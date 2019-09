Más de 300 profesionales se darán cita este jueves en ‘Ecommerce Tour Barcelona’ Comunicae

martes, 17 de septiembre de 2019, 15:45 h (CET) Empresas como Tradeinn, Venca, Birchbox o Meller Brand participarán en el encuentro para compartir sus experiencias, sus casos de éxito y exponer las tendencias que se prevén en el comercio electrónico La mayoría de los usuarios catalanes apuesta por realizar sus compras por internet debido a la comodidad que supone hacerlo desde casa, a cualquier hora y recibir los productos directamente en el hogar. De hecho, según el último estudio Observatorio Cetelem e-commerce 2018: “M-commerce: la (R)evolución de la tienda online”, (realizado por Cetelem, grupo BNP Paribas) actualmente el gasto medio de los consumidores de Cataluña que han comprado por internet en el último año es de 2.080€, lo que supone un 2% más que el año anterior, y un 9% más que la media nacional. Este estudio también revela que el 57% de los usuarios de Cataluña realiza su compra online a través de dispositivos móviles y los productos más adquiridos son aquellos relacionados con el ocio, viajes, moda y electrodomésticos*.

El incremento del comercio electrónico destaca entre la población catalana por encima de la media nacional (26% vs 22%), aunque en algunos productos aún supone un freno su adquisición debido a los gastos de envío no gratuitos, la necesidad de ver y tocar el artículo y, sobre todo, la dificultad para hacer devoluciones en algunos casos.

“Ecommerce Tour Barcelona”: 19 de septiembre

Tras el éxito de la edición anterior, al que acudieron más de 300 profesionales del sector ecommerce, marketing online y economía digital, con el objetivo de conocer de primera mano el sector del comercio electrónico en la ciudad condal. El Ecommerce Tour regresa este jueves 19 de septiembre al Hotel Barceló Sants, donde se espera que se reúnan más de 400 personas para dar a conocer las tendencias más importantes en comercio electrónico, logística, transformación digital, email marketing, omnicanalidad y “Woman inTech”.

“Es todo un orgullo y una gran satisfacción estar un año más poniendo a disposición de los asistentes, diversas charlas, mesas redondas y casos de éxito de diferentes compañías que apuestan por la transformación digital y el comercio electrónico en la comunidad autónoma de Cataluña” afirma Pedro Pablo Merino León, Socio Director de Ecommerce News, empresa encargada de la organización del evento.

Las entradas están disponibles y el evento está dirigida a profesionales, emprendedores y startups con estrategias digitales, lo que permitirá tener la posibilidad de hacer networking, conocer casos de éxito in situ y compartir conocimientos con otras empresas del sector.

Casos de éxito como Venca, Tradeinn, Meller Brand, Morris York Co o SantaFixie Group

Los asistentes del Ecommerce Tour Barcelona tendrán la oportunidad de conocer el caso de éxito internacional del ecommerce catalán Morris York de la mano de Gonzalo Noy, CEO y cofundador de la compañía, al igual que el de otras empresas como Meller Brand, marca ecommerce que vende gafas de sol y relojes originales que están presentes en España, Francia, Grecia, Finlandia, Bélgica, Holanda, Turquía y Suecia; y otros casos de éxito como Venca, SantaFixie Group o BirchBox. Además, Tradeinn, un ecommerce especializado en venta de material deportivo que explicará cómo su modelo de negocio ha generado en el último año una facturación de más de 130 millones.

La agenda del evento tiene previsto analizar las estrategias de optimización logística para ecommerce; impartir consejos para mejorar las ventas a través de herramientas de email marketing, aprovechar al máximo las redes de afiliación o cómo sacar el máximo provecho a los métodos de pago en el comercio electrónico.

El evento contará con el patrocinio de Packlink Pro, Sabadell, Seur, WebLoyalty, isocialWeb, Retail CRM, Aplázame, Don Dominio, Groupon, DinaHosting y Vino Premier.

Ecommerce Awards Barcelona 2019

Uno de los momentos clave de la jornada será conocer a los ganadores de los Ecommerce Tour Awards Barcelona 2019, que reconocen la labor a la mejor tienda online de Cataluña.

