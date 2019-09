BaRRa de Pintxos inaugura nuevo local en Moraleja Green Comunicae

martes, 17 de septiembre de 2019, 15:49 h (CET) El nuevo local es uno de los proyectos más ambiciosos de la enseña. Con casi 500 m2 se empleará también para formación e I+D de producto La renombrada enseña de restauración, BaRRa de Pintxos, anuncia la apertura de un nuevo local de compañía en el Centro Comercial Moraleja Green, y ya suman 7 establecimientos en pleno funcionamiento en la Comunidad de Madrid.

El nuevo local cuenta con 300m2 + 160m2 de terraza, tiene capacidad para más de 200 comensales, ha supuesto una inversión por encima de los 500.000€ y se han creado quince nuevos puestos de trabajo. Además, también servirá a la Central para impartir formación y continuar con la fuerte apuesta en I+D de producto. El nuevo local está ubicado en Avda. de Europa, 13. C.C. Moraleja Green en Alcobendas, Madrid.

Con la inauguración de este nuevo establecimiento, BaRRa de Pintxos afianza su presencia en la capital. Por otro lado, la enseña anuncia la presencia en otras zonas de la Comunidad de Madrid con la próxima apertura en Tres Cantos a manos de un multifranquiciado. Además, antes de que finalice el año, tienen previsto abrir también en Majadahonda (Madrid) y Oviedo.

El concepto de restauración BaRRa de Pintxos nació en el año 2010 y desde entonces no han dejado de crecer por todo el territorio madrileño, llegando a ser una de las apuestas hosteleras más consolidadas de la capital. Tanto es así, que en 2014 decidieron franquiciar su modelo de negocio con el objetivo de que la marca BaRRa pudiera expandirse por toda la geografía nacional. Actualmente, la franquicia ha confiado la expansión de su marca a la consultora de franquicias, Tormo Franquicias Consulting, que confía plenamente en el crecimiento de la enseña. En palabras de su Responsable de Expansión, Borja Sánchez: “BaRRa representa uno de los modelos más interesantes dentro del ámbito de la franquicia en la actualidad. Se trata de un concepto con una oferta muy versátil, adaptada a cualquier franja horaria y a cualquier target de cliente. Cuenta con un modelo muy sólido, ampliamente testado y consolidado en las diversas ubicaciones que posee en España como local de referencia. BaRRa cuenta con todos los ingredientes para que cualquier emprendedor disponga de un negocio rentable y adaptable a multitud de entornos. Sin duda estamos hablando de una marca que dará mucho que hablar en un breve espacio de tiempo".

BaRRa de Pintxos empezó su trayectoria con un objetivo muy claro, sofisticar la cultura y tradición que hay detrás de los pintxos y el tapeo, mezclando las recetas caseras con toque de autor para conseguir un producto gourmet, pero asequible a todos los bolsillos y con una excelente relación calidad-precio.

Algunos de los motivos principales que han permitido a la marca crecer de forma sólida, es su apuesta por la materia prima de primera calidad y la elaboración de platos recién hechos, siempre en constante cambio y evolución, según el gusto de los clientes y la demanda del mercado. Así como sus locales, de diseño vanguardista donde se cuida cada detalle, para conseguir ese toque único y sofisticado que los caracteriza.

Según declaraciones de Eduardo Sancho, uno de los socios: “Esta nueva apertura en Moraleja Green ha sido una apuesta muy fuerte del Grupo, que está superando todas las expectativas que teníamos, y responde al objetivo de continuar afianzando nuestra posición en la capital, y expandir la marca igualmente en el resto de España.”

Franquicia BaRRa de Pintxos

La franquicia BaRRa de Pintxos ha logrado crear un modelo de negocio de gran aceptación y buena rentabilidad para el franquiciado, que goza del apoyo constante por parte de la Central mediante su formación y asesoramiento inicial y continuado.

Por otro lado, la Central se encarga de seleccionar y estudiar la viabilidad de los locales, de forma que constituyan un emplazamiento idóneo para los franquiciados y que ello se traduzca en la durabilidad y éxito del negocio.

BaRRa de Pintxos cuenta con proveedores homologados de primera calidad, para asegurar la rentabilidad del negocio a unos precios muy competitivos y con un excelente servicio al franquiciado. Además, gracias a su software de gestión, existe un exhaustivo control de las ventas, compras e inventario, que permite que el funcionamiento del negocio sea siempre óptimo.

"Si quieres obtener más información sobre la franquicia BaRRa de Pintxos, contacta con su departamento de expansión y te atenderán sin compromiso", afirman.

Más información

Borja Sánchez

bsanchez@tormofranquicias.es

911 592 558

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas South Summit 2019 elige a Loozend como finalista en "Cutting Edge Technologies" Estudio de Herbalife Nutrition: La satisfacción laboral es la principal razón por la que no se emprende más en España 7 de cada 10 empresas TIC prevén aumentar su negocio en el próximo trimestre, según el barómetro de VASS Beykebap, primera cadena en lanzar un Kebap de carne vegana El paciente del futuro será móvil, según The Valley