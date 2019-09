Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa sobre Alzheimer con el neurólogo Gurutz Linazasoro este jueves Comunicae

martes, 17 de septiembre de 2019, 15:49 h (CET) Este jueves, 19 de septiembre, a las 19:30h en el salón de actos del Aquarium de San Sebastián, con entrada libre hasta completar aforo, se ofrecerá el Aula de Salud bajo el título "STOP al Alzheimer". El neurólogo Gurutz Linazasoro, de Policlínica Gipuzkoa impartirá el Aula de Salud. Policlínica Gipuzkoa lleva más de treinta años investigando de forma activa en el ámbito del Alzheimer desde dos ópticas complementarias: prevención y terapias avanzadas Este jueves, 19 de septiembre, a las 19:30 horas, se celebrará una nueva Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa en el Salón de Actos del Aquarium de San Sebastián protagonizada por Gurutz Linazasoro, neurólogo de Policlínica Gipuzkoa, bajo el título “STOP al Alzheimer”.

“La actividad de Policlínica Gipuzkoa en el área del Alzheimer se puede focalizar en dos grandes áreas – explica Gurutz Linazasoro – , el área de la prevención y el área de las terapias avanzadas con nuevos fármacos ”.

Policlínica Gipuzkoa es pionera en la sensibilización de la población guipuzcoana sobre la importancia de mantener un estilo de vida saludable, ya que con ello se puede alejar el fantasma del alzheimer. “El semáforo del alzheimer es un buen ejemplo de ello”, apunta Linazasoro; “ya han accedido a la web más de 3.000 personas y esperamos que sirva para mentalizarnos de lo que podemos hacer para alejar el alzheimer de nuestra vida”.

Además, el programa de Terapias Avanzadas de Policlínica Gipuzkoa lidera el campo de los ensayos clínicos. El objetivo de un ensayo clínico es determinar la eficacia y seguridad de un fármaco del que existen evidencias científicas sólidas y que todavía no ha sido comercializado. Policlínica Gipuzkoa lleva más de treinta años realizando ensayos clínicos, “no solo en el campo del Alzheimer, también en el campo de la enfermedad del Parkinson”, matiza el neurólogo. Linazasoro afirma que “un ensayo clínico es una oportunidad y queremos agradecer a todos los pacientes que han participado en alguno su generosidad y compromiso”.

No todos los hospitales pueden permitirse el desarrollo de un ensayo clínico, ya que éste es muy complejo y exigente. Se requiere un equipo multidisciplinar, experimentado y totalmente dedicado a la ejecución del ensayo, además de un hospital dotado de un servicio de Farmacia Hospitalaria, Radiología, Gestión de Investigación Clínica y otras infraestructuras que deben funcionar de un modo coordinado, ágil y flexible. Policlínica Gipuzkoa reúne todos los requisitos y cuenta con todos los eslabones de esta cadena para poder llevar a cabo un ensayo clínico.

La enfermedad de Alzheimer es una patología que comienza al menos 20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Este hecho permite al mundo de la medicina vislumbrar una ‘ventana de oportunidad’ de 20 años para poder aplicar terapias que logren ralentizar la evolución de la enfermedad o incluso lograr que ésta no llegue nunca a desarrollarse. El neurólogo de Policlínica Gipuzkoa reconoce que “estamos comenzando a ver el Alzheimer como una enfermedad prevenible. El salto es enorme porque se abre una ventana de esperanza para todas las personas”.

Toda esta información se tratará en profundidad este jueves, 19 de septiembre, a las 19:30h, en el Aquarium de San Sebastián.

