El IED Madrid acoge la exposición sobre moda sostenible "Fashion Revolution. The future of textiles" Comunicae

martes, 17 de septiembre de 2019, 16:00 h (CET) El IED Madrid acoge una exposición donde descubrir las innovaciones suecas para la moda sostenible. La muestra, visitable hasta el 10 de octubre, quiere concienciar sobre la importancia de la investigación e innovación en el camino de la sostenibilidad de la industria de la moda, una de las más contaminantes del mundo La Embajada de Suecia, IED Madrid y el Instituto Sueco (Swedish Institute) organizan conjuntamente una exposición sobre moda sostenible y el futuro del textil.

La moda es una de las industrias más contaminantes del mundo. Por ese motivo se hace inminentemente necesario empezar a producir y consumir moda aumentando la consideración por la huella climática y social. La industria sueca es pionera en buscar soluciones hacia un modelo de negocio circular y más sostenible, y el objetivo de la exposición es mostrar estos avances y concienciar sobre esta necesidad.

A través de la muestra se dan a conocer iniciativas e innovaciones suecas inspiradoras tanto para para la industria mundial como para el consumidor. También busca divulgar datos que contextualizan la necesidad de un cambio inminente, algunos tan sorprendentes como el nivel de productos químicos peligrosos para la salud usados actualmente en la industria (más de 300), o la cantidad de litros de agua usados para producir tan sólo un kilo de algodón (entre 10.000 y 30.000 litros, y entre 2 y 4 kilos de productos químicos).

La exposición se completa con una muestra de la nueva colección de H&M Conscious Exclusive, la apuesta de la firma por liderar el cambio hacia una industria más sostenible, fomentando la innovación en procesos y la investigación en nuevos materiales. También estarán presentes varias de las creaciones originales de la colección sostenible The first the last eternity del afamado diseñador sueco Martin Bergström. Este diseñador de moda, nacido en 1978, es un artista multidisciplinario que ha aplicado su lenguaje de diseño único a interiores y muebles, estampados y prendas de vestir e incluso teatro y escenografías. Educado en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad de Konstfack en Estocolmo y en la Universität der Kunste en Berlín, Bergström se ha convertido en los últimos años en uno de los diseñadores más distinguidos de Escandinavia. Algunas de sus últimas colaboraciones a nivel internacional han sido con empresas de la talla de IKEA – para la que desarrolló su colección Annanstans, en colaboración con artesanos de India, Rumanía y Tailandia- o H&M.

Esta exposición forma parte del proyecto “Textiles Nórdicos. Tradición, innovación, sostenibilidad” una muestra sobre textiles sostenibles organizada por la Embajada de Dinamarca, Finlandia y Suecia y el Instituto Iberoamericano de Finlandia.

“Fashion Revolution. The Future of Textiles” se podrá visitar en IED Madrid hasta el 10 de octubre de 2019 de lunes a viernes desde las 10.30 hasta las 22.00 horas.

