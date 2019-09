El precio de la vivienda en alquiler en Comunitat Valenciana sube un 0,5% en agosto El precio medio de la vivienda en alquiler se sitúa en 7,24 €/m2 al mes Redacción Siglo XXI

miércoles, 18 de septiembre de 2019, 12:22 h (CET) En Comunitat Valenciana el precio de la vivienda en alquiler sube un 0,5% en su variación mensual y un 14,4% en su variación interanual, situando su precio en 7,24 €/m2 al mes en agosto, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Este valor está un -11% por debajo de la media española, que en agosto es de 8,50 €/m2 al mes.



Variación interanual de la vivienda “El precio de los alquileres sigue subiendo, pero a un ritmo más contenido que el que hemos visto en los últimos años. La evolución mensual de nuestro índice muestra esa desaceleración del crecimiento, aunque en las grandes urbes y su extrarradio los precios siguen creciendo con fuerza”, explica Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa.



En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, Comunitat Valenciana ocupa la séptima posición. En la parte alta de la tabla se encuentran Madrid y Cataluña, con los precios de 14,01 €/m2 al mes y los 10,78 €/m2 al mes, respectivamente. Comunitat Valenciana alcanzó su máximo histórico en el precio medio del alquiler en junio de 2007 con un valor de 8,11 €/m2 al mes. Desde entonces ha acumulado un descenso de un -11%.

El alquiler sube en dos provincias El precio del alquiler sube en dos de las tres provincias analizadas por Fotocasa. El incremento mensual más acusado lo registra Alicante con 1,7%, seguida de Valencia con 0,7%. Por otro lado, la única provincia que experimenta descenso mensual es Castellón con -0,2%.



En cuanto a los precios, Valencia es la provincia más cara con 7,91 €/m2 al mes, seguida de Alicante (6,64 €/m2 al mes) y Castellón (5,35 €/m2 al mes).



El alquiler sube en cinco municipios

El precio del alquiler sube en cinco de los nueve municipios analizados. La ciudad con el mayor incremento mensual es Castellón de la Plana / Castelló de la Plana con un 3,3%, le siguen la ciudad de Valencia (2,4%), Santa Pola (1,2%), Gandía (1%) y Alicante / Alacant (0,7%). Por otro lado, las ciudades con descenso mensual son: Sagunto / Sagunt (-3,3%), Elche / Elx (-0,4%) y Elda (-0,2%).



En cuanto al precio por metro cuadrado en agosto, vemos que solo tres municipios sobrepasan los 7,00 €/m2 al mes y son: Valencia con 9,11 €/m2 al mes, Santa Pola con 8,66 €/m2 al mes y Alicante / Alacant con 7,38 €/m2 al mes. El municipio más económico para vivir es Elda con 4,10 euros el metro cuadrado al mes.



El alquiler sube en nueve distritos

El precio del alquiler sube en nueve de los 12 distritos analizados. El distrito con el mayor incremento mensual es Extramurs con un 8%, le sigue Campanar (4,5%), Camins al Grau (4,2%), Patraix (3,4%), Quatre Carreres (3%), L'Olivereta (2,7%), Algirós (2,2%), Jesús (1,6%) y L'Eixample (0,7%). Por otro lado, los distritos con descenso mensual son: La Saïdia (-2%), El Pla del Real (-0,9%) y Poblats Marítims (-0,2%).



