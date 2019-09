Estudio de Herbalife Nutrition: La satisfacción laboral es la principal razón por la que no se emprende más en España Comunicae

martes, 17 de septiembre de 2019, 17:56 h (CET) El 43% de los españoles no aspira a emprender su propio negocio y prefiere trabajar por cuenta ajena. Un estudio realizado por One Poll, para Herbalife Nutrition, revela también que hombres y mujeres se enfrentan a diferentes desafíos a la hora de emprender La satisfacción con el trabajo actual es la principal causa por la que el 43% de los españoles descartan convertirse en emprendedores. Esta es una de las principales conclusiones extraídas del estudio de mercado en torno al espíritu empresarial de la población, desarrollado por OnePoll, para Herbalife Nutrition, en 24 países del mundo.

En concreto, un 38% de los españoles que descartaron la opción del emprendimiento explicaron que su situación laboral es lo suficientemente estable y placentera como para emprender la “aventura” de convertirse en su propio jefe.

Las barreras a las que se enfrenta un aspirante a emprendedor es otra de las causas que frena la puesta en marcha de un nuevo negocio. Un 31% de los encuestados percibe que existen demasiadas limitaciones (financieras, falta de motivación, falta de contactos…) que frenan sus aspiraciones empresariales.

Precisamente una de estas barreras, la falta de habilidades emprendedoras se convierte en el tercer motivo para no asumir el riesgo, ya que el 27% de los españoles que no desean emprender considera que no tienen ningún tipo de conocimiento en el ámbito de los negocios.

La negativa a asumir un mayor nivel de presión laboral (22%), así como la sensación de dificultad (20%) y de no ser capaz de llevarlo a cabo (18%), completan los principales motivos que llevan a los españoles a frenar su espíritu emprendedor.

¿Emprendedores o emprendedoras?

La diferencia de género también está muy presente en el ámbito del emprendimiento, tal y como se refleja en este informe. Dentro de los europeos que aspiran a establecerse por cuenta propia y ya han iniciado los pasos necesarios para hacerlo (4 de cada 10), destaca una mayor presencia de hombres (42%) que de mujeres (35%), tendencia común en el mundo.

En España, a pesar de que la diferencia porcentual entre hombres y mujeres emprendedores es menor en relación con la media europea, también existe una importante brecha entre ambos (36% de hombres frente a 31% de mujeres).

Más de la mitad de los europeos (54%) están de acuerdo en que hombres y mujeres se enfrentan a desafíos diferentes a la hora de abrir un negocio propio, cifra baja en comparación con el resto del mundo. Un 57% de españoles comparten esta opinión, frente a un 64% de franceses y el 43% de británicos.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global de nutrición que tiene como misión cambiar la vida de las personas con excelentes productos y programas de nutrición desde 1980. Junto a sus distribuidores independientes de Herbalife Nutrition, están comprometidos en la búsqueda de soluciones para los problemas mundiales de malnutrición y obesidad, el envejecimiento poblacional, el creciente coste de la asistencia sanitaria pública y el aumento de emprendedores de todas las edades. Herbalife Nutrition ofrece productos de alta calidad respaldados por la ciencia, la mayoría producidos en instalaciones propias de la compañía, sesiones personalizadas con un distribuidor independiente de Herbalife Nutrition y un enfoque comunitario de apoyo que inspira a los clientes a adoptar un estilo de vida más saludable y activo.

Los productos de nutrición objetiva, control de peso, energía, fitness y cuidado personal de Herbalife Nutrition están disponibles exclusivamente a través de sus comprometidos distribuidores independientes en más de 90 países.

En sus esfuerzos en responsabilidad social corporativa, Herbalife Nutrition apoya a la Herbalife Nutrition Foundation (HNF) y sus programas Casa Herbalife para ayudar a proporcionar una buena nutrición a niños necesitados. Herbalife Nutrition también se enorgullece de patrocinar a más de 190 atletas, equipos y eventos alrededor del mundo.

Herbalife Nutrition cuenta con aproximadamente 8.900 empleados en el mundo y sus acciones se cotizan en la bolsa de Nueva York (NYSE:HLF), con unas ventas netas anuales de aproximadamente 4.900 millones de dólares en 2018. Para saber más, visite Herbalife.com o IAmHerbalife.com.

La compañía también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

