Empoderamiento sexual femenino: La insatisfacción, presente en la mujer a lo largo de la historia

miércoles, 18 de septiembre de 2019, 10:23 h (CET) Del 1 al 8 de octubre. Más de 35 mujeres, psicólogas, sexólogas, terapeutas, ginecólogas, maestras de Tantra y otras expertas en salud femenina compartirán los secretos para que la mujer disfrute plenamente. Las ponencias podrán verse gratuitamente previa inscripción en la web: https://empoderamientosexualfemenino.com/ Enseñar a las mujeres a conectar con su sexualidad, proporcionarle herramientas para conocer su cuerpo y activar el placer abundante que habita en él, son los objetivos del I Congreso Virtual de empoderamiento sexual femenino, que se celebrará del 1 al 8 de octubre. El evento, creado por mujeres y para mujeres, es 100% online y el acceso es gratuito previa inscripción en: https://empoderamientosexualfemenino.com/

La experta en sexualidad consciente y fundadora de Más allá del Orgasmo, Andrea Aguilar, ha reunido en este congreso virtual a más de 35 expertas en sexualidad, salud femenina y empoderamiento, que compartirán herramientas que ayudarán a las mujeres a activar el placer abundante que habita en todas ellas.

A lo largo de la historia, el placer y el deseo de las mujeres han estado reprimidos, considerados tabú y como algo que no les correspondía, por eso, en pleno movimiento de empoderamiento femenino, es necesario mirar hacia dentro, “la sexualidad está profundamente relacionada con cada aspecto de la vida de las mujeres y tiene un gran efecto en su bienestar emocional autoestima y relaciones”, dice la organizadora.

Se trata de un viaje profundo de transformación para la mujer en el que influye la historia y la educación que tuvieron los antepasados hasta cómo se afronta hoy en día la sexualidad, el conocimiento del propio cuerpo y de la mente. “Es hora de compartir, de hablar alto y claro. De soltar los miedos, vergüenzas y tabúes que nos han llegado con la sexualidad”, afirma Aguilar. Por tanto, este Congreso forma parte del proceso de reeducación sexual de la mujer, ya que saber más sobre sexualidad permite tomar responsabilidad sobre el propio placer y aumenta la satisfacción sexual.

Psicólogas como Mireia Darder, Lara Castro-Grañén, Isabella Magdala o Elena Crespi; especialistas en Tantra como Astiko y Elma Roura; fisiosexólogas como Marta Torrón; ilustradoras como Raquel Riba Rossy; expertas en salud femenina y cuerpo de mujer como Marta León, Sophie Style, Maga Angueira, Aizea Villareal y Noemí Conde; e incluso, la escritora del libro sobre sexualidad más vendido en España (Tu sexo es tuyo) Sylvia de Béjar, o la fundadora de la primera academia de sexo en España, Sex Academy Barcelona, Laila Pilgren, hablarán durante ocho días de temas de especial importancia para la mujer como anatomía genital, suelo pélvico, deseo, orgasmo femenino, autoestima corporal, masaje tántrico, sensualidad y erotismo, sexo en la maternidad, educación sexual para adolescentes, trauma y abuso, salud hormonal femenina, ciclo menstrual, círculos de mujeres, parto respetado, o cómo tener relaciones más conscientes, íntimas y amorosas. Además, se darán herramientas, que ayudarán a las mujeres a liberarse de los sentimientos de culpa, vergüenzas o miedos que impiden que la mujer disfrute de su sexualidad.

Este Congreso contiene un gran valor compartido en el que las asistentes encontrarán experiencias, testimonios, consejos e, incluso, ejercicios que las guiarán en el camino hacia su propio placer. Todo el contenido podrá seguirse de forma 100% online desde cualquier dispositivo, a partir del 1 de octubre, para disfrutarlo en la intimidad o en compañía.

Coach, experta en sexualidad consciente y fundadora del proyecto para mujeres Más allá del Orgasmo (www.masalladelorgasmo.com). "Durante muchos años conviví con la insatisfacción sexual, la frustración y la vergüenza de no poder llegar al orgasmo. Pero logré desbloquear mi cuerpo. Vivirme desde el placer revolucionó tanto mi vida que me dedico a ayudar a otras mujeres a disfrutar plenamente de su sexualidad".

