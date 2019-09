Su momento ha llegado: Batwoman se estrena el próximo 7 de octubre El próximo 7 de octubre llegan las aventuras de Kate Kane como Batwoman a HBO España. Ruby Rose protagoniza esta serie de trece capítulos de una hora de emisión semanal junto a Rachel Skarsten, Meagan Tandy o Nicole Kang. Redacción Siglo XXI

martes, 17 de septiembre de 2019, 12:16 h (CET)

Kate Kane nunca planeó ser la nueva vigilante de Gotham. Tres años después de que Batman desapareciera misteriosamente, Gotham es una ciudad desesperada. Sin el Cruzado de la Capa, el Departamento de Policía de Gotham City ha sido invadido y sobrepasado por bandas criminales.



Es entonces cuando entra en escena Jacob Kane y Crows Private Security, un cuerpo de seguridad privado de nivel militar, que ahora protege la ciudad con omnipresentes milicias armadas.



Años antes, la primera esposa y la hija de Jacob fueron asesinadas en un tiroteo entre bandas de Gotham. Entonces, envió a su única hija superviviente, Kate Kane, lejos de Gotham por su seguridad. Después de una baja deshonrosa de la escuela militar y años de brutal entrenamiento de supervivencia, Kate regresa a casa cuando la banda Wonderland tiene en el punto de mira a su padre y su empresa de seguridad, secuestrando a su mejor oficial Crow, Sophie Moore.



Aunque se volvió a casar con la rica socialité Catherine Hamilton-Kane, que es quien financia a los Crows, Jacob todavía está lidiando con el recuerdo de la familia que perdió, mientras tiene a Kate, la hija que aún mantiene de esa familia, a distancia. Pero Kate es ahora una mujer que se ha cansado de pedir permiso. Para ayudar a su familia y a su ciudad, tendrá que convertirse en lo único que su padre detesta, una vigilante, un caballero oscuro. Con la ayuda de su compasiva hermanastra, Mary, y el astuto Luke Fox, hijo del gurú tecnológico de Wayne Enterprises, Lucius Fox, Kate Kane continúa el legado de su primo desaparecido, Bruce Wayne, como Batwoman.



Sin perder la esperanza por su ex novia, Sophie, Kate usa todo lo que está en su poder para combatir las oscuras maquinaciones de la psicótica Alice, que siempre está en algún lugar moviéndose entre lo cuerdo y lo loco. Armada con pasión por la justicia social y talento para decir lo que piensa, Kate sobrevuela las oscuras calles de Gotham como Batwoman. Pero no la llames heroína todavía. En una ciudad desesperada por encontrar un salvador, primero debe vencer sus propios demonios antes de aceptar la llamada a ser el símbolo de esperanza de Gotham.



