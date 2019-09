La Oficina de Turismo de Bahamas espera que la afluencia de turistas se mantenga Comunicae

miércoles, 18 de septiembre de 2019, 13:00 h (CET) El huracán Dorian se ha cebado particularmente con dos de los destinos que ofrece el archipiélago de Las Bahamas: Los Abacos y Grand Bahama Island. Una tragedia sin precedentes en la historia de Las Bahamas debido a uno de los fenómenos climáticos más potentes que se recuerda en el océano atlántico desde 1935 Los Abacos y Grand Bahama Island son pilares fundamentales de la economía bahameña tanto en términos económicos como poblacionales.

El 60% de los ingresos de Las Bahamas proceden del turismo y el país deberá, en los próximos meses, concentrar sus esfuerzos en mantener el flujo turístico en el resto del país.

Según el Ministerio de Turismo y de la Aviación de Las Bahamas, la mejor manera de ayudar al país a recuperarse es simple: que los turistas sigan acudiendo a Las Bahamas.

Piden a los viajeros que mantengan sus reservas y disfruten de sus vacaciones en los numerosos destinos del archipiélago que no han sido afectados por el huracán y que siguen operando con total normalidad.

Se trata de Nassau/Paradise Island, Eleuthera-Harbour Island, Andros, Bimini, Berry Islands, Las Exumas, Cat Island, San salvador, Rum Cay, Long Island, Acklins/Crooked Island, Mayaguana e Inagua.

“Mantener una sólida industria turística va a ser vital para ayudar al país a recuperarse y reconstruirse”, ha declarado Dionisio D’Aguilar, Ministro de Turismo y de la Aviación de Las Bahamas. “Agradecemos las muestras de apoyo y de cariño que nos han llegado y nos gustaría transmitir que la mejor ayuda en estos momentos es seguir visitando nuestro archipiélago. Estamos deseando recibirles” añade.

Los aeropuertos de Gran Bahama y Abaco permanecerán cerrados hasta nueva orden.

Todos los demás aeropuertos internacionales con enlaces directos desde Europa, Estados Unidos, Canadá o Cuba operan con normalidad y nunca fueron cerrados, como el aeropuerto internacional Lynden Pindling (LPIA) de Nassau, el aeropuerto South Bimini (BIM), el aeropuerto de North Eleuthera (ELH), el aeropuerto de Georges Town Exuma (GGT) y el de San salvador (ZSA).

Los vuelos domésticos con salida desde Nassau (NAS) están igualmente operativos, así como los de Bimini, Andros (4 aeropuertos), Cat Island (2 aeropuertos), Long Island (2 aeropuertos), San Salvador, Eleuthera (3 aeropuertos), Exuma (2 aeropuertos), Crooked Island, Acklins, Mayaguana e Inagua.

El puerto de Nassau permanece abierto y los cruceros siguen atracando todos los días.

Todos los establecimientos hoteleros de los destinos que no han sido afectados permanecen abiertos y preparados para recibir a los visitantes

Las Bahamas es un archipiélago que se extienden sobre 1.200 kms con cerca de 700 islas e islotes repartidos en un área de 250.000 kilómetros cuadrados. Las Bahamas han tenido la gran suerte de que la mayoría de sus islas no hayan sido afectadas por el huracán Dorian y están preparadas para recibir a los turistas. Hoy más que nunca, consideran que es importante tranquilizar a los viajeros e indicarles que existen diversos y numerosos destinos de Las Bahamas por descubrir.

Toda la información y los comunicados del Ministerio sobre Dorian están disponibles en el siguiente enlace: www.bahamas.com/storms.

Toda persona que desee ayudar a Las Bahamas puede consultar la web www.bahamas.com/relief del Ministerio de Turismo para obtener información.

Se pueden hacer donaciones en euros a la Cruz Roja de Las Bahamas mediante tarjeta de crédito: https://bahamasredcross.org/donate/

