autónomos y comerciales que quieren un sitios donde guardar su stock o herramientas; Empresas que busquen una solución Logistica en Alcoy.

Si se desea obtener más información de Necesito un trastero, se pueden encontrar en el siguiente enlace: www.necesitountrastero.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.