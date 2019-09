En un mes abre sus puertas el foro digital para el pequeño comercio y la artesanía Comunicae

martes, 17 de septiembre de 2019, 17:00 h (CET) Cómo relacionarse con el cliente digital, saber qué quieren los consumidores hoy, cómo abrir una tienda on line y no desesperar o cómo sacar provecho a inversiones de bajo coste en publicidad en la red, serán algunas de las muchas preguntas que obtendrán respuesta en este foro. La innovación estará muy presente gracias a los espacios Lab retail, con start up creadoras de soluciones tecnológicas, y Retail Tech, una muestra de herramientas y productos digitales de última generación RETAIL future, el showroom de la digitalización y la tecnología para el pequeño comercio y la artesanía ya ha iniciado la cuenta atrás para la celebración de su segunda edición, que tendrá lugar del 17 al 19 de octubre.

Esta segunda edición, integrada, de nuevo, en el marco del Salón de la Franquicia (SIF) dirigida al retail y la artesanía con el objetivo de seguir rompiendo barreras frente a la transformación digital y la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a sus negocios, ya tiene un intenso programa, prácticamente cerrado, para que, durante tres días, profesionales del sector y especialistas del retail y empresarios compartan experiencias y se fomente el intercambio de conocimiento.

Los organizadores de RETAIL future ya tienen casi todo a punto para ofrecer un intenso programa a los asistentes que van a poder conocer claves y estrategias de éxito y encontrar soluciones tecnológicas para el pequeño retail.

RETAIL future va a concentrar, durante los tres días de foro, más de 50 ponencias de expertos y empresarios que han dado el salto digital. Además, más de 30 marcas tecnológicas estarán presentes para ofrecer esa labor de acompañamiento a las pequeñas empresas y comercios.

La innovación en RETAIL future

La innovación está muy presente en la edición de este año con dos nuevos espacios que ofrecerán la tecnología más disruptiva para el sector del retail:

Lab retail: RETAIL future contará con una zona de emprendedores de productos y servicios para el sector del comercio. En esta zona los asistentes descubrirán de mano de sus creadores soluciones tecnológicas innovadoras que les ayudarán en su proceso de transformación digital.

Retail tech: el evento tendrá también un espacio multimarca con algunas de las propuestas tecnológicas de expositores, a modo de tienda del futuro, de manera que podrán testar in situ herramientas y productos digitales ya activos en el mercado, y específicos para el retail.

Con estas propuestas RETAIL future quiere acercar las últimas tecnologías al sector del retail, y romper frenos de los pequeños comerciantes y artesanos frente a la digitalización.

¿Dudas sobre la digitalización? Consultorio digital de RETAIL future

Otra de las novedades de esta edición es el Consultorio Digital, una propuesta que pretende ser un primer acercamiento a la digitalización para aquellos pequeños comerciantes y artesanos que no hayan conseguido vencer sus frenos y necesiten orientación para empezar a tomar decisiones y actualizar sus negocios.

Los asistentes podrán plantear a los consultores digitales sus dudas o consultas relacionadas con su propio negocio, les ofrecerán información sobre los recursos disponibles y les orientarán para que dispongan de las herramientas y el criterio suficientes para tomar decisiones en su proceso de transformación digital.

Todo sobre este foro de apoyo digital y tecnológico al pequeño comercio y la artesanía

En esta segunda edición RETAIL future contará con tres espacios diferenciados: un Fórum con ponencias y mesas redondas con los que compartir conocimientos; un Showroom donde los asistentes encontrarán proveedores con las últimas tendencias tecnológicas para adaptar y mejorar sus negocios que contará con las áreas Lab Retail, Tech Retail y Consultorio digital y una zona de Networking para poner en contacto directo a proveedores tecnológicos con sus potenciales clientes.

RETAIL future se enmarca en del Plan de Impulso a la transformación digital del comercio y la artesanía de la Comunitat Valenciana 2021-2023 y es una iniciativa de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, la Oficina Comercio y Territorio – PATECO del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, junto a SIF – Salón Internacional de la Franquicia.

Este evento se realiza gracias a la colaboración de las principales organizaciones empresariales del comercio de la Comunitat Valenciana: Confecomerç CV; Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià (Unió Gremial), así como el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana, las cinco Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y cuenta con el apoyo de la Unión Europea, a través del Programa de Comercio Minorista, cofinanciado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el programa TIC Cámaras.

