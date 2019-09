Luna Sullyr: « Con el tiempo, me fui dando cuenta que no creía en las creencias que me habían inculcado»

Luna Sullyr es un escritor de literatura fantástica especializado en la mitología celta. Este año se ha estrenado en la plataforma de Amazon con el primer tomo de una serie de novelas cortas que girarán alrededor del mundo celta. Su primera obra, La leyenda de Onninnona, está ya recibiendo las primeras críticas positivas que le alientan a continuar con la saga próximamente.



Bienvenido, Luna. Los lectores, cuando nos topamos con un libro, solemos mirar la portada, el autor y la sinopsis. Tu nombre de autor es peculiar. ¿Puedes decirnos por qué has elegido ese apodo? Lo he elegido por dos motivos: 1) Luna, porque los celtas le daban mucha importancia a las fases lunares. Un claro ejemplo es la utilización del calendario lunar, no solar como el que utilizamos nosotros, creando no 12 meses al año, sino 13. Y 2) Sullyr proviene de una de sus lenguas. En concreto del gaélico manés (la isla de Man), que significa: brillantes, resplandeciente, luminoso etc.



Con lo cual me queda el nombre de Luna Sullyr (luminosa). Con esto quiero hacer honor a su cultura.

Si seguimos con el título, nos quedamos igual de desconcertados: La leyenda de Onninnona. ¿Quién es Onninonna? ¿Cómo elegiste el nombre de Onninnona?

La suerte fue quien la eligió (llámalo destino si lo prefieres). Todo comenzó cuando estaba investigando esta cultura. En un libro me salió este nombre. Anteriormente había leído ya bastantes libros y aunque de libro a libro pueden varia algunos nombres importantes celtas, este era la primera vez que lo había leído.



Me entró mucha curiosidad e investigué. Al acabar la investigación me di cuenta de algo. No había prácticamente nada de esta mujer. Solo retazos, susurros aquí y allá y todo eso me hizo reflexionar. Cogí todas las piezas del puzle que había conseguido encontrar y miré su conjunto. Una mujer que vivió en el periodo de la invasión romana, en Europa. Los romanos primero y luego la iglesia, no habían conseguido eliminar su nombre del todo, pero tampoco hicieron como con otras mujeres de la época, que hicieron grandes proezas, de convertirlas en santas o suplantarlas con alguno de sus Dioses. Teniendo en cuenta el machismo de la época, la cosa era rara… ¿Qué tuvo que hacer para que no intentaran convertirla como otras e intentaran eliminar su nombre de la historia? En esa misma época hubo grandes generales celtas que intentaron unir a los suyos contra el enemigo. De esos sí que se sabe su historia. Teniendo en cuenta que eran hombres es normal; por lo tanto, deduje que esta mujer tuvo que ser una espina muy puñetera para los romanos primero, y para la iglesia después como para que estas dos instituciones decidieran que no valía la pena que los descendientes de los celtas, recordaran, no ya su historia, sino su nombre…



Con todo eso, deduje que esta mujer tuvo que haberse alzado en armas de algún modo contra el invasor, hasta el punto de que estos quisieran eliminar su existencia.



Por eso decidí utilizar su nombre en mi primera novela de la saga: crónicas futuras. Pensé que estaría bien escribir sobre ella. O al menos, lo que yo pienso que fue esta mujer.



No hay que olvidarse nunca de los muertos y de lo que hicieron esto por nosotros.



La historia comienza con una aventura para Onninnona, a partir de la cual se encontrará con seres fantásticos, peligros y también enseñanzas. ¿Qué seres vamos a encontrar en tu libro?

Uf… muchos. Mi intención sería: 75% seres de la cultura cleta y 25% seres mágicos inventados por mí. Eso sí, hay tantos que no los sacaré todos a la luz al mismo tiempo. Empezaré poco a poco, profundizando un poco sobre ellos e iré introduciendo otros a medida que los primeros ya estén bien implementados en la historia de los lectores.



Lo que puedo adelantar sería la categoría a la que pertenecen.

Mundo Feérico Hadas del agua Duendes de la tierra Elfos terrestres Seres inventados



¿Cómo se te ocurrió esta historia? ¿Por qué decidiste publicarla?

Todo empezó un día que estaba observando el mapamundi que había creado para una historia. Enseguida vi que quería abarcar demasiado y pensé: «Dosifiquemos la historia y vallamos poquito a poquito…». Así que cogí el mapa y despedacé sus territorios, dejándome con siete territorios (seis de los cuales son los países que componen Celtia, países que formaban la comunidad celta, que son: Bretaña francesa, Cornualles, Escocia, Irlanda, Gales y la Isla de Man). Con lo cual lo que debía hacer era obvio. Dejar esa mega historia principal apartada y empezar a escribir mini historias en estos territorios (contando en cada historia un pedacito de lo que para mí representaría los celtas si hubieran vencido a los romanos y fueran la religión predominante de nuestro planeta), introduciendo su cultura y sus seres mágicos.



¿Cómo está siendo tu experiencia como autopublicado?

Difícil… Muy difícil… Mega difícil… Sobre todo porque encontrar las teclas adecuadas para que tu libro funcione y guste, no es nada fácil. Es más. Es como si te encontraras en un campo de minas, un día de niebla espesa donde no puedes ver más de un metro más allá, sin saber qué dirección tomar.



Supongo que habrá gente con suerte de tener el guantelete del infinito con todas sus gemas y habrá imitado a Thanos. Un chasquido y ale, a triunfar. Pero seamos francos, el 99,9% de nosotros somos como Ojo de Halcón. Personas normales que deberán trabajar muy duro para poder llegar a la cima.



Hay poquita gente que de verdad quiera ayudarte a que tu libro salga a luz y el mundo lo vea. La mayoría solo quieren sacarte el dinero con ofertas y promociones de publicidad para luego dejarte solo para que espabiles. El mundo está creado así, qué le vamos a hacer.



Por suerte, si acabas encontrando a alguien a quien le importe de verdad echarte una mano para guiarte en este mundo literario tan incierto, aconsejo ser humilde y aceptar las enseñanzas de esta persona. Cuidado, el éxito no está garantizado. Pero si crees en ti y en tu historia, no te desanimes por solo tener el Guantelete del Infinito sin ninguna gema. Esfuérzate y ya irás consiguiendo encontrar cada una de las seis gemas.



Te contaré un secreto. Las gemas existen para ser descubiertas.



Yo todavía estoy al principio y tengo que vivir rodeado de la incertidumbre de la derrota a cada instante, pero hace tiempo que tomé una decisión. Ir a por todas. Como dijo un día un gran sabio: “Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”.



El libro incluye bocetos originales creados por ti mismo de algunos personajes del libro, e incluso un alfabeto. Se nota que tienes un alto grado de especialización en la cultura celta. ¿Nos hablas de esta pasión y de cómo te has ido documentando en ella?

A medida que he crecido y madurado (o eso espero). Me he ido dando cuenta que los debates ideológicos me motivan, me llenan. Replantearme lo establecido. ¿Por qué esto es así? ¿No se puede mejorar o cambiar? A todo esto me lleva a tu pregunta. Mi pasión por la cultura celta… ¿Necesito tener antepasados celtas para sentir y disfrutar de su cultura? ¿A qué sitio pertenezco? Como a la inmensa mayoría, mis padres me criaron en la religión cristiana. ¿Pero eso es lo que soy? ¿Soy cristiano? Yo no lo elegí. Era un niño. Era una elección demasiado importante para un niño.



Con el tiempo, me fui dando cuenta que no creía en las creencias que me habían inculcado. No encajaban para mí. Entonces empecé a buscar un lugar al que pertenecer y que de verdad creyera en él. Lo que voy a decir a continuación puede que choque a muchos pero ahí va mi verdad. Me sentía más atraído por la ideología que había creado el señor George Lucas, en el Universo de Star Wars, que en la religión con que había crecido. Más adelante descubrí que este señor no se había inventado esta ideología sino que ya existía. La ideología de que la representación de la Deidad no es más que una energía universal que está en todos nosotros y en cada acción que hacemos era algo que ya existía. Ese pensamiento me llenaba, sentía que ahí que encajaba.



El tiempo pasó, crecí y un buen día me di cuenta que había una cultura que representaba todo eso, enlazado con la Naturaleza. Eran los celtas. Ellos no adaptaban la Naturaleza/Vida a sus necesidades, sino que se adaptaban a ella. Vivían con ella en armonía, con el mismo concepto que había mostrado al mundo el señor Lucas.



Ese tipo de pensamiento, más adelante descubrí que tenía un nombre: panteísta.



Desde entonces mi doctrina/religión es esa y aunque seguro que hay varias culturas que representan lo mismo o algo similar, yo me siente en conexión con los celtas.



Entonces fue cuando pensé en hablar de mi ideología al mundo. Me documenté a fondo y empecé a escribir sobre lo que representaban los celtas en origen, no lo que los vencedores dictaminan que son. Es importante esto. Los celtas trasmitían su saber oralmente, por lo tanto lo que sabemos de ellos hoy en día es un porcentaje bajísimo. Y de lo que se dice de ellos, recordemos quién lo narra. Los vencedores. Todos sabemos que para saber la verdad de un conflicto debemos escuchar los dos bandos implicados. Por desgracia solo tenemos al bando “ganador”. No obstante, sabemos lo suficiente como para identificar en lo que creían los celtas. A partir de ahí se puede deducir qué documento nos aportan información, lo más pura posible sobre ellos, y qué documento está tergiversando la verdad.



Un apunte. El alfabeto que he creado está basado en el alfabeto Ogma que utilizaban los celtas. No he utilizado el original porque era demasiado rudimentario y quería hacerlo algo más fluido.



Y por favor, Luna, adelántanos qué encontraremos en el segundo tomo de la saga. ¿Puedes darnos algún detalle?

Responsabilidad.



La leyenda de Onninnona está disponible tanto en papel como en digital en la plataforma de Amazon y se puede adquirir desde cualquier parte del mundo.